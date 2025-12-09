El cava con medalla de oro por menos de 7 euros que te soluciona un brindis en Navidad

Cuando se acerca la Navidad, a menudo los precios se disparan, y 'llenar' la mesa parece cada vez más complicado, por lo que siempre es bueno tener un as bajo la manga que nos recuerde que disfrutar bien no tiene por qué costar una fortuna.

Ese es precisamente el caso de Arts de Luna Organic Brut, un cava que no solo presume de una elaboración impecable y un espíritu profundamente mediterráneo, sino que además acaba de brillar en uno de los concursos internacionales más prestigiosos del mundo… por menos de siete euros.

Del 18 al 21 de noviembre, la región francesa de Borgoña —uno de los templos mundiales del vino— acogió la 23ª edición de Effervescents du Monde, un certamen que se ha convertido en barómetro global de calidad para los vinos espumosos.

Allí, en una competición que reunió a 393 referencias procedentes de 15 países y un jurado compuesto por más de 80 expertos internacionales, el vino valenciano Arts de Luna Organic Brut se alzó con una medalla de plata.

Aunque no se llevó el oro absoluto del certamen, su presencia recurrente entre los más destacados y el reconocimiento obtenido han disparado su interés comercial: es uno de esos cavas que ofrecen calidad de oro a un precio de risa.

¿Qué hace especial a este cava?

Elaborado bajo la D.O. Cava en Requena, Arts de Luna Organic Brut nace a partir de un coupage clásico y muy mediterráneo de macabeo y chardonnay, variedades que aportan equilibrio entre frescura, fruta y estructura.

Su proceso de vinificación respeta los principios de la agricultura ecológica, aportando esa expresión limpia y definida que tanto valoran los jurados especializados.

Forma parte de una trilogía de espumosos con los que Bodegas Murviedro celebra la naturaleza, el ciclo de la vid y la luz del Mediterráneo.

Arts de Luna Organic Brut.

Con sede en Requena desde 1927 y perteneciente al grupo internacional Schenk, la bodega se ha convertido en referencia europea gracias a su combinación de tradición, respeto por el territorio y una apuesta decidida por la sostenibilidad.

Además de la línea Arts de Luna, Murviedro es responsable de marcas icónicas como La Casa de la Seda y proyectos de mínima intervención como LoAlto.

En copa, el vino se muestra elegante y fresco, con una burbuja fina y perfectamente integrada, esa textura cremosa que distingue a los espumosos bien elaborados.

En nariz predominan las notas de fruta blanca, cítricos y matices florales, mientras que en boca resulta vibrante pero armonioso, ideal para quienes buscan un cava versátil y fácil de disfrutar.

El aliado perfecto para tu mesa navideña

Uno de los puntos fuertes de este cava es su enorme capacidad gastronómica. Vamos, el típico espumoso que te salva cualquier brindis, cena improvisada o celebración familiar sin complicarte la vida.

Funciona a la perfección como aperitivo y combina con entrantes ligeros, mariscos (desde unas gambas cocidas hasta unas ostras), sushi y cocina asiática suave o postres poco dulces, como frutas frescas o tartas de almendra