Cómo hacer lasaña de berenjenas al horno

En España, este plato de origen italiano nos tiene conquistados en cualquiera que sea su variante. Aunque habitualmente la lasaña se elabora con placas de pasta intercaladas con cualquier tipo de relleno, también podemos sustituir la pasta por lonchas de berenjenas y conseguir así un plato sin demasiadas calorías, además de convertirse en una alternativa ideal para aquellas personas que prefieren una dieta vegetariana.

Usando la berenjena en lugar de la pasta se puede crear un plato lleno de sabor y perfecto para disfrutar de este versátil vegetal. Si quieres preparar esta receta paso a paso, te explicamos cómo hacer lasaña de berenjenas, también conocida como musaka.

Ingredientes para 4 personas

2 o 3 berenjenas grandes

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 lata de tomate triturado de 800 gramos

300 gramos de queso mozzarella

300 gramos de queso ricotta

Queso parmesano al gusto

Sal

Pimienta

Orégano

Aceite de oliva

Lonchas de jamón (opcional para quienes no son vegetarianos)

Hierbas italianas

Pasos a seguir

1. Elimina el exceso de agua en la berenjena

La lasaña de berenjenas es una alternativa deliciosa que no resulta demasiado compleja de elaborar si ya has preparado con anterioridad lasañas. Para comenzar es muy importante que la berenjena suelte el exceso de agua, de esta forma al cocinarse quedará mucho más consistente.

Para conseguirlo deberás lavar y pelar las berenjenas, luego tendrás que cortarlas en láminas horizontales de medio centímetro aproximadamente que servirán como la pasta en este plato. Coloca las láminas extendidas en un plato y espolvoréalas bien de sal gruesa, luego déjalas soltar el agua durante al menos 30 minutos, aunque mientras más tiempo pase mejor.

2. Prepara la salsa de tu lasaña de berenjenas

Mientras tanto puedes preparar la salsa de tu lasaña de berenjenas. Para hacerlo corta en pequeños trozos o tritura los dos dientes de ajo, además de cortar en pequeños cubos la cebolla. Añade a una sartén dos cucharadas de aceite de oliva y lleva a fuego medio, incorpora la cebolla y póchala cocinando hasta que esté ligeramente transparente, luego añade los ajos y deja cocinar por 3 minutos.

Después deberás incorporar el tomate triturado, remueve bien y añade sal, pimienta y orégano al gusto. Si cuentas con otras hierbas como albahaca o perejil se recomienda añadir un poco para darle mayor gusto a la salsa. Cocina a fuego medio bajo removiendo de forma frecuente hasta que la salsa haya espesado y adquirido un color rojo intenso. Corrige la sal pimienta hasta que esté a tu gusto y retira del fuego cuando esté lista.

3. Cocina las berenjenas en la sartén

Precalienta el horno a 200 ºC y prepárate a dorar un poco las berenjenas. Para hacerlo lava previamente las berenjenas con agua fría para retirar la sal, sécalas muy bien y luego reserva.

En una sartén añade 4 cucharadas de aceite de oliva y lleva a fuego medio. Incorpora poco a poco las láminas de berenjena y permite que se doren unos minutos por ambos lados para darle más sabor, es importante que vayas poco a poco sin apilar las láminas. Después escurre muy bien en un plato con papel absorbente.

4. Monta tu lasaña de berenjenas

Una vez listas, podrás comenzar el montaje de tu lasaña de berenjenas. En una bandeja profunda, amplia y apta para el horno, añade un poco de aceite y harina y esparce bien hasta cubrirla con el fin de evitar que la lasaña se pegue.

Coloca una capa de berenjenas, una de queso mozzarella y otra de queso ricotta, adereza con hierbas italianas, si no eres vegetariano coloca las lonchas de jamón y luego añade una capa de salsa de tomate. Repite hasta llenar la bandeja procurando que no quede muy al borde para que no se salga durante la cocción. La capa final deberá ir cubierta por salsa de tomate y abundante queso parmesano.

5. Hornea la lasaña durante 30 minutos

Tapa la bandeja con papel aluminio y lleva al horno a 200 ºC durante media hora. Transcurrido este tiempo retira el papel aluminio y deja cocinar hasta que el queso parmesano esté completamente gratinado.

Retira tu lasaña de berenjenas del horno y deja reposar 5 minutos antes de cortar y comer. Esta receta resulta realmente deliciosa, por eso anímate a probarla y chuparte los dedos con los resultados.

