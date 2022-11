Cómo lavar un plumas o chaqueta acolchada en casa

Los plumas o chaquetas acolchadas son prendas esenciales para el invierno, ya que nos dan calor a la vez que nos mantienen aislados del frío y la humedad. Sin embargo, también es una de las prendas más complicadas de lavar, lo que hace que muchos prefieran llevar estas prendas a la tintorería y no lavarlas en casa.

No obstante, si sabemos cómo hacerlo, lavar nuestro plumífero en casa puede ser algo bastante simple. Nosotros os contamos cómo podéis lavar vuestras chaquetas acolchadas en casa fácilmente sin que se apelmace.

Composición de las chaquetas acolchadas o plumíferos

Lo primero que debemos tener claro es que nuestras chaquetas acolchadas están hechas de plumas, ya sean naturales o sintéticas. Este elemento es que el que permite un aislamiento perfecto durante los meses de frío. El exterior puede estar fabricado en variedad de tejidos, aunque suelen ser todos sintéticos y bastante resistentes.

Mantener las plumas en buen estado y evitar que se apelmacen es el objetivo a tener en cuenta a la hora de lavar estas prendas.

¿Cómo lavar los plumíferos?

Hay dos maneras en las que podemos lavar estas chaquetas en casa:

Lavar las chaquetas acolchadas en la lavadora

La manera más rápida y fácil de lavar estas prendas es usando la lavadora. Para ello, lo primero que debemos hacer es darle la vuelta a la chaqueta y asegurarnos de que no hay nada dentro de los bolsillos. Además, es recomendable lavarla con todas las cremalleras cerradas. Una vez lo tengamos, debemos introducir la chaqueta dentro de la lavadora. Vamos a lavarla sola, sin otras prendas, de manera que todo el espacio del tambor sea para ella y no quede muy apretada.

A la hora de lavar esta chaqueta, debemos emplear muy poco jabón y este debe ser especial para las prendas delicadas. No es necesario añadir ningún suavizante, pues estas prendas no lo necesitan y no es un producto que ayude mucho a mantener las plumas en buen estado.

El ciclo de lavado debe ser en frío y el más corto posible. Y, a la hora de centrifugar, lo mejor es hacerlo a muy bajas temperaturas.

Cuando saquemos la chaqueta de la lavadora también es importante secarla bien para retirar toda el agua y que no quede nada de humedad en ella. Podemos hacerlo de dos maneras: con la secadora o al natural. Si vamos a usar la secadora debemos hacerlo a la mínima temperatura. Además, es una buena idea meter dos pelotas de tenis en ella para que las plumas no se apelmacen.

Por otro lado, si queremos secar la chaqueta al natural, deberemos evitar tenderla, ya que esto hará que las plumas queden en la parte baja de la chaqueta por su propio peso. La mejor manera es poner la chaqueta en una superficie plana sin una exposición directa al sol. Nunca se debe escurrir una chaqueta de plumas. Y, antes de guardarla, debemos asegurarnos de que está completamente seca.

Lavar las chaquetas acolchadas a mano

Si has decidido que quieres lavar tus plumas a mano, los pasos a seguir son bastante simples, pero es cierto que es una tarea un poco más laboriosa.

Para empezar, deberás llenar la bañera con agua fría. Ten en cuenta que debe haber suficiente agua para que la chaqueta quede completamente sumergida. Una vez tengamos la chaqueta en la bañera, añadiremos una pequeña cantidad de jabón para prendas delicadas. Es importante poner muy poco jabón o vamos a tener mucha faena a la hora de eliminar los restos.

Cuando ya tengamos el jabón en la bañera, vamos a mover la chaqueta muy poco a poco para que el jabón penetre bien en las fibras. Y, cuando lo tengamos ya podemos pasar a aclarar. Debemos usar abundante agua y asegurarnos de que no queda nada de jabón en la chaqueta.

Una vez tengamos la chaqueta aclarada es momento de pasar a secarla. Podéis hacerlo como os hemos indicado anteriormente: al natural o en la secadora. También, como ya hemos indicado, no podemos escurrir la chaqueta para eliminar el agua.

Otra manera de lavar la chaqueta a mano para no tener muchos problemas a la hora de aclararla es no metiendo el jabón directamente a la bañera. En este caso, pondremos una pequeña cantidad de este directamente encima de las manchas y frotaremos muy suavemente hasta que veamos que la mancha se ha ido. De todos modos, sí deberemos aclararla, pero será por menos tiempo y gastando mucha menos agua.

Revisar siempre las etiquetas

Después de haberos contado cómo podéis lavar vuestros plumas en casa, también debemos deciros que es muy importante que sigáis las instrucciones el fabricante. Por lo general, esta serán las mismas que os hemos mostrado; sin embargo, dado que las composiciones pueden ser diferentes, es fundamental seguir cualquier consejo que nos dé el fabricante.

Como podéis ver, lavar las chaquetas de plumas en casa no es tan difícil como puede parecer. Pero, lo que sí es crucial es hacerlo bien para que las plumas no se apelmacen y perdamos este aislamiento tan característico de este tipo de chaquetas. Usar poco jabón, nada de suavizante y todo a la temperatura más baja posible es esencial para un lavado perfecto.

Además, no os olvidéis del secado, tan fundamental como el lavado. Se recomienda que sea al natural tanto como sea posible. Y, si vamos a utilizar la secadora, hacerlo a bajas temperaturas y revoluciones.

