¿Alguna vez has abierto el armario para coger la ropa de otra temporada y te ha olido como a humedad, o has notado que la ropa recién sacada de la lavadora no huele bien? es muy desagradable, porque a todos nos gusta que nuestra ropa limpia y nuestros armarios huelan bien.

Ya vimos cómo quitar el olor a sudor de la ropa, después de hacer ejercicio físico, con algunos remedios caseros, ahora veremos cómo eliminar el olor desagradable a humedad.

Quitar el olor a humedad de la ropa

Lo primero para quitar el olor a humedad de la ropa es identificar de dónde procede ese olor tan desagradable, ya que puede tener varias causas y cada una de ellas ha de ser tratada de manera distinta:

La primera opción es que el olor a humedad provenga de haber tenido la ropa encerrada en el armario mucho tiempo, en cuyo caso suele ser suficiente con lavar las prendas y airear y ambientar el armario antes de volver a meterlas. Para evitar la humedad en los cajones y armarios son muy útiles las cajitas deshumidificantes, que absorben la humedad ambiental y la conducen dentro de un recipiente, alejándola de la ropa.

Si los deshumidificadores industriales no os gustan, podéis preparar saquitos absorbentes con sal gruesa colocada dentro de bolsitas de malla o usando medias viejas. Pueden ser útiles los algodones empapados en agua y bicarbonato. Asimismo, conviene revisar bien el armario y los cajones por si hubiese moho en ellos, y en su caso retirarlo con detergente y lejía.

La segunda opción es que la humedad o el olor a humedad provengan del interior de la lavadora y/o de la secadora, que son aparatos en los que se acumula suciedad un ciclo de lavado tras otro. De entrada, la secadora debería evitarse en la medida de lo posible y, en cuanto a la lavadora, si notáis que su interior desprende olor a humedad, se puede intentar programar un lavado corto con un chorro generoso de vinagre blanco o de manzana en la cubeta del detergente.

La tercera opción es que la ropa haya desarrollado o esté desarrollando moho. El moho no solo causa mal olor, sino que además puede llegar a ser nocivo para la salud, así que hay que eliminarlo de inmediato con una mezcla de agua y lejía, ya sea en la lavadora o lavándolo a mano. Una vez eliminado el moho de la prenda, hay que dejarla secar y comprobar que el olor se ha ido, o habrá que volver a lavarla.

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa: unos cuántos trucos

En cualquier caso, existen unos cuantos trucos que os permitirán gozar siempre de un olor a frescor en la ropa con muy poco esfuerzo: