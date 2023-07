Cómo cuidar una Begonia Rex, la planta de los mil colores

Si te gustan las plantas, ya sabrás que cuidar de ellas no siempre es fácil. Cada una de ellas necesita de unos cuidados diferentes, por lo que es imprescindible tenerlos en cuenta de manera que podamos ofrecerles el espacio adecuado para que crezcan sanas. Una planta bien cuidada siempre nos aportará alegría, ya sea en nuestro jardín o bien en el interior de nuestra vivienda. Sabemos que las plantas de color son unas de las más buscadas y, por ello, queremos hablarte de la Begonia Rex, una planta llena de colores que, de seguro, te va a robar el corazón en cuanto la veas.

Características de la Begonia Rex

La Begonia Rex es una planta espectacular por sus colores, brillantes y de lo más llamativos. Hay infinidad de ellos y es que, no en vano, se la conoce como la plana de los mil colores. Cada una de las especies tiene colores diferentes, por lo que son excelentes para coleccionar. Sin embargo, y más a nuestro favor, todas y cada una de ellas requieren de los mismos cuidados.

Cuando hablamos de la Begonia Rex, estamos hablando de una planta de interior con unas hojas muy grandes en comparación con las pequeñas flores que brotan de ella. Las hojas pueden tener formas y bordes muy diferentes, hasta el punto de que una especie puede parecer muy distinta a otra. Por este motivo, es una de las plantas más buscadas para todos aquellos a los que les gusta coleccionar diferentes especies y, en especial, para aquellos a los que les gustan las plantas que aportan mucho color y vitalidad.

Cuidados de la Begonia Rex

Los cuidados que requiere esta planta, como hemos dicho, son los mismos para cualquier especie de Begonia que tengamos en casa. Es una planta que, aunque no lo parezca, es muy simple de cuidar, por lo que es una de las más duraderas que tenemos a nuestro alcance. Para que puedas tener la tuya siempre en las mejores condiciones, vamos a ver qué cuidados son necesarios. De este modo, crecerá y brillará en todo su esplendor.

Iluminación

La Begonia Rex es una planta que necesita mucha luz. No estamos hablando de sol directo, sino de iluminación en general. Lo más recomendable es tenerla cerca de una ventana donde reciba la luz necesaria sin que esta se llegue a quemar. Debemos considerar en este punto que, en verano, será suficiente con tenerla 30 minutos en un espacio muy iluminado. Sin embargo, en invierno va a necesitar más horas de luz, pues esta es más tenue. Lo mejor es irla moviendo en función de las horas y la intensidad del sol.

Temperatura

La temperatura ideal para esta planta se sitúa alrededor de los 20 grados. No es una planta que aguante bien el calor ni el frío extremos. Por ello, es aconsejable no tenerla en espacios con una temperatura de 15 grados o inferior, como tampoco es bueno que la tengamos en espacios por sobre de los 25 grados. Como ves, el rango de temperatura que soporta esta planta es bastante amplio, por lo que seguro que se adaptará bien a tu hogar. Además, también es necesario que no esté expuesta a corrientes de aire, ya que estas pueden hacer que la planta pierda las hojas o que se arruguen y pierdan su encanto natural.

Riego

El riego, como sucede con todas las plantas, es uno de los cuidados que más debemos extremar. El riego es la causa principal por la que se nos mueren las plantas en casa. Por ello, debemos ser muy cuidadosos a la hora de regar las plantas.

En el caso de la Begonia Rex, el riego debe ser abundante, pero no extremo. Es decir, la Begonia necesita que la tierra esté siempre húmeda, pero no que se creen charcos en ella. Por este motivo, esta planta requiere que la reguemos cada vez que veamos que la tierra se empieza a secar. Debemos recordar que las raíces de la Begonia Rex son muy finas, por lo que es fácil que la planta coja hongos y acabe por morir. Para ello, lo más recomendado es usar macetas que tengan un buen drenaje y mezclar perlitas con la tierra.

Humedad en el ambiente

La Begonia Rex es una planta que necesita humedad en el ambiente para mantenerse hidratada. Si vivimos en una ciudad con humedad, no será necesario preocuparnos mucho por ello, pues la que se encuentra en el ambiente será suficiente. Por el contrario, si vivimos en una ciudad con un clima seco, deberemos ir rociándole las hojas a diario. También podemos colocarla cerca de un humidificador si lo utilizamos en casa.

Abono

Otro factor importante a la hora de tener nuestra Begonia Rex en las mejores condiciones es el abono. Esta planta necesita muchos nutrientes y, por ello, el abono es fundamental. Para abonar esta planta, debemos esperar a los meses de primavera y hasta el otoño.

Los mejores abonos para la planta son el tipo clavo o en varita, ya que la planta los puede ir absorbiendo de una forma más natural. Sin embargo, los abonos líquidos pueden ser nuestra elección principal. En este caso, lo mejor es usar una cantidad un poco más pequeña de la que se marca en el envase. Así le aseguramos los nutrientes sin dañar sus delicadas raíces.

La Begonia Rex es una planta que destaca por su gran colorido: hay una gran cantidad de especies diferentes y en todos los colores que podamos llegar a imaginar. Es perfecta para tener en casa, pues es de lo más atractiva y fácil de cuidar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan