En España, las pulgas desempeñan un papel crucial en la transmisión de muchas enfermedades zoonóticas. Si tienes pulgas en casa, ha llegado el momento de deshacerte de una vez por todas de estos insectos tan molestos. Además, la picadura de pulga puede llegar a ser muy peligrosa para niños y mascotas. Y lo peor es que son tan pequeñas que es difícil localizarlas.

Es una plaga bastante común, sobre todo si vives en el campo o con animales de compañía. Estos insectos muerden, produciendo fuertes picores y reacciones cutáneas que podrían ser graves. Por ello, es imprescindible eliminar las pulgas cuanto antes. Descubre a continuación cómo utilizar bicarbonato de sodio para las pulgas.

Eficacia del bicarbonato de sodio para las pulgas

Si has comprobado que tienes una plaga en casa o has visto alguna picadura de pulga en tu cuerpo, debes eliminar las pulgas en casa de inmediato. Es cierto que existen en el mercado un sinfín de productos químicos para hacerlo, pero muchas personas prefieren no utilizar productos tan agresivos.

Por suerte, existe un remedio ideal casero y nada peligroso: el bicarbonato de sodio para las pulgas. Este producto es perfecto para eliminar las pulgas en casa sin utilizar sustancias tóxicas, perjudiciales tanto para el entorno como para los seres vivos que residan en tu hogar.

Además, este producto es capaz de aniquilar tanto los huevos de las pulgas como sus larvas. Por lo tanto, conseguirás una casa libre de parásitos y, por ende, mucho más higiénica. No obstante, si deseas un producto todavía más potente, mezcla el bicarbonato con un poco de sal común. De este modo, conseguirás eliminar las pulgas en casa sin emitir ningún gas tóxico.

Por último, para que este remedio casero resulte efectivo, es de vital importancia que el bicarbonato esté activo. Para ello, basta con que viertas un chorrito de vinagre encima del bicarbonato para comprobarlo: si aparecen burbujas enseguida, estará activo. En cambio, si no reacciona o la reacción es muy débil, ese bicarbonato no servirá para nada.

Eliminar las pulgas en casa con bicarbonato

Ante una picadura de pulga, no debes quedarte de brazos cruzados, tendrás que actuar de inmediato. Para eliminar las pulgas en casa necesitarás los artículos que te ofrecemos a continuación, así como seguir los pasos indicados más abajo.

No obstante, antes de comenzar a explicarte este remedio, debes tener en cuenta que tendrás que aplicar el bicarbonato de sodio para las pulgas por todos los rincones de tu hogar: alfombras, muebles, cama, sofás, etc. Así conseguirás deshacerte de las pulgas, las larvas y los huevos que habrá por toda tu casa sin que apenas los veas.

Para ello necesitas:

Sal yodada

Bicarbonato de sodio

Recipiente o botella para mezclar

Cómo eliminar las pulgas en casa con bicarbonato de sodio:

En primer lugar, tienes que mezclar todos los ingredientes hasta que obtengas una mezcla homogénea. Después, espolvorea este remedio casero por todos los lugares de la casa que pienses que podrían estar infestados, como las alfombras, las camas, el sofá, etc. A continuación, utiliza un cepillo o escoba para aplicar mejor el producto y conseguir que haga más efecto para una desinfección profunda. Además, también conseguirás que se distribuya el bicarbonato de sodio para las pulgas de forma más eficiente por toda tu casa. No olvides dejar que esta pasta repose durante toda la noche para deshidratar y eliminar las pulgas en casa. Por último, al día siguiente tendrás que aspirar toda la casa a fondo para deshacerte de todos los restos de bicarbonato, así como de las pulgas moribundas.

Para asegurarte de que no vuelves a ver una picadura de pulga y de que tu casa está por fin libre de estos insectos, repite el procedimiento pasados 3 o 4 días. Este es el tiempo que suelen tardar en nacer las nuevas pulgas, de modo que te asegurarás de que has terminado con toda la plaga.

Otros remedios caseros para eliminar pulgas

Existen otros remedios caseros, también muy efectivos, para eliminar las pulgas en casa. Además, también son productos naturales que actúan de forma similar al bicarbonato de sodio para las pulgas. Es decir, que no perjudican tu entorno ni emiten ninguna clase de químicos tóxicos al medio ambiente.







Toma nota de los tres remedios que te ofrecemos a continuación, pues son ideales para acabar con las plagas de estos insectos de forma definitiva. Incluso algunos de ellos harán las funciones de ambientador:

Zumo de limón . El limón tiene propiedades antibacterianas, de manera que actúa como un potente repelente para eliminar las pulgas en casa. Si quieres ahuyentarlas e impedir que accedan al interior de tu hogar, solo tendrás que añadir el zumo de 2 o 3 limones al agua cuando vayas a fregar el suelo.

. El limón tiene propiedades antibacterianas, de manera que actúa como un potente repelente para eliminar las pulgas en casa. Si quieres ahuyentarlas e impedir que accedan al interior de tu hogar, solo tendrás que cuando vayas a fregar el suelo. Menta-poleo : otro gran remedio para que no tengas que sufrir una picadura de pulga es el olor de la menta de esta infusión. Es ideal para evitar la aparición de estos insectos en casa, por ello te recomendamos que coloques una bolsa de menta-poleo en los lugares más estratégicos de tu hogar, como las alfombras, las camas o el sofá . Otra opción para eliminar las pulgas en casa es limpiar el suelo con una mezcla que incluya esta infusión.

: otro gran remedio para que no tengas que sufrir una picadura de pulga es el olor de la menta de esta infusión. Es ideal para evitar la aparición de estos insectos en casa, por ello te recomendamos que coloques una bolsa de menta-poleo en los lugares más estratégicos de tu hogar, como . Otra opción para eliminar las pulgas en casa es limpiar el suelo con una mezcla que incluya esta infusión. Vinagre y lavanda. Por último, tan eficaz como el bicarbonato de sodio para las pulgas, te mostramos otro de los mejores remedios para acabar con estos diminutos insectos. En este caso, hemos optado por las propiedades de la lavanda junto con el vinagre de manzana. Para utilizar este repelente, debes diluir unas gotas de aceite esencial de lavanda en un litro de agua y añadir un vaso de vinagre de manzana. Friega toda tu casa con esta mezcla y conseguirás eliminar las pulgas en casa de forma rápida y efectiva.

