El mundo no es como piensas: el tamaño real de todos los países

Desde hace mucho tiempo en la historia de la geografía se maneja un mismo mapa del mundo, con unas escalas en concreto, que muestra determinados países con un tamaño grande y otros, con un tamaño más pequeño. Sin embargo, ¿esto es real?, ¿todos los países están bien representados o hay trampas? La respuesta es no. Hay países que es evidente que son más grandes que otros, por ejemplo, Ucrania es más grande que España y eso no lo puede dudar nadie. En otros casos, sí que puede haber dudas... ¿África es más grande de lo que muestra el mapa? o ¿Estados Unidos es realmente así? Aquí te contamos cuál es el tamaño real de los países y que los mapas no muestran.

[Lista de todos los países de Europa y sus capitales]

El tamaño real de los países

El sistema de coordenadas universal transversal de Mercator fue desarrollado en 1569 por Gerard Kremer para representar al mundo en un papel Se trata de un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano. Se trata de un sistema que es útil pero no es perfecto.

[Los 5 países más rentables para irse de vacaciones]

Estas distorsiones tiene que ver con que nestro planeta tiene forma de esfera (realmente es una elipse) y de ahí que su representación en un mapa plano sea una tarea altamente complicada, de ahí que la creación del mapa tuviera un objetivo práctico, aunque con errores.

Se ha demostrado que el mapa tal cual fue configurado posee imperfecciones muy grandes hasta el punto de que muchas dimensiones pueden considerarse distorsionadas. De hecho, en mapas como Engaging Data se ha comprobado el tamaño real de los países con respecto al sistema Mercator.

Algunos de los errores tienen que ver con que, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y Rusia son mucho más pequeños de lo que parecen en los mapamundi tradicionales. De la misma manera Groenlandia y África tienen tamaños similares en el mapa, cuando lo cierto es que el primero ni se le asemeja en tamaño al segundo. África es mucho más grande.

Tamaño real de los países según Google Maps

Existe una herramienta llamada The True Size con la que puedes arrastrar los diferentes países para conocer su tamaño real y compararlos unos con otros para conocer sus datos.

Para corregir estos problemas existe la llamada proyección de Gall-Peters, que trata de corregir esas distorsiones y mostrar así una imagen más precisa del mundo. Esta proyección para la representación de nuestro mundo fue descrita por primera vez en 1855 por James Gall.

Por otro lado, en 1970 Arno Peters hizo que dicha idea llegara a un público más amplio a través del llamado "Mapa Mundial de Peters" que usaba dicha proyección. En cualquier caso, el sistema de Mercator sigue liderando, aunque cada vez se use más la nueva representación.

Sigue los temas que te interesan