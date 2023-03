¿Sabías que ni el inglés ni el español son idiomas oficiales en los Estados Unidos?

¿Sabías que el inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos?

En España el idioma oficial (entre otros) es el español, al igual que en Francia es el francés... Y en Estados Unidos, ¿el idioma oficial es el inglés? La respuesta es no, ni la Constitución ni ninguna Ley Federal establece que la lengua oficial de los más de treinta estados sea el inglés.

Idiomas hablados en EE. UU.

Según datos de Babbel de 2018, los idiomas más hablados en Estados Unidos son los siguientes:

Inglés: 231 122 908 hablantes nativos.

231 122 908 hablantes nativos. Español: 57 458 470 hablantes nativos.

57 458 470 hablantes nativos. Chino (incluyendo cantonés, mandarín y otras variaciones): 2 896 766 hablantes.

(incluyendo cantonés, mandarín y otras variaciones): 2 896 766 hablantes. Francés y francés criollo (incluyendo el patois y el francés cajún): 2 047 467 hablantes nativos.

(incluyendo el patois y el francés cajún): 2 047 467 hablantes nativos. Tagalo: 1 613 346 hablantes nativos.

1 613 346 hablantes nativos. Vietnamita: 1 399 936 hablantes nativos.

Una lengua o un idioma oficial es aquella de uso corriente en documentos oficiales, en la Constitución u otras leyes nacionales y la de uso oficial en los actos del Gobierno, la justicia y la administración pública.

Como indican los datos anteriormente mencionados, el inglés es el idioma nacional mayoritario en Estados Unidos. Sin embargo, cabe destacar que en EE. UU. no existe ningún idioma oficial a nivel federal.

Alejandro Torrealba (@profealejotorrealba), profesor de origen nicaragüense que actualmente trabaja en la Liberty University (Virginia, EE. UU.), explica en su cuenta de TikTok que el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos y por qué.

La explicación del docente es la siguiente: "En primer lugar, no hay un lugar en la Constitución norteamericana donde diga que el inglés es el idioma oficial de los Estados Unidos; en segundo lugar, si por hablar un idioma, en Estados Unidos el primer idioma europeo que se habló fue el español".

Este video se ha vuelto viral ya en la plataforma y cuenta con más de 3,1 millones de reproducciones y casi medio millón de "me gusta". Tal es el interés que ha generado este video que acumula más de 4.000 comentarios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien es cierto que no existe un idioma oficial en la Constitución, sí que existe un idioma oficial por estado. En este sentido, más de treinta de los cincuenta estados han oficializado el inglés.

Para entender por qué Estados Unidos carece de idioma oficial acudimos a las explicaciones del Dr. Wayne Wright, profesor de lenguaje y alfabetización en la Universidad de Purdue.

Este contó a la CNN lo siguiente: "Los Padres Fundadores no vieron la necesidad de declarar uno". "El inglés era casi el idioma dominante de los Estados Unidos en ese momento, por lo que realmente no era necesario protegerlo. Y no querían ofender a sus conciudadanos estadounidenses que ayudaron a luchar por la independencia".

