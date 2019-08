Ni a todo el mundo se le da bien componer ni todas las canciones resultan ser un hit, así que hay que tener paciencia: existen trucos para saber cómo hacer una canción pegadiza, y en este artículo os los vamos a contar todos.

Cómo componer una canción

Aunque creas que para tocar debidamente tu creación se va a necesitar un grupo de varios instrumentos, elige solo uno para componer, y que sea uno con el que te sientas completamente cómodo: la guitarra (ya os mostramos cómo aprender todas las notas de guitarra), el piano, una flauta, un sintetizador o cualquiera de los instrumentos musicales que elijas.

No pienses en la letra de entrada. solo decide si va a tenerla, para saber si tu melodía tiene que poder ajustarse al ritmo de canto o no. También debes tener muy claro qué tipo de emoción quieres transmitir y comprobar si al escuchar lo que estás componiendo te da realmente esa sensación que buscas, ya que, si tu no la sientes, los demás tampoco lo harán.

Finalmente, debes conocer las partes de una canción para poder escribir una de la manera correcta. Estas partes son:

Verso: si la canción fuera una novela, el verso sería la parte que cuenta la historia, y no debe resultar repetitivo, sino que ha de variar un poco cada vez que aparezca (ya sea porque la letra varía o porque hay cambios en la música ).

si la canción fuera una novela, el verso sería la parte que cuenta la historia, y no debe resultar repetitivo, sino que ha de variar un poco cada vez que aparezca (ya sea porque la letra varía o porque hay cambios en la ). Puente: Se trata de una parte de la canción completamente distinta del resto y que suele situarse entre un verso y un coro o viceversa. Es la parte de la canción que le da emoción.

Se trata de una parte de la canción completamente distinta del resto y que suele situarse entre un verso y un coro o viceversa. Es la parte de la canción que le da emoción. Coro o estribillo: es la parte de la canción que se repite, e insiste en una idea principal de la canción.

Además, debes saber que todas las canciones tienen una melodía (el ritmo, lo que la gente va a tararear) y una clave, es decir, un rango de notas específico. Si por ejemplo tienes una melodía ascendente (do re mi), la clave marca si se trata de un do alto o un do bajo y, por tanto, si se seguirá una notación aguda o grave. Y también es necesario un gancho que es la parte de la canción que la gente va a reconocer en cualquier parte, incluso sin oír la letra, y muchos compositores optan por ponerlo al principio de la canción para enganchar al oyente de entrada.

Una vez ya tengas esos pasos previos claros, puedes seguir las siguientes instrucciones:

Escribe los primeros acordes que se te ocurran y sigue a partir de ahí. Si no se te ocurre nada, coge un instrumento, pon la grabadora en marcha e improvisa un rato. Seguro que de ahí sale algo bueno.

que se te ocurran y sigue a partir de ahí. Si no se te ocurre nada, coge un instrumento, pon la grabadora en marcha e improvisa un rato. Seguro que de ahí sale algo bueno. Estructura los acordes y únelos : puedes empezar por escribir el verso y el coro y luego distribuirlos de manera que el resultado quede de una manera que transmita lo que quieres transmitir. Existen estructuras base para casi todos los géneros, pero también puedes ser innovador y crear una estructura desde cero.

: puedes empezar por escribir el verso y el coro y luego distribuirlos de manera que el resultado quede de una manera que transmita lo que quieres transmitir. Existen estructuras base para casi todos los géneros, pero también puedes ser innovador y crear una estructura desde cero. Finalmente, si ha de tener letra, añádesela.

¿Cómo componer la letra de una canción?

Bien, ahora ya tienes tu ritmo básico. Has compuesto una melodía a la que ahora puedes añadir (o no), una letra, para ello te vendrá bien seguir los siguientes pasos:

Empieza escribiendo lo primero que se te ocurra. Cualquier idea, por descabellada o aburrida que parezca, puede resultar la base para una canción. No te obsesiones en darle una estructura clara desde el principio, sino que debes centrarte en desarrollar la historia.

Cualquier idea, por descabellada o aburrida que parezca, puede resultar la base para una canción. No te obsesiones en darle una estructura clara desde el principio, sino que debes centrarte en desarrollar la historia. Mantén la melodía en la mente mientras escribes la letra e intenta tararearla o cantar la letra adaptándola a ella.

en la mente mientras escribes la letra e intenta tararearla o cantar la letra adaptándola a ella. Adapta la letra a las distintas partes de la canción. Recuerda que el verso debe tener variaciones y el coro ser repetitivo.

Consejos para superar los atascos creativos