Suele pasar que confundamos los términos de vegano y vegetariano, por eso hemos decidido despejar todas tus dudas en este artículo. En realidad, ni los vegetarianos ni los veganos comen carne de ningún animal, ni siquiera pescado, por lo que tienen algunas semejanzas.

Sin embargo, son muchas y muy claras las diferencias entre ambos, tanto en lo que a comida se refiere como al estilo de vida. ¿Quieres conocer los detalles? Continúa leyendo.

Diferencia entre vegano y vegetariano

Si quieres saber en qué consiste la comida vegetariana y en qué se diferencian de los veganos, la diferencia más notoria es que los vegetarianos aceptan derivados de los animales, como huevos y leche, pero los veganos no.

Qué es el veganismo

El veganismo es un estilo de vida, además de ser una forma de alimentarse. Los veganos consideran que el ser humano no está por encima de ninguna otra especie animal. De este modo, rechazan cualquier producto animal, ya sea un alimento, una prenda de vestir o un calzado. La dieta vegana no incluye los siguientes productos: leche, mantequilla, huevos, queso, ningún otro lácteo ni miel. Por ello, podemos afirmar que el veganismo es una postura ética y filosófica que no solo está enfocada a la alimentación.

Los veganos tampoco utilizan materiales de procedencia animal, como seda o lana, ni zapatos o ropa de cuero. Y por supuesto, no son partidarios de los objetos decorativos derivados de animales, como por ejemplo las alfombras.

No fue hasta mediados del siglo XX cuando empezó a hablarse del término vegano. Esta palabra (vegan) fue creada en 1944 por la Vegan Society en Inglaterra, y surgió ante la necesidad de hacer una distinción entre vegano y vegetariano.

Los veganos rechazan cualquier producto que implique la explotación animal para su elaboración. Desde lácteos y miel, hasta medicamentos, productos cosméticos o cualquier objeto de procedencia animal. Por supuesto, también rechazan los experimentos o ensayos sobre animales, tanto de artículos de belleza como de limpieza o farmacéuticos. Y mucho menos aceptan la presencia de animales en zonas de entretenimientos, como zoológicos, acuarios, corridas de toros, carreras de caballos…

Para concluir, decir que cualquier persona que no consume carne es considerada vegetariana, pero se diferencian de los veganos en que la comida vegetariana es más permisiva que la comida vegana. A continuación, te lo explicamos.

Qué es ser vegetariano

Por su parte, en la dieta vegetariana también excluyen la carne, pero con el objetivo de llevar una dieta lo más sana y saludable posible. También luchan para combatir la crueldad hacia los animales, la contaminación del medio ambiente y la deforestación de los bosques.

Además, por lo general, la dieta vegetariana incluye cualquier derivado de los animales, como por ejemplo: leche, queso, miel, dulce de leche, huevos, mantequilla… Tampoco tienen problemas a la hora de vestirse o calzarse con derivados animales, como el cuero, la lana o la seda.

Qué comen los veganos

La dieta vegana está basada en verduras, en especial de hoja verde, frutos de todo tipo, cereales integrales, semillas, algas, brotes, tubérculos y frutos secos.

En ambas dietas, los vegetales y las legumbres son esenciales, así como los cereales integrales, las algas y todo tipo de frutas. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de los veganos es que deben ser muy cautelosos a la hora de comprar sus alimentos. Deben leer muy bien los ingredientes porque, en muchos productos elaborados, reemplazan sustancias de origen animal por otras con grasas o aceites vegetales de baja calidad.

No obstante, os recomendamos optar por productos lo más naturales posibles y, en caso de recurrir a los procesados, asegurarse bien leyendo la etiqueta de que los ingredientes que contiene son parecidos a los que utilizamos en casa.

Qué comen los vegetarianos

A parte de todos los alimentos que consumen los veganos, la comida vegetariana incluye leche de vaca o cabra, miel, mantequilla, huevos y todo tipo de lácteos. Los vegetarianos van adaptando su dieta a su estilo de vida, pues hay muchas tendencias en cuanto a lo que les hace sentir mejor. Incluso hay quien se denomina vegetariano e incluye en su dieta la carne de pescado.

En cualquier caso, tanto la comida vegana como la comida vegetariana deben tener en cuenta el equilibrio nutricional. Este es uno de los aspectos que más deben cuidar pues, según los especialistas, la dieta a base de plantas bien planificada puede satisfacer las necesidades de personas de todas las edades. Así, para que un plato sea saludable, debe incluir la mitad de los vegetales y el resto de cereales o legumbres, semillas y tubérculos.

Están desaconsejadas las mono dietas basadas en un solo ingrediente, como arroz, patata, tomate, pasta… La comida vegana, así como la vegetariana, también debe atender al aporte adecuado de proteínas, hierro, vitamina D, calcio, omega 3, yodo y, en especial, vitamina B12. También recomendamos a veganos y vegetarianos que se expongan unos 20 minutos al día al sol para sintetizar de manera correcta la vitamina D.

Asimismo, deben realizar actividad física de forma habitual para generar masa muscular y fijar el calcio en los huesos. Por último, para una mejor absorción del hierro, las hojas verdes como la espinaca o la acelga, el kale, los hongos, la levadura nutricional y las legumbres cumplen un papel fundamental.