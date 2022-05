Cómo hacer alioli con leche (sin huevo): la receta más fácil y sabrosa

¿Eres un apasionado del ajo y siempre tienes a mano todo tipo de salsas para potenciar tus platos? Entonces seguro que te encanta la salsa alioli, tan cremosa y perfecta para acompañar asados, tostadas, patatas o cualquier aperitivo. Además, si eres vegano o intolerante a los huevos, tenemos la opción ideal para ti: alioli con leche.

La elaboración de esta salsa es muy sencilla, sobre todo porque no incluye huevo. Y lo mejor de todo es que no verás modificado su sabor original en absoluto. Si quieres aprender a preparar esta receta de alioli con leche, no te pierdas este artículo.

Receta de alioli casero con leche

Puede que no sea por cuestión de intolerancia ni de veganismo, sino porque quieras preparar alioli casero y descubras en ese preciso momento que olvidaste comprar huevos. Incluso muchos prefieren evitar riesgos por la tan temida salmonella. No te preocupes, aquí tienes la solución ideal sea cual sea tu caso.

Ahora, ya puede disfrutar toda la familia de esta receta de alioli con leche, excepto los intolerantes a la lactosa, claro. Si es tu caso o el de algún miembro de tu familia, puedes sustituir la leche de vaca por leche vegetal. Y después de estas aclaraciones, toma nota de cómo preparar alioli con leche o lactonesa con ajo.

Ingredientes para 4 comensales:

100 ml de leche entera

200 ml de aceite de girasol, de oliva suave, etc.

1 diente de ajo

1 cucharada de jugo de limón

Una pizca de sal

Pasos a seguir para elaborar alioli con leche:

La base de esta deliciosa receta de alioli con leche es el ajo, así que vamos a comenzar la elaboración con su protagonista. Pela y lava muy bien el diente de ajo del tamaño que prefieras y quítale el germen interior con ayuda de un cuchillo para evitar que el sabor se repita tanto después de ingerirlo. Una vez que el diente de ajo esté preparado, trocéalo e introdúcelo en el vaso de la batidora. Es decir, tienes que colocar el ajo en primer lugar en el vaso de la batidora para emulsionar la salsa. Por lo tanto, puedes utilizar la Thermomix en lugar de la batidora para preparar tu alioli con leche sin ningún problema. Para que no queden grumos, añade la mitad de la leche y bate hasta que el ajo quede perfectamente triturado y diluido en el líquido. A continuación, vierte el resto de la leche y vuelve a batir para conseguir que el sabor del ajo quede integrado en la leche. Verás como la salsa de alioli con leche comienza a montarse igual que ocurre cuando hacemos mayonesa o alioli del modo tradicional, es decir, con huevo. Para evitar que se corte, coloca la batidora bien pegada al fondo del vaso y, mientras sujetas firmemente con una mano el botón de la batidora, con la otra ve añadiendo el aceite vegetal que hayas escogido. Hazlo muy poco a poco, como un hilillo. Cuando hayas añadido alrededor de la mitad del total del aceite, comienza a realizar movimientos ligeros y lentos de arriba a abajo con la batidora pero sin batir la salsa o podría cortarse. El objetivo de estos movimientos es airear la salsa para que vaya espesando poco a poco. Después de conseguir la parte más complicada de esta receta de alioli con leche, la consistencia, es el turno de condimentar al gusto. Añade la sal y la cucharada de zumo de limón recién exprimido. Vuelve a batir la salsa suavemente para lograr que se integren bien todos los sabores del alioli con leche. Prueba la salsa y, si está a tu gusto, ya tendrás lista la receta. Como hemos dicho, puedes utilizarla en multitud de recetas, incluso puedes añadir ingredientes extra para darle otro color y matices distintos, como por ejemplo, perejil, aguacate o patata cocida.

Las recetas más famosas con las que puedes utilizar tu salsa de alioli con leche son la paella, las patatas fritas, cocidas o asadas y algunos tipos de carne. Recuerda que, a pesar de no llevar huevo, los demás productos utilizados son frescos, así que intenta consumirla antes de que pasen tres días desde su elaboración. Por último, mantenla siempre en el frigorífico para que la leche no se estropee.

Consejos para preparar un alioli con leche perfecto

A esta receta de alioli con leche se la conoce también con el nombre de lactonesa de ajo, y gracias a la grasa natural de la leche se obtiene esa untuosidad tan característica de esta salsa . Aun así, si lo prefieres, puedes prescindir del ajo y conseguirás mayonesa con leche.

. Aun así, si lo prefieres, puedes prescindir del ajo y conseguirás mayonesa con leche. Como mencionamos antes, puedes experimentar según tus gustos añadiendo a esta receta otros ingredientes, como cebollino picado. Así tendrá un sabor más fresco.

Si quieres que tu receta de alioli con leche sea un poco más ligera puedes sustituir la leche entera por leche evaporada. De este modo, conseguirás resultados similares pero evitando el exceso de grasa .

. Recuerda que, en caso de que no quieras consumir productos de origen animal, ya sea por tu dieta u otros factores, puedes utilizar cualquier tipo de leche vegetal en lugar de la leche entera. No obstante, te recomendamos la de avena por su sabor más suave.

Por último, para esta elaboración hemos utilizado aceite de girasol para darle más protagonismo al ajo. Sin embargo, si quieres que tu alioli con leche tenga un sabor más potente porque te encantan los sabores fuertes, prueba a utilizar aceite de oliva.

