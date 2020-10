Además, agregó que "los cargadores de buena calidad también tienen chips de protección que evitan que el cargador libere más energía de la necesaria. Por ejemplo, cuando la batería alcanza el 100%, el hardware de protección dentro del teléfono evitará que la corriente entre y el cargador se apagará".

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que un móvil no necesita más de dos horas para lograr tener una carga completa, por lo que dejarlo conectado durante toda una noche no sería nada beneficioso para la batería. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando el teléfono alcanza el 100%, el cargador sigue trabajando. En consecuencia, no da tiempo a que el teléfono vaya perdiendo carga, pero el cargador sigue recargando el teléfono al mismo tiempo. Esto supone que la batería del móvil vaya "rebotando" entre una carga completa y una casi completa. La consecuencia negativa que esto tiene es que se puede dar un aumento de temperatura del móvil y por lo tanto, esto afecta a la vida útil del teléfono.

No olvidemos que muchas veces los dejamos cargando toda la noche sobre nuestras camas. Al respecto, determinados expertos dicen que "no se deben meter los teléfonos debajo de las almohadas ni cargarlos sobre la ropa de cama por lo que se llama fuga térmica en la batería". Es decir, no solo se puede estropear la batería del móvil, sino que también puede haber consecuencias más graves. Por eso, se recomienda poner a cargar el móvil sobre una superficie de trabajo o una mesa de madera porque la batería no producirá suficiente calor. Es importante evitar los materiales inflamables porque se puede provocar un incendio.