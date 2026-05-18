¿Quién dijo que en Rioja no hay grandes espumosos? 7 burbujas de guarda que desmontan el mito

A menudo se cae en el error de pensar que en Rioja solo se respira tinto y madera. Sin embargo, hay un ADN burbujeante que corre por estas tierras desde hace mucho más tiempo de lo que parece.

Resulta curioso, pero nos encontramos en uno de los pocos escenarios privilegiados del mundo donde conviven dos sellos de prestigio para el espumoso: los Vinos Espumosos de Calidad de la DOCa Rioja y el Cava más tradicional.

No todo el mundo sabe que 18 municipios riojanos mantienen el derecho histórico de elaborar Cava bajo su propia denominación, demostrando que en el norte se maneja la aguja con la misma maestría que la barrica.

Hay un espumoso riojano para cada momento

Se trata de romper ese mito de que para buscar una gran burbuja de guarda hay que mirar siempre hacia otros horizontes, olvidando que Rioja fue la auténtica pionera en la península, con registros de elaboración por el sistema tradicional que se remontan a mediados del siglo XIX.

Descorchar hoy una de estas botellas es asomarse a una historia de paciencia infinita. En estas bodegas no hay prisas: la normativa actual es de las más estrictas y exige exclusivamente el método Champanoise de segunda fermentación en botella para garantizar la máxima calidad.

Se habla de vinos que descansan años sobre sus lías para ganar esa cremosidad y estructura que solo el tiempo regala. La jerarquía de la guarda está muy clara: desde los 15 meses de la categoría genérica, pasando por los 24 de un Reserva (donde la vendimia manual es ya una obligación sagrada para cuidar el fruto) hasta alcanzar los imponentes 36 meses de un Gran Añada.

Estos vinos son joyas que despiertan con una burbuja fina y una complejidad aromática capaces de convencer a los más escépticos. Estos siete tesoros demuestran que, cuando Rioja se pone efervescente, el resultado es pura magia lista para competir en las grandes ligas de la guarda mundial.

Conde de Haro Cava Brut Reserva

Es el gran embajador de Haro, una de las referencias más respetadas que mantiene el pabellón del Cava con alma riojana en lo más alto. En Bodegas Muga aplican su maestría artesanal para crear un espumoso que derrocha elegancia clásica, demostrando que en el histórico Barrio de la Estación también se domina la burbuja fina con precisión.

Conde de Haro Cava Brut Reserva

Al tratarse de un Reserva, este vino se somete a una crianza mínima de 24 meses, logrando una estructura y complejidad admirables. Elaborado con variedades como la viura y malvasía, destaca por su frescura y notas de panadería, siendo un compañero con solera para cualquier celebración. Precio: 20 euros

Lumen Brut Reserva

Esta marca histórica fue rescatada por Bodegas Bilbaínas para liderar la nueva categoría de espumosos bajo el sello de la DOCa Rioja. Su prestigio quedó sellado al ser el vino elegido para la representación institucional del Consejo Regulador en 2023, un reconocimiento a su calidad indiscutible.

Lumen Brut Reserva

Como buen Reserva riojano, descansa un mínimo de 24 meses sobre sus lías, logrando un equilibrio perfecto entre la fruta y la sedosidad que solo regala el tiempo en el silencio de la bodega.

Es una apuesta segura que combina la tradición centenaria de Haro con la exigente frescura de la nueva normativa. El espumoso que más beben los riojanos. Precio: 15,95 euros

Benito Escudero Brut Nature

Desde Grávalos, en la Rioja Oriental, este espumoso es el guardián de la tradición de una de las pocas familias que conservan el derecho histórico de elaborar Cava en tierras riojanas.

Benito Escudero Brut Nature

Al ser un Brut Nature, se presenta con total honestidad: sin azúcares añadidos (menos de 3 g/L), permitiendo que el carácter del terruño y la uva se expresen sin maquillajes.

Es un vino directo, fresco y muy gastronómico que demuestra que la paciencia es el ingrediente secreto de los Escudero. Un clásico accesible que nunca falla cuando se busca autenticidad, raíces y una burbuja que cuenta historias de familia. Precio: 8,50 euros

Vivanco Cuvée Inédita Reserva Extra Brut

Rafael Vivanco lidera la vanguardia con este blanco de blancos, pionero en el uso de variedades recuperadas como la maturana blanca (45%) y el tempranillo blanco (30%). Este Reserva destaca por su acidez viva y una textura cremosa fruto de sus 30 meses de crianza en rima.

Vivanco Cuvée Inédita Reserva Extra Brut

Es un vino que cuenta una historia de biodiversidad, salvando uvas de la extinción para convertirlas en burbujas de alta gama.

Con matices de pan brioche y frutos secos, ofrece un final mineral y salino que seduce a los paladares que buscan innovación con un sólido fundamento técnico y respeto al terruño. Precio: 55 euros

Pandemonium Blanco de Blancas

Este espumoso ha irrumpido con fuerza en la élite riojana, logrando una posición en el podio del 'Rioja 2026 Special Report' de Tim Atkin con nada menos que 94 puntos.

Pandemonium Blanco de Blancas 2021

Su nombre ya es una declaración de intenciones: es una revolución en la copa que apuesta por la pureza de las mejores variedades blancas de la región. La puerta al paraíso perdido.

Siguiendo el rigor del método tradicional, la cuadrilla Vintae busca con Pandemonium la finura extrema de la burbuja y una complejidad aromática que lo sitúa entre los grandes vinos de guarda del mundo.

Es la prueba líquida de que los nuevos proyectos en Rioja están alcanzando cotas de excelencia que desafían a los espumosos más míticos. Precio: 40 euros

Conde Valdemar Finca Alto Cantabria Gran Añada Brut Nature

La exclusividad se embotella en este Viñedo Singular, donde la viura alcanza su máxima expresión en una producción muy limitada. Al ser una Gran Añada, este espumoso exige una paciencia extrema de al menos 36 meses de guarda en botella, lo que se traduce en burbujas diminutas y aromas terciarios de una intensidad asombrosa.

Conde Valdemar Finca Alto Cantabria Gran Añada Brut Nature

Se vendimia a mano para cuidar cada racimo de una finca emblemática, logrando un Brut Nature que es puro equilibrio entre frescura salina y estructura aterciopelada. Es, sencillamente, Rioja en estado de gracia y lista para competir en las grandes ligas mundiales. Precio: 68 euros

Eguren Ugarte Brut Nature Rosado

La Rioja Alavesa aporta su carácter distintivo en este rosado de guarda elaborado con el rigor del método tradicional. Al ser un Brut Nature, destaca por su perfil seco y afilado, donde la ausencia de azúcar permite disfrutar de la frescura natural de la garnacha riojana.

Eguren Ugarte Brut Nature Rosado

Con un mínimo del 25% de uvas tintas, tal como marca la estricta normativa, este espumoso ofrece un color atractivo y una complejidad de frutos rojos que armoniza de forma elegante con las notas de crianza.

Es una excelente opción para descubrir la versatilidad del terruño alavés en versión sofisticada y efervescente. Precio: 18 euros