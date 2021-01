Cómo activar el corrector de Whatsapp en Android e iOs

España en 2019 tenía 30,5 millones de usuarios en Whatsapp (noveno país del mundo en el ranking). ¿Quieres saber cómo activar el corrector de Whatsapp? Escribir de forma correcta por WhatsApp no es fácil. Siempre vamos rápido y sin querer se nos cuela una “b” o una “v” incorrecta. ¡Es que están al lado la una de la otra! Esa es la escusa que solemos poner…

Lo cierto es que cuando leemos en la pantalla el mensaje escrito de manera errónea, corremos a rectificar la palabra acompañada de un asterisco. Vamos a decir una cosa: esto canta más que si nos quedáramos quietos, así que no lo hagas. Lo mejor es que actives el corrector y te olvides.

¿Qué es el corrector ortográfico de WhatsApp?

Antes de nada, te ponemos en situación. El corrector es una de las herramientas de WhatsApp más útiles que existen. Corrige todo lo que escribimos en el chat de manera automática, lo que nos despreocupa de poder cometer fallos. Ahora bien, nadie se libra de que, al escribir una palabra, el corrector la interprete como otra y se la enviemos tal cual al receptor del mensaje. Lo bueno es de estos fallos solemos reírnos y pasamos un buen rato.

¿Cómo activar el corrector en WhatsApp?

Aquí tenemos que hacer distinciones, no tiene el mismo procedimiento activar el auto corrector para un dispositivo Android, que hacerlo en uno de Apple. Además, también existen ligeras diferencias dependiendo del modelo en concreto y la capa de personalización del fabricante.

Vamos a contarte cómo hacerlo para ambos sistemas operativos, así que toma nota.

1. Activar el corrector ortográfico de WhatsApp en Android

Lo primero que debes hacer es abrir los ajustes generales del teléfono. Allí, debes buscar una opción que se llama “Idiomas y métodos de introducción” o “Idiomas e introducción de texto”. Allí debe aparecer otra pantalla con la opción de Teclado y métodos de introducción.

De manera general, los teléfonos vienen con el teclado virtual configurado de Google. Pulsaremos sobre él y se abrirá un desplegable dónde aparece la opción de Corrector ortográfico de Google.

Ahora te saldrá un botón para activar o desactivar las diferentes funciones del teclado. Activa el que pone “Autocorrección” y ya lo tienes. Pero ¡ojo! Ahora ya pasarás de usar la escusa que te comentábamos más arriba, para usar la de “es el corrector”.

2. Activar el corrector ortográfico de WhatsApp en iOS

Para iOS la cosa cambia. Pero, para mejor. Son menos pasos que en Android y eso nos gusta. Aunque debemos decir que tampoco ha sido tan complicado activar el corrector ortográfico en Android.

Lo primero que debes hacer es abrir los ajustes generales. Allí buscas, entre todas las opciones que te aparecen, la palabra “teclado”. Y, lo cierto es que ya solo quedaría un paso, activar o desactivar la pestaña de autocorrección, dependiendo de si está o no habilitada.

Cómo activar el corrector de WhatsApp con ayuda de aplicaciones

Otra opción menos explorada es instalar ciertas aplicaciones que se vinculan automáticamente con el teclado de nuestro teléfono y te solucionan la vida en cuestiones ortográfica.

Una de las aplicaciones más populares para el teclado se llama “SwiftKey”. Esta aplicación funciona con un sistema de escritura inteligente. Un sistema que nos ayuda a crear palabras con una rapidez excepcional. De hecho, predice posibles frases porque va aprendiendo de tu forma de escribir.

Por supuesto, hablamos también de una herramienta que cuenta con un corrector ortográfico bastante preciso.

Instalarlo y vincularlo con nuestro teléfono es muy sencillo. Solo tenemos que descargar la aplicación y configurarla según nos vaya indicando cuando la abramos. No te preocupes es muy sencilla de entender, muy intuitiva y te irá indicando paso por paso lo que debes hacer.

Si vas a activar el auto corrector, lo verás claro. Tocas el recuadro donde pone “escritura” y después el siguiente donde pone “escritura y autocorrección”. Lo activas y surge la magia. La aplicación irá aprendiendo según vayas escribiendo tus mensajes en WhatsApp.

Tienes otras opciones a tu disposición tanto en Android, como en iOS. Por ejemplo, la aplicación Gboard en la que viene incorporado un “dictado por voz. Lo cierto es que es muy práctico y versátil.

El dilema de activar o no el corrector de WhatsApp

Lo cierto es que muchos se plantean activar o no el corrector por aquello de acostumbrarse a que “alguien” corrija por ti tus mensajes. Si en nuestra vida cotidiana cometemos bastantes faltas de ortografía, activar el corrector no nos va a hacer ningún favor, a no ser que estemos constantemente pendientes de cómo corrige lo que escribimos, pero estaríamos olvidando que instalamos el corrector por rapidez.

Por lo tanto, para estas personas que comenten bastantes faltas de ortografía, no les recomendamos su activación, puesto que no fomenta el que puedan mejorar su escritura. Tampoco vemos recomendable activarlo en jóvenes que aún siguen aprendiendo, puesto que, de la misma manera, no fomenta su aprendizaje.

¿Para quién sería el corrector ortográfico de WhatsApp, entonces? Pues, lo idóneo sería que se utilizara en personas que escriben perfectamente, pero las prisas por escribir y manejar ese teclado tan pequeño, puede jugarle malas pasadas.

Esperamos que hagas un uso responsable del corrector de WhatsApp. Usado de manera correcta es un plus muy importante dentro de tu teléfono. Te ahorrará tiempo y te permitirá expresarte con tus contactos de manera correcta. Eso sí, estamos seguros de que, si con las prisas el corrector te cambia una palabra “por la cara”, le echarás la culpa por completo. Forma parte de la experiencia de tener el corrector activado.

