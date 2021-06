No es nada fácil adaptar tu tiempo a las necesidades de tu vestuario. Sobre todo, si utilizas traje todos los días, pues debes estar harto de visitar la tintorería. Por ello, queremos mostrarte los mejores trucos para lavar un traje en la lavadora y que quede perfecto.

Y es que el traje se ha convertido en una prenda casual, y son muchos los que lo utilizan varias veces por semana ya sea para asistir a algún evento o para ir a trabajar. Para que su limpieza no te suponga un quebradero de cabeza, y ahora que ya sabes lavar una prenda delicada, ¡descubre cómo lavar un traje en la lavadora!

Trucos para lavar un traje en la lavadora

Sabemos que la opción más sensata es llevar tu traje a la tintorería, pero si lo haces con demasiada frecuencia el gasto puede ser muy elevado. Además, conlleva una gran pérdida de tiempo que puedes evitar si lavas tú mismo el traje en la lavadora. Toma nota de los siguientes trucos para lavar un traje en la lavadora de forma efectiva y en la comodidad de tu hogar.

1. Introduce la prenda al revés en la lavadora

Lo primero que debes hacer para lavar un traje en la lavadora para que no se estropee es darles la vuelta a todas sus piezas. Esta norma es básica para cualquier prenda que quieras lavar en la lavadora, pues de este modo protegerás sus colores y evitarás el desgaste del tejido y las costuras.

Al darle la vuelta a tus prendas antes de ponerlas en la lavadora tendrás otro aliciente, y es que no tendrás problemas con las pelusas que suelen quedarse pegadas en la ropa. Así, tendrás la seguridad de que, si lavas tu traje en la lavadora, quedará impoluto y como nuevo. También puedes probar con las bolsas de lavadora:

Bolsas de lavadora

2. Utiliza un detergente adecuado

Otro consejo para lavar un traje en la lavadora para que no se estropee es utilizar un detergente suave especial ropa delicada, ya que no puedes lavarlo de cualquier manera. Lo ideal es que elijas un detergente neutro líquido para prendas finas y delicadas para que limpie tu traje con delicadeza.

Este es un paso muy importante, ya que la elección de un buen detergente, y sobre todo que sea líquido, hará que puedas lavar tu traje sin temor a estropearlo. Para que la calidad sea perfecta, evita utilizar detergente en polvo.

3. Escoge un programa suave sin centrifugado

Todos los consejos que te ofrecemos en este artículo son importantes, pero uno de los trucos para lavar un traje en la lavadora más relevantes es utilizar un programa suave y sin centrifugado. Como sabrás, una lavadora puede lavar de muchas formas distintas, así que elige un ciclo de lavado corto, es decir, con una duración no superior a 30 minutos, que sea muy suave y no centrifugue.

Si quieres lavar un traje en la lavadora para que no se estropee, es fundamental también que controles la temperatura del agua. El ciclo de lavado que escojas debe lavar con agua fría, pues un traje nunca debe ser lavado con agua templada, ni mucho menos caliente.

Ten en cuenta que los tejidos de estas prendas tan delicadas se estropearán si los lavas con altas temperaturas, mientras que el agua fría hará que se conserven en perfecto estado. Recuerda no utilizar centrifugado para evitar movimientos agresivos, así podrás lavar tu traje en la lavadora sin problemas y sin que se arrugue en exceso.

Acuérdate también de no añadir suavizante cuando programes el ciclo de lavado. Sus componentes podrían estropear el tejido del traje, así que utiliza únicamente el detergente líquido neutro en un lavado de no más de 30 minutos y tu traje quedará completamente limpio y como nuevo. Pero cuidado, no lo hagas con demasiada frecuencia o acabará por desgastarse y estropearse. Con lavar tu traje en la lavadora una vez al mes será suficiente.

4. Tienda el traje en una percha a la sombra

Cuando termines de lavar el traje en la lavadora, llegará el turno del secado. Lo ideal es que lo cuelgues en una percha, pero jamás lo hagas directamente sobre las cuerdas con pinzas. Así se mantendrá intacta su forma y las costuras.

Debes olvidarte por completo de introducir tu traje en la secadora. Incluso puedes lavarlo por la noche para dejarlo tendido al aire libre hasta el día siguiente, pues tampoco es conveniente que el sol incida sobre él directamente. El traje se irá secando poco a poco y por la mañana estará listo para proceder con el último paso: el planchado.

Perchas para trajes

5. Plancha el traje a baja temperatura

Después de seguir todos estos trucos para lavar un traje en la lavadora, llega el último paso que también es el más delicado de todo el proceso: la plancha. Puedes hacerlo en casa de forma sencilla, pero hazlo con mucho cuidado. Una vez que lo recojas de la cuerda de tender, extiéndelo sobre la tabla de planchar y sigue estas recomendaciones.

Antes de nada, utiliza un paño sobre el traje para evitar que se queme. Comprueba que tu plancha está completamente limpia antes de proceder, y es muy importante también que tenga función de vapor para utilizarlo sobre la tela. Si no dispone de dicha función, rocía agua con un spray con pulverizador sobre el traje para protegerlo y alisar mejor las arrugas. Por último, plancha el traje con cuidado como lo harías con cualquier otra prenda.

Ahora que has aprendido a lavar un traje en la lavadora para que no se estropee, podrás evitar ir a la tintorería tan a menudo y tendrás siempre tu traje preferido disponible para ser utilizado. Además, si sigues estos trucos para lavar un traje en la lavadora, te asegurarás de que quede perfecto y te dure muchos años. ¿A qué esperas para probarlos?

También te puede interesar...