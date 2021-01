Seguro que has escuchado alguna vez el término Netflix party, pero no le has hecho demasiado caso, porque no sabes siquiera dónde encontrarlo. Tranquilo o tranquila porque es más fácil de lo que piensas. Esta herramienta, sin duda, hará que te sientas más cerca de las personas a las que quieres, sin siquiera moverte de casa, así que la necesitas en tu vida y lo cierto es que no lo sabías.

¿Cuántas veces has terminado de ver una serie o una película y has ido corriendo a “Whatsapear” con tus amigos? Muchas, ¿verdad? Seguro que, incluso, para hacer algún spoiler. Reconócelo, te encanta soltar spoiler, aunque sepas que a tus amigos no les hace ninguna gracia. ¿Y si te decimos que con esta herramienta podrás comentar en tiempo real todo lo que ves en Netflix con otra persona que esté viendo lo mismo que tú, en el mismo momento que tú? No queremos estropearte el momento spoiler, pero créenos cuando te decimos que merecerá la pena que tengas esta herramienta en tu ordenador.

Nos explicamos. Con Netflix party podrás ver y comentar tus series favoritas con tus amigos a distancia en tiempo real. ¿No es genial? Pues, presta atención porque te vamos a explicar el uso y funcionamiento de Netflix party, y te vamos a decir cómo usar Netflix party paso a paso.

¿Cómo instalar Netflix Party?

Como era de esperar, solo podrás disfrutar de Netflix Party si tienes una cuenta de Netflix y tus amigos también. Es decir, solo podrás usar Netflix party con amigos que también tengan cuenta de Netflix y que se descarguen esta misma herramienta.

También vas a necesitar tener el navegador Google Chrome instalado en un ordenador. ¿Cumples los requisitos? Estos son los pasos:

1. Entra en la web Netflixparty.com (con el navegador de Google Chrome). No te asustes porque se abre una página en inglés, pero es totalmente segura. Nosotros mismos la hemos probado y, durante el confinamiento, miles de personas la probaron sin problema.

2. Arriba a la derecha hay un botón en el que pone “Install Teleparty”. Púlsalo y te llevará inmediatamente a la Store de Chrome. Es una extensión creada por Chrome, así que volvemos a insistir con la seguridad de la misma.

3. Lo que tienes que hacer ahora es hacer clic en “añadir extensión”. Así confirmarás la instalación en el navegador. Solo dándole al botón ya se iniciará la instalación y en cuestión de minutos ya estará listo.

4. Cuando te aparezca el mensaje de que ya se ha instalado correctamente la extensión de Netflix Party, ya lo tienes. Ya puede empezar la diversión en familia, con amigos, o con compañeros de trabajo. ¿Por qué no?

¿Cómo es el uso y funcionamiento de Netflix Party?

Como habrás notado, esta extensión es para usar en el ordenador. Por ahora, no es posible instalarla en tu televisor, pero seguro que pronto habrá solución para esto, al paso que avanza la tecnología no sería de extrañar que fuera más pronto que tarde. Ahora bien, ¿cómo usamos Netflix Party? Es muy sencillo. Sigue estos pasos:

1. Abre tu aplicación de Netflix y escoge la serie o película que quieras ver acompañado o acompañada. Podéis escoger entre todos qué ver, o puedes ser el líder de la fiesta y escoger tú el título.

2. Cuando el vídeo esté reproduciéndose, haz clic en el icono rojo “NP” que está colocado arriba a la derecha. Es decir, en la barra de direcciones. Al abrirse se desplegará una pequeña pestaña debajo del botón.

3. Selecciona el botón “Start the party” y se generará un enlace que deberás compartir con la persona que tú quieras. Envíalo por WhatsApp, por correo electrónico, o, como tú quieras.

4. Cuando tu amigo o amiga acceda a Netflix, debe introducir el enlace dónde está el icono rojo “NP”. Se le abrirá automáticamente una zona de chat, dónde podréis comentar todo lo que os parezca relevante.

Añade más realismos a Netflix party

En tiempos de videollamadas constantes: por trabajo, para charlar con los amigos, y para mil cosas más, tenemos una propuesta para ti. ¿No te gustaría ver la reacción de algún amigo mientras ves, por ejemplo, una película de miedo? Pues lo cierto es que existen algunas extensiones de Chrome que permiten también que podáis veros y escucharos. Una de estas extensiones se llama Scener, y es muy fácil de usar.

Al igual que Netflix party, se instala a través de la Store de Chrome, y básicamente lo que hace es abrir una pestaña que puedes poner al lado de tu reproducción. Así, sentiréis que estáis aún más cerca. Imagina a toda tu familia conectada viendo la misma película o comentando un programa de televisión. Puedes tener acceso a Scener desde su web oficial scener.com. También está en inglés, pero si observas bien, cuenta con más de 1.000.000 de descargas. No hay razón para no fiarse de ella ¿no crees?

¿Ya lo has instalado? No ha sido para tanto, ¿verdad? Ahora solo falta que escribas a tus amigos para que se lo descarguen de igual manera. Puedes compartirles esta misma publicación para que lo hagan de forma correcta siguiendo todos los pasos uno por uno. No queremos que empiece la peli y sigas sin compañía.

Eso sí, procura tener reservas de Coca Cola y palomitas, porque una vez que empieces, no podrás parar. Te advertimos que es un vicio, porque cuando pasas tiempo con amigos el tiempo pasa volando.

