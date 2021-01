Picar entre horas es una mala costumbre que a muchos les puede hacer engordar demasiado, algo que debemos evitar a toda costa. ¿Tienes idea de cómo dejar de picar comida entre horas? Te proponemos unos trucos para evitar comer entre horas. Sabemos que la ansiedad, comer poco, el aburrimiento y otras causas pueden llevarnos a caer en la tentación. ¡Presta atención, te ayudamos a conseguirlo!

Trucos para evitar comer entre horas

El picoteo, como hemos dicho, es un gran problema a la hora de adelgazar, pues cuando picamos entre horas solemos decantarnos por alimentos grasos, con una gran cantidad de azúcar o de sal. A continuación, te mostramos unos trucos para evitar comer entre horas.

1. Come cinco veces al día

Una de las mejores opciones para evitar picar entre horas es planificar muy bien las comidas. Es decir, seguir una dieta saludable, comer más o menos a las mismas horas y estar bien nutridos, pues así será más difícil caer en la tentación.

Piensa que si comes tres veces al día, aunque lo hagas en grandes cantidades, algo que tampoco es recomendable, no aguantarás sin comer nada tantas horas. Por ello, es posible que te entre hambre entre una comida y otra, y esto te llevará a picotear. Comer cinco veces al día es una buena técnica para no pasar hambre y evitar picar entre horas.

2. Respeta el tiempo entre cada comida

Muchos estudios científicos han revelado que si intentamos adelgazar o mantener nuestro peso es imprescindible estabilizar los niveles de azúcar en sangre, evitando así el carving. Esto se consigue dejando un margen de 3 o 4 horas entre cada comida, lo que significa comer cinco veces al día, como hemos dicho. Además, te ayudará a estar saciado más tiempo y evitar picar entre horas.

3. Procura desayunar bien

Seguro que has oído cientos de veces que el desayuno es la comida más relevante del día, y lo cierto es que puede llegar a determinar la cantidad de calorías que consumirás a lo largo de toda la jornada.

Según algunos estudios científicos, las personas que desayunan de forma correcta consumen después menos calorías durante el resto del día que aquellos que no desayunan. Y para que sepas qué ha de contener un buen desayuno, toma nota: proteínas, carbohidratos, grasas saludables y fibra.

Esto te ayudará a evitar picar entre horas, pero recuerda que debes hacer tus cinco comidas diarias. No debes saltarte el almuerzo ni la merienda, de lo contrario, es posible que acabes picoteando antes de las comidas principales.

4. Ingiere carbohidratos complejos

El azúcar en sangre puede aumentar por varios motivos. Uno de ellos es el exceso de carbohidratos simples y refinados en nuestro organismo procedentes, principalmente, del pan blanco y la bollería industrial. Pero debes saber que este tipo de carbohidratos acaba produciendo hiperglucemia.

Es cierto que la glucosa es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, pero en dosis altas generará hiperglucemia. Esto ocurre cuando el páncreas libera insulina en grandes cantidades para llevar la glucosa de la sangre a los músculos y el hígado.

Después de esta subida de glucosa, los niveles descienden de nuevo, provocando que necesitemos más comida, en especial, dulces y alimentos grasos. En cambio, si ingieres alimentos con carbohidratos complejos se digerirán de forma progresiva y no generarán picos de glucosa, como ocurre por ejemplo con el arroz integral.

5. No te olvides de la fibra

Otro de los trucos para evitar comer entre horas es introducir en tu dieta alimentos ricos en fibra, una sustancia clave para el correcto funcionamiento del tracto digestivo, regulando así el intestino y solucionando los problemas de estreñimiento.

La fibra también tiene efecto saciante para evitar picar entre horas. Por lo general, los carbohidratos complejos también son ricos en fibra, así estaremos evitando la hiperglucemia al mismo tiempo que nos cuidamos.

6. Come también proteínas

Es recomendable, aunque sigas una dieta para adelgazar, el consumo de proteínas. La razón es que aceleran el metabolismo pero, además, ayudan a mantenernos saciados durante más tiempo. Por lo tanto, comer proteínas te ayudará a evitar picar entre horas.

7. No pongas dulces a la vista

Piensa que, si estás trabajando o en casa con el paquete de galletas a la vista, o cada vez que abres el frigorífico ves una tableta de chocolate, será mucho más difícil evitar el picoteo. Y lo más importante de todo, evita comprar estos productos, o al menos en demasía, o acabarás comiendo quieras o no.

8. Come mucha fruta

Si no puedes resistir la tentación y estos trucos para evitar comer entre horas no han funcionado, mejor que comas una fruta en lugar de alimentos ricos en carbohidratos refinados o grasas. Además, las frutas apenas contienen calorías, nos aportan agua y tienen muchas vitaminas y minerales.

9. Bebe agua en abundancia

En las dietas destinadas a adelgazar, es básico evitar el picoteo, por eso los expertos recomiendan mantener una buena hidratación. Esto también nos ayudará a sentir mayor sensación de saciedad, así que si sientes la necesidad imperiosa de comer, prueba a tomar una infusión.

10. Reduce la ingesta de azúcar

Evitar el azúcar es uno de los trucos para evitar comer entre horas más efectivos, pues los alimentos muy azucarados provocan saciedad en el momento pero, al cabo de un rato, volveremos a sentir hambre y nos veremos obligados a picotear.

11. Combate el aburramiento

Como dijimos, el aburrimiento es una de las causas por las que solemos picar entre horas, así que si intentas adelgazar, evita aburrirte. Si aun así sucede, puedes probar a ir al gimnasio, así cumplirás dos objetivos al mismo tiempo. ¡Ánimo!

