Cómo son las propinas en el mundo (y en qué países está mal visto darlas)

Uno de los dilemas con los que hay que lidiar cuando se viaja a otro país tiene que ver con las propinas, ya que puede llegar a resultar complicado saber cuánta recompensa dar al profesional por su servicio o si está tiene cabida en función de su cultura. De hecho, en algunos países es ofensivo darlas.

Cómo funcionan las propias en el mundo

Hay países alrededor del mundo en los que la propina se incluye en la cuenta, mientras que en otros sucede algo totalmente contrario, y no está bien visto dejar más dinero del que figura en la cuenta. Además, en otras regiones como España, la propina funciona a voluntad del cliente, que es el que decide cuánto dinero dar al camarero, taxista…, por su trabajo.

Las propinas en los diferentes países del mundo

Para que sepas cómo dar la propina en los distintos países del mundo, te dejamos una pequeña descripción de las mismas:

Argentina

En el caso de Argentina, la costumbre es la de dejar un 10% de propina en los restaurantes. En el caso de los hoteles, por norma general, se cobra ese 10%, pero cuando no es así, se acostumbra a dar una propina de uno a dos pesos al personal de limpieza y a los botones.

Australia

Las propinas en Australia son cada vez más frecuentes, pero siguen siendo de carácter opcional. En los restaurantes se acepta una propina del 10%, mientras que, en el caso de los taxistas, no suele ser habitual.

Austria

Si nos vamos a Austria, nos encontramos con que dar propina es algo menos habitual que en otras regiones. En el caso de los restaurantes, lo habitual es dar una propina de entre el 5 y el 10%, en función del establecimiento. En el caso de los taxistas es habitual que sea del 10%.

Albania

No es obligatorio dejar propinas, pero siempre se agradece, especialmente en las localidades más turísticas. Puede dejarse un 10% aproximadamente.

Bélgica

En el caso de Bélgica, las propinas no son comunes, ya que los trabajos de servicios suelen estar bien pagados. No obstante, el darla o no depende de cada situación. En el caso de los restaurantes, por lo general, añaden un 10-15%, pero dejan algunas monedas si hay un buen servicio. Cuando el servicio no se incluye, se espera una propina del 15%. En hoteles y taxis se suele redondear la tarifa.

Islas Vírgenes Británicas

En el caso de las Islas Vírgenes Británicas, se espera una propina del 15 al 22% en el caso de bares y restaurantes. En el caso de los taxis, se estima que debe ser entre un 2% y un 4%, así como un 10% en el caso del personal de bar.

Canadá

En Canadá las propinas son de entre el 10 y el 20%, en función de lo bueno que haya sido el servicio. En los restaurantes se acostumbra a cobrar un 15% de propina, mientras que los taxistas esperan una del 10%.

Chile

Si te encuentras en Chile, deberás dejar una propina del 10%, no siendo habitual que se supere este porcentaje. Si el servicio no es de su agrado, lo habitual es no dejar ninguna propina.

China

En el caso de China nos encontramos con un país en el que no se debe dejar propina. De hecho, en la mayoría de hoteles y restaurantes operados por el Gobierno se prohíbe aceptarlas.

Chipre

En Chipe se espera que se cobre un 10-15% en restaurantes y hoteles, además de otras pequeñas propinas para botones y personal de limpieza. En el caso de los encargados de cuidar los baños o el personal de guardarropa, se espera recibir un euro como propina.

República Checa

En este país las propinas no son nada comunes. Sin embargo, para visitantes extranjeros se esperan propinas del 10%, pero sólo en destinos turísticos como Praga.

Dinamarca

En Dinamarca no se acostumbra a dar propina puesto que los salarios son altos. Pese a ello, siempre se agradece dejar una propina del 10%, aunque dependerá de cada persona.

Francia

En el caso de Francia, la ley establece que el servicio debe estar incluido en la factura del restaurante, por lo que no se necesita dar propina. No obstante, es habitual que se redondee la factura para incluir un poco más.

Alemania

En Alemania las propinas no son comunes y por lo general no se incluyen en los restaurantes, pero se espera una propina del 5-10%. Los taxinas, por su parte, esperan entre un 10 y un 15% en propinas.

Grecia

En Grecia, en los hoteles se esperan propinas de entre un 4-5%, mientras que en los restaurantes se espera un cargo del 5 al 10% como propina.

Hungría

Las propinas son muy comunes en este país, rondando en el caso de los restaurantes el 8-15%. Se suele dar propina a cualquiera que preste un servicio.

Irlanda

En Irlanda las propinas suelen ser de entre un 12 y un 15% en hoteles y restaurantes cuando no se incluye ya un cargo por servicio.

Italia

En el país transalpino no se espera propina en los restaurantes, ya que por lo general se cobra en la factura. No obstante, sí se aprecia.

Malta

En los restaurantes de Malta se paga un 10-15% de propina, pagándose 5 liras maltesas en los hoteles para los porteros y servicio de limpieza.

Países Bajos

En los Países Bajos no se esperan propinas, aunque es habitual redondear la cuenta en los restaurantes. Estos cobran el 10% como servicio, pero si no está incluido, se suele dejar un 10% como propina.

Nueva Zelanda

En este país dar propina no es algo que forme parte de su cultura, por lo que no se acostumbran a dar ni se esperan.

Portugal

En Portugal las propinas son sólo habituales en zonas muy turísticas como Algarve o Lisboa. En los restaurantes se suelen dejar propinas del 5%, mientras que en los hoteles son de entre un 5 y un 19%.

Rumanía

La mayor parte de los restaurantes incluyen en Rumanía un cargo por servicio del 5-10%. Donde no se incluye se paga este porcentaje en propina, mientras que en los hoteles cobran cerca del 5%.

Rusia

Si nos vamos a Rusia, los restaurantes cobran entre un 5 y un 20% de cargo por servicio, pero donde no lo hacen, se deja entre un 10 y un 25% en propinas.

Singapur

En Singapur, el Gobierno no permite propinas, por lo que estas no serán bien recibidas.

España

En España la mayoría de bares y restaurantes esperan recibir una propina que es de aproximadamente el 5%, aunque esto depende del servicio y de cada persona.

Sri Lanka

Por lo general se espera recibir una propina del 10%, cantidad que será cobrada por los hoteles.

Egipto

La propina es una costumbre en este país, por lo cual habrá que dar propina a todo aquel que nos preste un servicio. Hay que tener en cuenta que los sueldos de los trabajadores se calculan en función de las propinas que estos vayan a conseguir. El caso más extremo es el de los trabajadores que no perciben ningún salario, sólo las propinas.

Tailandia

Las propinas no son habituales en Tailandia, y en algunos lugares se esperan mientras que en otros no. Cuánto más occidentalizado sea el lugar, será más probable que la dejes.

Estados Unidos

Estados Unidos es la capital mundial de las propinas, un lugar en el que no darla puede provocar una ofensa. En los restaurantes estadounidenses se pide por lo general una propina del 15 al 20%.

