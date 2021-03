En España Alberto Chicote es toda una referencia de las cocinas. No nos deja de sorprender y recientemente ha compartido con todos sus seguidores en redes sociales una receta sorprendentemente fácil y común sobre cómo hacer croquetas. ¿A quién no le gusta comerse una buena croqueta de jamón? Deben estar bien cocinadas. No vale hacerlas de mala gana, y si las cocina una mamá mucho mejor, ¿no crees? Es lo que siempre decimos, que si las croquetas las cocina una mamá, saben mucho mejor. Te lo contamos para que tú mismo o tú misma saques tus propias conclusiones.

Receta de croquetas por Alberto Chicote

Estos son los ingredientes que necesitas:

Antes de nada, comentar que la receta que vamos a exponer a continuación es para unas 20 croquetas. Valora si te da para toda la familia, o tendrás que pesar tus ingredientes en proporción. Ahora sí, aquí van los ingredientes:

1 litro de leche entera

200 gramos de nata para cocinar

1 hueso de jamón

100 gramos de mantequilla

40 gramos de aceite de oliva virgen extra

200 gramos de cebolla

150 gramos de jamón ibérico

90 gramos de harina de trigo

Nuez moscada

Pimienta

Sal

Para el rebozado:

2 huevos

Pan rallado

Harina

Para freír:

Aceite de oliva virgen extra

¿Tienes ya localizados todos estos ingredientes? Pues toma nota que vamos con el paso a paso de la receta de croquetas al estilo de Alberto Chicote.

1. El paso previo: hervir la leche

Lo primero es poner a hervir el litro de leche y los 200 gramos de nata en un cazo al que le puedas incorporar una tapa. Introduce directamente el hueso de jamón en la leche para que vaya cogiendo sabor.

La leche tendrá que estar en el fuego unos 20 minutos, así que ponla a fuego lento para que no se te pegue al fondo del cazo o nada por el estilo. Mientras que la leche está en el fuego, aprovecha para ir picando unos 150 gramos de jamón en trozos muy finos.

2. Primer paso: la mezcla

En otro cazo o una cazuela, ponemos 100 gramos de mantequilla y 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. En esta cazuela también incorporamos unos 200 gramos de cebolla bien picada. Ten en cuenta cómo le gusta a tu familia la cebolla. Si hay algún miembro al que no le agrade encontrarse trozos grandes, te tocará picarla un poco más.

Esta mezcla la dejaremos a fuego suave durante 10 minutos. Cuando pase este tiempo añadimos el jamón que habíamos picado previamente. Ahora, tan solo deja el jamón unos 5 minutos en el fuego para que suelte su grasa característica.

3. Segundo paso: lo ligamos todo

Ahora es el momento para incorporar 90 gramos de harina en la cazuela donde hemos cocinado nuestra mezcla. Nosotros, como aportación personal, te recomendamos que lo hagas poco a poco para evitar grumos. Si es necesario, puedes incorporarla con un tamizador o un colador fino.

No pares de mover durante 5 minutos porque esta es la clave para que todo se integre correctamente. Pasados esos minutos, vamos a añadir la leche que habíamos aromatizado con el hueso de jamón y la nata. Pero, ¡ojo! Alberto Chicote avisa que en este paso debes ir con paciencia. Verter un poco de leche, y ligar, verter otro poco, y volver a ligar… Así hasta terminar con toda la leche.

4. Tercer paso: Toque personal

La mezcla ya ligada debe permanecer unos 10 minutos en la cazuela. Cuando pase este tiempo, es el momento de sazonar y aromatizar al gusto. Para que sea la auténtica receta de croquetas al estilo de Alberto Chicote, debes hacerlo con algo de pimienta molida y nuez moscada.

¿Lo tienes? Ahora solo falta que viertas la mezcla en una bandeja (recomendamos de cristal, puesto que enfría antes) y la introduzcas en el frigorífico para que la masa se endurezca y podamos bolearla más tarde.

5. Cuarto paso: Manos a la obra

Ahora toca arremangarse aún más porque llega la parte más práctica. El momento de bolear la masa. Asegúrate de que dicha masa está totalmente fría. El proceso es el siguiente. Con ayuda de dos cucharas, cogemos un poco de masa y le damos forma. Pasamos la croqueta por harina, luego por huevo batido y después, por pan rallado.

Para una forma más redondeada, una vez pasada por el pan, ayúdate de tus manos para que quede la forma perfecta. Para freírlas, hazlo con el fuego a 170º, máximo 180º, así conseguirás que queden crujientes por fuera y bien calientes por dentro. Este es el consejo del gran chef Alberto Chicote.

Alberto Chicote no para de sorprendernos, ya lo hizo hace unos meses con su ensaladilla, lo volvió a hacer con las croquetas de cocido… Nos encantan las maravillas que nos cocina este chef tan importante. Estamos aprendiendo mucho de él y queremos que tú también lo hagas gracias a nuestros consejos.

No dudes en ponerte manos a la obra y hacer tu propia versión de la receta de croquetas al estilo de Alberto Chicote, seguro que, con tu propio toque, consigues mejorarla y, lo mejor de todo, tu familia te pide que vuelvas a cocinar croquetas en otro momento.

