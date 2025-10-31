7 vinos de menos de 15 euros que parecen de alta gama

¿Quién dijo que para regalarte un vinazo había que vaciarte el bolsillo o recorrerte la carta de un restaurante con estrella? En España, el auténtico lujo se encuentra escondido en botellas de menos de 15 euros, esas que parecen hechas para impresionar a ese cuñado con alma de sumiller.

Aquí va una selección imprescindible de vinos que juegan en la liga de los grandes sin pedirte que revises la cuenta del banco. Variedades únicas, bodegas inquietas y regiones poco conocidas, que nos invitan a descubrir territorios, elaboraciones y filosofías, y a ampliar nuestro radar de consumidores inquietos.

Pago de Valdoneje Mencía

Este mencía del Bierzo lo firma la familia García Alba desde Valtuille, y es pura expresión atlántica a buen precio. Nos recibe con aromas a moras y frambuesas recién cogidas, toques menta y regaliz que dan frescura, y esos recuerdos ahumados del terruño berciano.

En boca es jugoso, vivo y de tanino amable; al beberlo parece que estemos paseando entre viñedos de cepas viejas. Un tinto joven pero con profundidad, ideal para cenas entre amigos donde el vino dé mucho que hablar y poco que pagar.​ Precio: 8,50 euros

Viña Zorzal Graciano

¿Un graciano monovarietal por menos de 15 euros? Viña Zorzal lo consigue en Navarra y lo convierte en un vino fresco, con chispa y personalidad especiada que sorprende a los que buscan algo más allá del clásico tempranillo.

La bodega apuesta por variedades autóctonas y expresión pura del terruño, mostrando un tinto vibrante con notas de pimienta negra y frutas rojas, ligero pero con garra. El vino perfecto para esa comida a la que quieres llevar una botella que parezca de una carta gourmet, pero sin dejarte el sueldo.​ Precio: 8,90 euros

Abel Mendoza Jarrarte Maceración Carbónica

Rioja sin madera y con todo el carácter. Jarrarte Maceración Carbónica, de Abel Mendoza, es un tempranillo joven hecho en San Vicente de la Sonsierra. Fresco, muy frutal y con ese punto de vino “de fiesta” típico de la maceración carbónica riojana.

En nariz explosión de frutas (cereza, fresa), en boca ligero pero con esa intensidad de vino auténtico y bien hecho. Mendoza cuida cada detalle y aquí lo demuestra: si buscas un rioja distinto con etiqueta de autor y alma de vino grande, este es tu ticket de entrada.​ Precio: 9,40 euros

Raúl Pérez Ultreia Saint Jacques

Ultreia Saint Jacques es el vino que pone a todos de acuerdo: fresco, profundo y artesanal. Mencía de viñedos viejos a cargo del “gurú” Raúl Pérez, uno de los enólogos más inquietos de España. En nariz tiene fruta roja y flores, en boca es una caricia llena de sabor y elegancia, con esa mineralidad berciana que lo hace irresistible.

Si quieres presentar un vino de culto pero accesible, este es el as bajo la manga para cenas y picoteos con amigos que aprecian lo bien hecho y auténtico.​ Precio: 11,20 euros

Celler del Roure Safrà

Desde Moixent, en Valencia, Safrà es pura frescura mediterránea. Mandó y arcos, dos variedades levantinas, se unen en este tinto que la bodega cría en tinajas centenarias. El resultado es un vino muy frutal, con aromas de flores y hierbas, y ese punto mineral que lo distingue.

Es ligero pero tiene carácter, por eso la bodega Celler del Roure se ha convertido en referencia nacional. Ideal para quienes buscan salirse de los clásicos y descubrir joyas de alma artesanal. Perfecto para terraceos y maridajes con cocina local.​ Precio: 14 euros

Fulcro Finca A Pedreira

Este albariño de bodegas Fulcro en Valle del Salnés rompe todos los esquemas tradicionales de la viticultura galaica. Mineral y salino, pero nada comercial, con aromas de naranja y matices que nos hacen pensar en marisco fresco. Lo firma Alberto Nanclares en modo artesano, con viñas viejas y mínima intervención.

El vino es pura playa gallega y fruta crujiente, con energía y personalidad atlántica. Si te gustan los blancos con algo diferente y quieres impresionar a los expertos de la mesa, esta es la botella sobre la que todos preguntarán. Eso sí, no es fácil de encontrar en tiendas.​ Precio: 14,35 euros

Familia Quintana Blanco

En Labastida, Rioja Alavesa, la bodega Familia Quintana mezcla viura, maturana, malvasía y otras variedades blancas para lograr un blanco con aroma a fruta tropical, flores y madera bien integrada (sí, hay un poco de crianza en roble).

La filosofía es innovar desde la tradición local y se nota en cada sorbo, con textura cremosa y frescura que invita a repetir. Es un vino perfecto para aperitivos, pescados y comidas ligeras, que sorprenderá porque no parece un blanco clásico de Rioja y aún así conquista paladares exigentes. Precio: 12 euros