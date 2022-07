Cómo limpiar tu lavadora para que la ropa no huela mal

¿Cómo se limpia una lavadora? No, no se limpia sola...

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más usamos en casa en España y es que nos resulta de lo más cómodo poner a lavar la ropa y, mientras, dedicarnos a otras tareas. De hecho, solo debemos pensar en cuántas lavadoras ponemos al día o a la semana. O, para ver lo necesaria que es, deberíamos recordar aquellas veces en las que se nos ha estropeado y nos ha tocado lavar la ropa a mano.

Una gran pérdida de tiempo con resultados que no tienen nada que ver con la limpieza que nos ofrece la lavadora. Pues, para que este electrodoméstico siga funcionando es necesario que lo cuidemos bien y, por ende, que lo tengamos siempre limpio. En este post, os hablamos de cómo debéis limpiar la lavadora para que esta no deje mal olor a vuestra colada.

Un apunte: el suavizante no tiene la culpa

Antes de ver cómo debemos limpiar la lavadora para que esta deje la ropa siempre limpia, es importante remarcar que el suavizante no tiene la culpa de los malos olores.

Son muchas las personas que creen que el responsable de los malos olores en la lavadora viene del suavizante y se pasa la vida cambiando de marca. O, incluso, deja de usarlo. Bien, pues este no es el problema. No es la marca del suavizante ni las cantidades. Hay otros motivos por los que la ropa no sale bien limpia de la lavadora.

El filtro: siempre debe estar limpio

El filtro es uno de los componentes de la lavadora que más problemas nos puede causar a la hora de sacar la ropa limpia y con buen olor de ella. Debemos tener presente que, cada vez que ponemos ropa a lavar, esta está llena de bacterias, polvo y otras sustancias que la lavadora elimina del tejido. Pero, estas no desaparecen. Mientras que hay algunas que se diluyen con el agua, otras quedan atascadas en el filtro, como pueden ser pelos o suciedad de los suelos. Por ello, es de lo más importante limpiar el filtro de la lavadora tan a menudo como nos sea posible.

Para limpiar el filtro de la lavadora solo es necesario desmontarlo del cajetín y pasarle un paño con agua y jabón. Podemos usar cualquier tipo de jabón, pero siempre será mejor uno que acabe con la grasa, pues es lo que más se suele acumular. Luego, es importante enjuagar bien el filtro antes de montarlo para que no queden restos del jabón.

El cajetín del detergente

El cajetín del detergente es otro de los elementos de la lavadora que pueden causar que la ropa no acabe de salir limpia del todo o que salga con mal olor. De hecho, solo debemos mirar cómo está. El jabón y el suavizante, junto con la humedad, pueden hacer que se forme una película blanca en él o, incluso, que aparezcan hongos. Por este motivo, es sumamente necesario que lo limpiemos cada vez que veamos que hay resto de jabón o detergente.

Para ello, solo deberemos desmontarlo y pasarle agua. Debemos frotarlo con una esponja y un poco de jabón hasta que se eliminen todos los restos. Luego, debemos aclararlo bien y secarlo, y ya lo podremos volver a montar.

Limpieza del tambor

La limpieza del tambor resulta fundamental si queremos acabar con los malos olores en nuestra ropa. Lo bueno es que, si tenemos una lavadora de las nuevas, ésta ya incluye un programa de limpieza de tambor. Y, en muchos casos, un aviso de que toca hacer este programa. Sin embargo, si tu lavadora aún no es de las modernas, te aconsejamos que limpies el tambor cada diez lavados. Sí, cada diez lavados. Para ello, puedes usar uno de los productos destinados a la limpieza de la lavadora que puedes encontrar en cualquier supermercado. Sigue las instrucciones de uso y verás como tu lavadora queda como nueva. Y, tu ropa no tendrá malos olores.

Dentro de limpieza del tambor, también se incluye la limpieza de la goma. Mucha suciedad queda atrapada en ella y, por ende, tu ropa acaba oliendo mal. Cuando vayas a limpiar el tambor, aprovecha también para limpiar la goma. Pasa un pequeño paño húmedo para que los materiales que hay en ella se adhieran y sea más fácil retirarlos.

¿Cuándo limpiar la lavadora?

Como hemos dicho, la limpieza del tambor debe realizarse, al menos, cada diez lavados. Esto incluye la goma y la puerta. Sin embargo, el cajetín debe limpiarse cada vez que veamos restos en él. Y, en cuanto al filtro, deberíamos comprobarlo también cada diez o quince lavados como mucho. Son pequeños cuidados que no nos llevarán mucho tiempo y que alargarán la vida, tanto de la lavadora, como de nuestra ropa.

Por último, la puerta de la lavadora también puede hacer que tu ropa salga con mal olor. Si la miras, verás que en la zona del cristal se ven materiales, pelos y pelusas. Estos se quedan pegados en ella y, lo único que hacen, es aportar olor a húmedo a tu ropa. Pasa a menudo un pequeño paño húmedo para retirar estos materiales y verás como la ropa te sale más limpia.

Lavar la lavadora es algo que debemos hacer a menudo, pues no por qué limpie la ropa se va a limpiar ella sola. Es un electrodoméstico de lo más necesario que debemos cuidar si no queremos que se nos estropee y tener que acabar lavando la ropa a mano.

