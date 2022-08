Cómo saber si te huele mal el aliento y cómo solucionarlo

Aunque los odontólogos de España dicen que uno mismo es incapaz de detectar el mal aliento de su boca, seguramente, hayas comprobado que eso no siempre es cierto. De hecho, si has detectado que tienes mal aliento y quieres saber cómo solucionarlo, este artículo está hecho para ti.

A continuación, te mostraremos todas las causas y trucos para eliminar ese repulsivo olor de tu boca, pero… ¿Sabías que el mal olor que desprendes, en realidad, es debido a un problema de halitosis?

Según la AOG (Academia de Odontología General) esta enfermedad la padecen más de 80 millones de personas en todo el mundo. Aunque si quieres acabar con la halitosis de forma permanente, puedes utilizar alguno de nuestros consejos.

¿Por qué huele mal tu aliento?

En la mayoría de ocasiones, tu mal aliento se produce porque algunas rutinas cotidianas las estás realizando incorrectamente. Por esta razón, hemos considerado conveniente elaborar una lista con los errores más frecuentes.

1. Mal cepillado de dientes

Si realizas un mal cepillado de dientes, estás dando pie a que el mal aliento se manifieste rápidamente en tu boca. De hecho, el mal aliento se produce debido a que han quedado restos de comida entre los dientes y se van descomponiendo poco a poco. Esa descomposición, es la causante del mal olor que sale de tu boca, ya que, aunque no lo notes, la comida en descomposición desprende unos gases nauseabundos.

Los dentistas aseguran que la única forma de detectar si tienes mal aliento es con hilo dental. Según dicen, lo único que debes hacer, es pasar el hilo entre tus dientes y olerlo. Si el hilo desprende mal olor es que tienes mal aliento.

Este tipo de mal aliento es fácil de solucionar, porque lo único que deberás hacer, es lavarte los dientes después de cada comida. Es importante que utilices pasta de dientes con fluoruro para eliminar la halitosis por completo. Te aconsejamos que, para conseguir los mejores resultados, utilices hilo dental después de cada cepillado. De esta forma, estarás garantizando que no han quedado restos de comida en tu boca y por tanto, ¡adiós al mal aliento!

Un cepillado correcto es aquel que incluye el cepillado de la lengua y las mejillas. Recuerda que la comida también queda almacenada en ellos y es importante eliminarla para que no proliferen las bacterias.

2. Comidas fuertes

Si te encanta comer alimentos olorosos como el café, el pescado, la cebolla, el ajo, etc. Debes saber que, tendrás un mal aliento asegurado, debido a los sulfuros que liberan este tipo de ingredientes. De hecho, hay personas que aseguran que después de haber ingerido alimentos fuertes, tienen un aliento parecido al de un huevo podrido.

¿Sabías que el mal aliento de este tipo de alimentos no suele desaparecer con un simple cepillado de dientes? De hecho, hasta que el organismo no los haya digerido por completo, no te desharás del mal olor en tu boca. Aunque, puedes camuflar el mal aliento de los alimentos fuertes con chicles de menta. No es una solución definitiva, pero será efectiva durante unos minutos.

¿Estabas al corriente de que la saliva que generas sirve para eliminar las impurezas de tu boca? Por esta razón es importante tomar alimentos que estimulen la segregación de saliva, como pueden ser los limones, el perejil, las manzanas o las zanahorias.

3. Comer demasiados dulces

Los dulces son malos aliados para tu boca. De hecho, contienen unos niveles elevados de azúcar que ataca al esmalte de tus dientes y ayudan a que las bacterias proliferen más rápidamente. Sin embargo, si no quieres renunciar al sabor de un dulce, te recomendamos que ingieras chocolate puro, ya que contiene niveles de azúcar reducidos.

4. Dietas bajas de carbohidratos

Este tipo de dietas, a veces provoca que llegues a quemar células de grasa de tu cuerpo para poder tener la energía diaria que necesitas. Y eso no es bueno, porque estarás creando cetonas en tu metabolismo. La cetona es un desecho que genera mal olor en la orina y en el aliento. Incluso, hay personas que lo comparan con el olor a fruta podrida.

Para eliminar el mal olor provocado por la cetona, lo más conveniente es que bebas agua en abundancia. De esta forma, podrás eliminar, cuanto antes, la cetona de tu cuerpo y recuperar un aliento saludable. Sin embargo, si quieres soluciones más rápidas, siempre puedes consumir chicles o caramelos de menta para disimular el olor. Aunque deberás asegurarte de que sean sin azúcar.

5. Respiración bucal

¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes mal aliento cuando te acabas de levantar de dormir? La respuesta se debe a que por la noche generas menos saliva, por lo que la boca se reseca y acaba provocando mal aliento.

Sin embargo, este problema se agrava cuando se hace una respiración bucal, ya que la sequedad puede derivar a otros problemas como la ronquera, el dolor de garganta, los problemas en las dentaduras postizas, el impedimento del habla y la desaparición del gusto.

La solución es muy sencilla. Deberás seguir unas rutinas para beber agua de forma regular durante la noche, así como una higiene frecuente de tus dientes. ¡Verás como en poco tiempo el mal aliento desaparece por completo! ¿Sabías que la palabra 'xerostomía' hace referencia a la sequedad bucal?

6. El uso de medicamentos

Muchos de los medicamentos actuales generan sequedad bucal y eso, en ocasiones, deriva en mal aliento. Solucionarás el problema con la ingesta de abundante agua y una correcta higiene bucal.

Sin embargo, si notas que aun así, el mal aliento no desaparece. Deberás acudir a tu médico para que te cambie la medicación por otra que reseque menos la boca.

En definitiva, hay miles de causas que provocan el mal aliento. Tan solo debes detectar las tuyas para ponerle remedio.

