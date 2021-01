En España amamos a los perros y por eso los cuidamos como si fueran nuestros hijos. Por eso ocurre que si para los seres humanos a veces es complicado eliminar por completo los nudos del pelo, imagínate un perro con tendencia a que se la enrede. Además, no es tan fácil encontrar productos para quitar nudos del pelo al perro que sean efectivos.

Por ello, queremos mostrarte algunos consejos para el cuidado del pelo del perro. Además, te mostramos también unos trucos caseros para desenredar el pelo del perro sin esfuerzo ni dolor para tu macota. Toma nota, aquí te enseñamos cómo quitar los nudos de pelo de tu perro.

Cuidado del pelo del perro para evitar los nudos

Si quieres prevenir los nudos en el pelaje de tu perro, unos buenos cuidados serán imprescindibles para que se mantenga en óptimas condiciones. Es importante aplicar una serie de medidas si no quieres que el pelo de tu perro acabe lleno de nudos y no te quede otro remedio que raparlo.

Para no llegar a esta desagradable situación, que además tiene sus inconvenientes, puedes seguir las siguientes recomendaciones desde el primer día:

Los perros con el pelo largo necesitarán que lo cuidemos a diario. Ten esto en cuenta si no dispones del tiempo necesario para el cuidado del pelo del perro, o tendrás que visitar con frecuencia la peluquería canina o mantenerlo corto.

Acostumbra a tu perro desde cachorro a aceptar el cepillado, aunque en realidad no lo necesite. Comienza con sesiones cortas y dale un premio al terminar, de manera que puedas ir aumentando de forma progresiva el tiempo destinado a desenredar el pelo del perro.

Utiliza una mesa en concreto para cepillar a tu mascota. Así le costará menos acostumbrarse a este hábito. Asegúrate de que sea estable, fácil de limpiar y con una altura adecuada para estar cómodos y poder quitar nudos del pelo al perro.

Comienza a desenredar el pelo del perro en las zonas con más tendencia a la formación de nudos, como las patas, detrás de las orejas, la cola, la barriga o el pecho.

Pregúntale al veterinario acerca del cuidado del pelo del perro, además puede aconsejarnos a un buen peluquero canino.

Adquiere tu propio set de accesorios apropiados para el cuidado del pelo del perro. En él no pueden faltar los siguientes productos: desenredante, peines, tijeras, cepillos y champús. Además, también deberías hacerte con un peine especial para quitar nudos del pelo al perro.

Para terminar, la salud de tu perro se verá reflejada en el pelo de tu mascota, así que cuida su alimentación y ten al día sus revisiones veterinarias, desparasitaciones, y todos los cuidados que pueda necesitar.

Trucos para quitar nudos del pelo al perro

Como hemos dicho, desenredar el pelo del perro no siempre es sencillo, por eso lo mejor es evitar que se enrede. Incluso hay veces que, por más que cepillemos a nuestra mascota, puede que sigamos encontrando enredos.

Los que más problemas tienen son los perros de pelo largo, pues suelen formarse nudos con el simple hecho de salir a pasear. Por ello, este tipo de pelo es mejor cepillarlo después de cada paseo, al menos en las zonas más conflictivas.

No obstante, si has encontrado al perro en la calle y tiene el pelaje descuidado, es decir, lleno de rastas y nudos, quizás lo mejor sea dejarlo en manos de un profesional. En cambio, si te ves capaz de abordar la situación con éxito, puedes seguir los siguientes remedios caseros y efectivos para desenredar el pelo del perro:

1. Comienza quitando los nudos más grandes, pues son más complicados y si los dejas para el final estaréis ambos más cansados. Elige un momento en que estéis tranquilos y tengas tiempo suficiente.

2. Comprueba la distancia del nudo a la piel sujetando su base para evitar tirones, pero no hagas nada sin humedecer el nudo. Para ello, utiliza un spray desenredante o, en su defecto, agua o un acondicionador. No hace falta que bañemos al perro, ya que esto no va a ayudar a quitar nudos del pelo del perro. Mejor desenredar el pelo del perro primero y terminar con un buen baño y un secado después.

3. Empieza deshaciendo los nudos con las manos abriendo el pelo desde la punta. Los nudos más superficiales se eliminarán así sin problemas.

4. En los nudos en que esto no sea suficiente, hazlo con un peine fino metálico, pero sujeta la base del pelo para no dañar a tu mascota.

5. Si no es posible deshacerlo, córtalo con mucho cuidado colocando el peine entre la piel y el nudo. En caso de que no puedas desenredar el pelo del perro, tendrás que valorar acudir a un profesional.

6. Cuando consigas quitar nudos del pelo al perro, cepilla en profundidad todo el pelaje con un cepillo apropiado para su tipo de pelo.

7. Si bañas a tu perro después de quitar los enredos de su pelo, sécalo muy bien después con una toalla, pero hazlo sin frotar para evitar nuevos enredos. Ten cuidado también si utilizas un secador.

8. Por último, vuelve a cepillar el pelaje de tu perro y agradece su buen comportamiento con palabras afectuosas, caricias y algún premio que le guste.

Importancia del cuidado del pelo del perro

¿Quieres elaborar un desenredante casero para el cuidado del pelo del perro? Puedes hacerlo con productos naturales y delicados con su piel, además, son muy fáciles de elaborar. Pero recuerda, nunca uses un acondicionador de uso humano para quitar nudos del pelo al perro.

Aunque no se le dé la importancia que merece, el pelaje es fundamental para nuestra mascota porque cumple con las siguientes funciones:

Barrera protectora de la piel contra lesiones.

Protección contra los rayos solares.

Control de la temperatura, protegiéndoles del frío y el calor.

Por último, si observas un manto quebradizo u otra alteración de la piel o el pelaje de tu perro, lo mejor será visitar al veterinario.

