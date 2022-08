El truco para saber si un gato es macho o hembra

¿Has adoptado algún gatito para tener en casa o te han regalado uno? Tener un gato en casa nos aporta muchos beneficios para nuestra salud, por lo que son unas de las mascotas que más tenemos en casa. A diferencia de los perros, podemos decir que los gatos son mucho más limpios y con su ronroneo, nos transmiten una paz que es difícil de encontrar en otras mascotas. Sin embargo, saber si tu gatito es macho o hembra no es fácil, por lo que nosotros te contamos cómo puedes saberlo.

Consideraciones antes de descubrir el sexo de tu cachorro

Debes tener en cuenta que es casi imposible predecir el sexo de tu cachorro antes de las 21 semanas de vida y es que sus órganos genitales no se empiezan a desarrollar antes de este tiempo. Si tu gatito es más pequeño, deberás esperar unas semanas hasta que puedas saber su sexo, ya que apenas hay diferencias entre ellos. Hay dos maneras de saber si tu gato es macho o hembra y aquí te las vamos a contar.

1. Según sus genitales

Los genitales en los gatos están en la parte baja de su cola. Por ello, es necesario que levantes la cola de tu cachorro y hagas un examen visual. Justo debajo de ella está el orificio anal de tu gato y el orificio urinario. Antes de que tu gato tenga 21 semanas será muy difícil saber su género, pero en este caso, si tiene los dos orificios muy juntos, casi seguro que se tratará de una hembra.

Una vez hayan pasado estas tres semanas y cerca del mes y medio podrás ver que el gato macho ya ha desarrollado sus genitales. Debajo de la cola, verás sus pequeños testículos.

2. Según el color de su pelaje

Otra forma de saber si tu gato es macho o hembra es a través del color de su pelaje. Los machos suelen tener solo dos colores en su pelaje. Pueden ser muy variados de acuerdo con la raza y los más frecuentes son el negro y el naranja. Por el otro lado, si ves que tu cachorro tiene 3 colores, entonces puedes estar casi seguro de que se trata de una hembra. El problema de predecir el sexo de tu cachorro por el color de pelo es que hay algunas hembras que también pueden nacer solamente con dos colores. Y esto, te puede llevar a confundir su sexo.

Consideraciones a la hora de determinar el sexo de tu gato

Antes de hacer la exploración visual que te hemos comentado, es importante que tengas en cuenta el lugar donde vas a hacerla. Aunque parezca una tontería, los gatos son muy sensibles al cambio de temperatura y lo mejor es hacerlo en un lugar caliente y acogedor. Busca un espacio en el que haya una buena temperatura y donde no haya humedad. Es aconsejable que pongas el gatito encima de una manta muy suave y calentita. Una vez lo tengas allí, solo con acariciarle la base de la cola, es posible que él mismo la levante, por lo que será una tarea mucho más sencilla.

Por otro lado, también es relevante destacar que los gatitos, a esta edad, son muy frágiles y no pueden estar separados de la madre más de 10 minutos. Por ello, te recomendamos que cojas a tu gatito suavemente para hacer la exploración y lo devuelvas a su madre en un tiempo no superior al que te hemos indicado.

Cuidado de los cachorros

Si has tenido una camada de cachorros de gato en casa, es importante que sepas qué cuidados debes darles. Lo primero y lo esencial es que no los separes de su madre. De ser algo imprescindible, deberán ser menos de 10 minutos. Por otro lado, no es aconsejable que vayas tocando los gatitos, por lo que limitar su espacio de movimiento es crucial. Pon algunas mantas alrededor del sitio en el que se encuentran para que les haga de tope. De este modo, cuando se muevan no saldrán de este espacio que has limitado.

Otro aspecto que debes tener en cuenta es la temperatura de la habitación en la que se encuentran. Pese a que su mamá les proporcionará el calor que necesitan, es fundamental que el espacio en el que están tenga una buena temperatura. Cerca de los 21 grados es lo recomendable.

A esta edad no es recomendable que lo asees, pues su mamá se ocupará de ello. Eso sí, a la que tu gatito ya esté más crecido y veas que se empieza a mover y a pasar por encima de las mantas ya puedes dedicarle mucha más atención. Para asearlo es suficiente con que le pases un pequeño trapito húmedo por debajo de los ojos en el caso de que veas legañas. No es aconsejable que lo duches para nada.

Por último, es importante que tu gato entre en contacto contigo lo más pronto posible. Por ello, a la que veas que empieza a moverse y muestra curiosidad por todo lo que hay cerca de él, será un buen momento para que lo cojas en tus manos. A cuanto más lo hagas, más acostumbrado estará al contacto y más sociable será de adulto.

Ahora ya sabes cómo puedes saber si tu gato es macho o hembra y los cuidados esenciales que necesita durante los primeros meses de su vida. Si no tienes un gatito, te recomendamos que pienses en ello, pues son de lo más divertidos y de lo más cariñosos.

