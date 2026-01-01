Los vinos que Dan Keeling quiere que pruebes en 2026 (y que te harán sentir que no sabes tanto de vino como creías)

¿Crees que sabes de vino? Dan Keeling tiene algo que decirte al respecto. El restaurador, editor y distribuidor británico conocido por convertir el vino en cultura pop, lleva años defendiendo que el placer enológico se parece más a escuchar un buen disco que a recitar una ficha técnica.

Su nuevo libro, ¿Quién teme a Romanée Conti? (Ed. Cinco Tintas), no solo celebra vinos vivos y terroirs auténticos, sino que también nos recuerda que nadie (ni siquiera los críticos más sesudos) lo saben todo.

Y como toda buena provocación necesita su práctica, Keeling comparte con Cocinillas su selección de vinos esenciales para abrir 2026 con una copa en la mano y la mente abierta.

¿Quién teme a Romanée Conti?, Dan Keeling. Ed. Cinco Tintas

No son los más caros, ni los más evidentes, ni los que verías en una cata de postureo, pero sí los que mejor resumen su filosofía: beber con curiosidad, sin miedo ni solemnidad.

De descubrir a Coldplay a redescubrir el vino

Antes de convertirse en el sumo sacerdote de lo cool dentro del vino británico, Keeling vivía en otro escenario, el de los estudios de grabación. Fue director de Island Records y jefe de artistas y repertorio en Parlophone Records. Allí descubrió a Coldplay, Lily Allen o The Streets, y aprendió algo que más tarde aplicaría al vino: el talento, igual que el buen jugo, se reconoce por la autenticidad.

Con Noble Rot —revista, restaurante y ahora casi una religión urbana—, Keeling y su socio Mark Andrew lograron lo impensable: hacer del vino un tema tan hip como la música o la moda.

Dan Keeling

En sus locales londinenses se cenan ostras con jerez mientras suena Aphex Twin, y se debaten las virtudes de un riesling alemán con la misma pasión que un solo de guitarra de Hendrix.

Su primer libro, Noble Rot: Wine from Another Galaxy, fue premiado como Libro de Bebidas del Año en 2021. Ahora, con ¿Quién teme a Romanée Conti?, Keeling afina su discurso: menos tecnicismo, más placer. “El vino debe disfrutarse como una buena canción”, escribe, “no necesitas entender todas las notas para dejarte llevar”.

Los vinos favoritos de Dan Keeling para 2026

Cota 45 UBE (Jerez)

A los amigos que creen que lo saben todo, esos que pontifican sobre burdeos y borgoñas con la copa en alto, Keeling serviría un palomino sin fortificar elaborado por Cota 45, la bodega jerezana fundada por Ramiro Ibáñez.

Vinos que parten del mismo corazón del jerez clásico, pero renuncian al velo de flor y al encabezado, ofreciendo un retrato más puro y seco de la uva. “Crees que conoces el jerez —dice—, pero este tipo de vinos te demuestran que apenas has empezado”.

No hay oxidación ni dulzura extrema, solo tensión, salinidad y esa precisión que convierte lo sencillo en vivo. Para Keeling, este tipo de elaboraciones representa el futuro del Marco de Jerez: vinos honestos, de mesa, que devuelven al palomino la frescura y la elegancia que muchos habían olvidado.

Trenzado Listán Blanco (Tenerife)

El segundo lo elige casi como un espejo, y sigue quedándose en España: “La misma uva, pero bajo otro cielo”. Keeling lleva años enamorado de los blancos volcánicos de Canarias y confiesa que, cuando empezó a venderlos en Noble Rot, sus clientes pensaban que se había vuelto loco. Hoy, Suertes del Marqués es uno de los nombres más respetados de Europa.

Trenzado Listán Blanco no solo es un vino, es una historia enredada entre raíces antiguas y azufre volcánico. Proviene de cepas viejísimas plantadas en cordón trenzado, una técnica de poda única de Tenerife.

Un blanco profundo, con textura casi táctil, que huele a piedra caliente, frutas secas y brisa atlántica. “Bebes historia”, resume Keeling, “pero contada de una forma completamente nueva”.

Tenuta di Carleone Uno (Chianti)

Cuando se trata de tintos, Keeling lo tiene claro: Uno de Tenuta di Carleone. “Si piensas que conoces el chianti, estás equivocado”, asegura. Este 100% sangiovese es su carta de amor al clasicismo bien entendido: sin madera excesiva ni concentraciones forzadas. Un vino que combina sensualidad, frescura y profundidad.

Keeling confiesa que antes de visitar la región pensaba que Chianti era sinónimo de vinos genéricos y aburridos. Pero en Carleone encontró otra verdad: “En las manos adecuadas, el sangiovese puede ser tan emocionante como un gran burdeos, pero con un alma diferente, más despreocupada y humana”.

Para Dan Keeling, beber vino es un acto cultural y emocional. No se trata de coleccionar etiquetas ni de acertar descriptores aromáticos, sino de disfrutar sin miedo a parecer ignorante. “Solo puedes rascar la superficie”, dice. “Y eso está bien: el vino siempre te enseña algo nuevo si estás dispuesto a escucharlo”.

Así que, si uno de tus buenos propósitos para 2026 es relajar las papilas y soltar el manual, la propuesta de este experto es fácil de llevar a cabo: prueba algo que desafíe tus ideas, algo que te saque una sonrisa. Y, si puedes, empieza con una copa de uno de estos tres vinos.