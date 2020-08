El crecimiento en el número de usuarios de Instagram en España es imbatible. Según The Social Media Family, la red social perteneciente a Facebook ya cuenta con 15 millones de usuarios españoles, dos millones más que el año pasado. Quien tiene instagram, tiene el eterno deseo de descubrir quién te espía y/o vigila por redes sociales. Pero vamos a ser directos, no te vamos a mentir. Es realmente imposible saber a ciencia cierta qué usuarios pasan por tu perfil de Instagram: nadie te va a dar una lista exacta con aquellos usuarios que te han visitado en la última semana o en el último mes.

La realidad es que la conocida red social, perteneciente a Facebook desde hace un tiempo, no revela esta información de ninguna manera. Pero más adelante te enseñaremos unos trucos para, al menos, tratar de adivinar qué amigos espían tus fotos de forma habitual.

Para empezar, descarta todos esos programas, aplicaciones y páginas que te prometen revelar esa información. A pesar de que existen decenas de Apps de este tipo, lo cierto es que todas ellas son falsas (y cuando decimos todas, son todas). Estas aplicaciones, además, pueden insertar algún tipo de virus en tu ordenador o teléfono móvil, te pedirán tus datos, te llenarán el teléfono de publicidad… ¡y algunas incluso te piden que pagues! Por tanto, desechamos la idea de saber quién visita nuestro perfil a través de estos programas.

Algunos ejemplos de aplicaciones como éstas son "Who cares with me", "Instadetector" o "InstaAgent". No caigas en sus trampas, jamás las instales. Y en el caso de que alguna vez hayas instalado alguna de ellas, asegúrate de eliminarla completamente de tu teléfono y de borrar los datos de dicha aplicación. Este tipo de aplicaciones consiguen miles de descargas en muy poco tiempo, hasta el punto de situarse entre las Apps más descargadas de Google Play Store y App Store de Apple. Sin embargo, tanto Google como Apple terminan borrando de sus servidores dichas aplicaciones.

Presta atención a tus notificaciones

A través de tus notificaciones puedes hacerte una idea de quiénes han pasado por tu perfil para ver varias fotos. El ejemplo más claro es cuando alguien te deja numerosos "Me gusta" en diferentes publicaciones tuyas: es obvio que esa persona ha estado dándose una vueltecita por tu perfil. Esto suele ocurrir cuando te sigue un nuevo usuario y quiere echar un vistazo a tus fotos, o cuando un usuario tiene cierto interés en ti.

También hay quienes, para llamar tu atención, dejan un solo "Me gusta" pero lo hacen en alguna foto bastante antigua. Está claro que esa persona ha visitado tu perfil y además quiere que lo sepas. Por el contrario, también hay quienes visitan tu perfil de Instagram sin dejar rastro, aquellos que ven tus fotos, pero sin dar ningún "Me gusta", sin dejar comentarios, etc.

Los espías silenciosos

En este caso, es imposible saber que esa persona visitó tu perfil… a menos que, sin querer, a ese usuario se le resbale el dedo y te dé "Me gusta" en alguna foto. Puede pasar, no es tan raro. Y no hay vuelta atrás, pues inmediatamente Instagram te enviará la correspondiente notificación a tu teléfono móvil (siempre que las tengas activadas, claro). Es otra de las formas de saber quién está cotilleando tus publicaciones.

Las historias de Instagram

Las historias de 24 horas de duración no garantizan saber a ciencia cierta quién ha pasado por tu perfil, sin embargo, hay muchos usuarios que ven todas tus historias. Es posible que algunos de ellos hagan alguna visita a tu perfil de vez en cuando. La probabilidad aumenta cuando subes numerosas historias seguidas y hay quienes llegan hasta el final, viéndolas todas.

Aunque tampoco te hagas ilusiones, esto no quiere decir que todos ellos tengan interés por ti. ¡Pero quizás algunos sí!Por el contrario, aquellos usuarios que no suelen ver tus historias muestran poco interés en tus publicaciones, por lo que puedes descartarlos como posibles cotillas.

Quién visita mi perfil de instagram

Aquellos que reaccionan a tus historias (nueva opción que sacó Instagram hace unos meses), te mandan mensajes privados, intervienen en tus encuestas, participan en la sección de preguntas, te mencionan en sus historias… Seguro que se te vienen a la mente unos cuantos usuarios que hacen todo esto. Ya sean amigos, familiares, amores, ligues o simplemente conocidos que habitualmente interactúan contigo, pero es muy probable que esas personas visiten tu perfil de vez en cuando.

En resumen, la única forma de saber los usuarios que han pasado por tu perfil es con aquellos que han dejado algún rastro, ya sea queriendo o sin querer. Si la huella dejada es muy grande, como hemos explicado anteriormente (numerosos "Me gusta", interacciones en fotos muy antiguas…), puedes estar seguro de que esa persona ha pasado por tu perfil.

Si el rastro dejado es menor ("Me gusta" en tu última publicación, alguna otra interacción de vez en cuando), tendrás que seguir con la duda de si esa persona visita tu perfil o no. ¡Ya depende de lo buena o mala que es tu intuición!

También te puede interesar...