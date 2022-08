Brillante o mate: qué cara del papel de aluminio va hacia fuera y cuál hacia dentro

¡A que no sabías esto! ¿Cómo usar correctamente el papel aluminio?

El papel de aluminio es un clásico de todas las cocinas de España. Se trata de un producto que nos puede sacar de más de un apuro en el momento menos pensado. Son muy variados los usos que se le pueden dar, sobre todo en un intento por mantener frescos los alimentos, para envolver bocadillos o incluso a la hora de cocinar al horno. Eso sí, para conseguir los resultados deseados hay que saber utilizarlo correctamente.

Mucha gente lo tiene en la despensa o en algún armario con el propósito de utilizarlo nada más para envolver alimentos. De ser así, lo más probable es que no le hayas sacado todo el partido. Y es que puede ser muy útil para otras muchas tareas del hogar.

¿Se puede usar por las dos caras el papel de aluminio?

Como habrás podido comprobar, el papel de aluminio se compone de dos caras, una brillante y la otra mate. Es posible que en alguna ocasión te hayan surgido dudas sobre cuál es la opción que más te conviene usar. Si no lo tienes demasiado claro, finalmente acabas utilizando cualquiera de esas caras, sin preocuparse de si es lo correcto o no.

Los fabricantes de este artículo cuentan que los dos lados desempeñan la misma función, pero hay una manera más correcta que otra de hacer uso de él. Es el caso, por ejemplo, de emplearlo en la cocina. A la hora de meterlo en el horno debe tenerse en consideración que el lado que tiene más capacidad para absorber el calor es el brillante, principalmente porque se refleja más la luz. Por eso, lo adecuado sería cocinar siempre con la parte de mate hacia afuera y la brillante para dentro.

¿Qué lado es el correcto a la hora de envolver alimentos?

A la hora de envolver la comida con el papel de aluminio no habrá que romperse tanto la cabeza, ya que será indistinto el lado que usemos. En cualquier caso, la tendencia pasa por dejar para fuera la zona más brillante. No hay una explicación a esta decisión, aunque todo hace indicar que se trataría más de una cuestión de estética que de practicidad.

Al margen de la cara escogida, ambas desempeñarán la misma función a la hora de conservar los alimentos, congelarlos o cocinarlos. No existe ninguna diferencia destacada.

El papel de aluminio no suele implicar ningún tipo de riesgo para la salud, aunque sí que existen una serie de recomendaciones a la hora de utilizarlo. Un informe realizado en 2013 por el Consejo Europeo sobre metales y su uso en contacto con alimentos aseguraba que lo adecuado sería limitar el almacenamiento de productos líquidos ácidos, como puede ser el caso de los zumos de frutas; salados o alcalinos con utensilios de aluminio para reducir la liberación. Y es que estos alimentos resultan mucho más susceptibles a este metal.

Las ventajas del papel de aluminio

En realidad, el papel de aluminio nos proporciona más ventajas que inconvenientes. Cuando se utiliza para envolver comida conseguiremos mantener su sabor y sus cualidades durante un mayor tiempo. Se protegen de la acción directa del calor y consigue que se hagan en su propio jugo.

Al usarlo en las preparaciones en el horno conseguiremos unos resultados espectaculares. Se podrán conseguir platos muy jugosos y saludables, consiguiendo que no se mezclen los ingredientes, se produzcan residuos de comida o sabores que puedan ser un tanto desagradables.

Tiene la capacidad de adaptarse a una gran cantidad de formas y apariencias. Sin lugar a dudas, se presenta como una propuesta muy interesante para la elaboración de pescados, hortalizas, verduras o panes.

Casi siempre recurrimos a este producto para conservar el calor, pero también puede ser una magnífica solución para enfriar algo en el frigorífico. Consigue acelerar el proceso con gran sencillez.

También debe destacarse que se trata de un material aislante, que no permite que se filtren los líquidos ni que pase la luz o la humedad. Tanto su peso como su grosor le convierten en un estupendo artículo para transportarlos sin que ocupe demasiado espacio.

En cuanto a los inconvenientes, los más frecuentes suelen ser la opacidad, ya que no deja ver el alimento que protege; que no recomendable para emplear en el congelador y que no es válido para el microondas.

¿Puedo usar el papel de aluminio en el microondas?

En muchas ocasiones pensamos que al poder utilizarse el papel de aluminio en el horno también se podrá hacer lo propio en el microondas. Pero te recomendamos que no hagas la prueba si no quieres quemar el electrodoméstico y estropearlo.

Tampoco debe realizarse esto con cierto tipo de envases que no son aptos para el microondas. Muchos de ellos presentan tiras de metal, y este componente debe mantenerse lo más alejado posible de este aparato.

Otros usos muy interesantes que se le puede dar al papel de aluminio

Acostumbrados a emplear el papel de aluminio para conservar los alimentos o cocinar, posiblemente a más de uno le sorprendan las utilidades que se le pueden dar. Resulta un método muy eficiente para afilar cuchillos o tijeras, pero también ayuda a acabar con las manchas de grasa que se generan en el horno, le devuelven el brillo a las cazuelas y también se usa para limpiar la plancha. En las peluquerías se utiliza como elemento de separación de los mechones durante el proceso de decoloración y hasta para acabar con el pelo encrespado.

