¿Cuántos años viven los gatos?

En España, según los datos, los perros son la primera opción a la hora de tener una mascota, y en segundo lugar, se encuentran los gatos. Sin embargo, ¿sabes cuál es la esperanza de vida de tu mascota? Sea un perro, un gato, un pájaro, un pez... Es importante conocer cuántos años puede vivir tu mascota y qué cuidados le debes dar, según sus características. Aquí te contamos la esperenza de vida tanto de un gato doméstico como de un gato callejero.

¿Cuántos años vive un gato doméstico?

En primer lugar, hay que tener en cuenta la esperanza de vida de los gatos caseros. Esto depende de una serie de factores como los siguientes, según Experto Animal:

La alimentación (tiene que ser adecuada al tipo de gato que tengamos y sus necesidades particulares).

(tiene que ser adecuada al tipo de gato que tengamos y sus necesidades particulares). Las enfermedades (infecciones, intoxicaciones alimentarias u otras enfermedades).

(infecciones, intoxicaciones alimentarias u otras enfermedades). Posibles accidentes domésticos.

Más allá de estos factores, los gatos viven entre 12 y 15 años. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la esperanza de vida depende de la raza. Por ejemplo, un gato siamés puede vivir hasta 18 años, y un gato persa en ocasiones tendría una esperanza de vida inferior a los 12 años.

¿Cuánto vive un gato callejero?

Con respecto a un gato callejero, ¿cuál es su esperanza de vida? Las cifras son diferentes con respecto a un gato doméstico dado que su estilo de vida es radicalmente diferente. En este caso, según Experto Animal, su esperanza de vida depende de otros factores principales:

Las condiciones metereológicas.

Si pertenece a una comunidad de gatos supervisada o no.

Fuentes de agua y comida.

Posibles enfermedades.

Por la dificultad de la vida en la calle, sabemos que los gatos callejeros que no llegan a ninguna protectora tienen una esperanza de vida muy corta. De hecho, el 50% de los cachorros apenas pasan del año de vida, según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA, sus siglas en inglés). En cuanto a los gatos ya adultos, la esperanza de vida de un gato callejero oscila entre los 3 y 6 años.

¿Cómo aumentar la esperanza de vida de un gato?

Para mejorar las cifras de esperanza de vida de un gato, hay que tener en cuenta los siguientes factores: en primer lugar, la alimentación debe ser de calidad y también hay que prestar atención a que el gato se mueva y haga ejercicio.

En segundo lugar, hay que estar atentos a enfermedades como las alergías, la bronconeumonía, la gripe, la otitis, la conjuntivitis, cataratas y malas digestiones, entre otras.

De la misma forma, el gato tiene que estar vacunado contra todas las enfermedades posibles, así como llevar el chip correspondiente para poder ser localizado en caso de escaparse. También hay que mantener su higiene en buenas condiciones (limpieza del arenero, su agua, su zona de estar...).

Finalmente, hay que cuidar el plano de la salud mental. Es importante no someter a nuestro gato a estrés, hacerle jugar, prestarle atención, darle cariño...

