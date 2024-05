Mª José Huertas, mejor sumiller de España en el Top 100 Sommeliers: zamorana en el Casino de Madrid

“Es un placer tener la posibilidad de compartir una noche tan especial con lo mejor de la hostelería española. El objetivo de nuestro ranking es destacar la profesionalidad de los sumilleres y fomentar los nuevos talentos en nuestra industria”. Charlotte Hey, cofundadora de Top 100 Sommeliers, daba así la bienvenida el pasado lunes 27 de mayo a la primera edición en España de este importante ranking de sumillería. Un evento que no sólo destaca la maestría y dedicación de los sumilleres, sino que resalta la creciente importancia de esta profesión en la intersección de la cultura vitivinícola y gastronómica en nuestro país. Es la lista definitiva de profesionales del vino con talento en el sector hostelero.

El Top 100 Sommeliers evalúa el conocimiento vínico de los participantes, así como sus habilidades comunicativas, empatía y capacidad de conectar con el público y contribuir a la culminación de una experiencia gastronómica completa. “Top 100 Sommeliers no es una lista de quien conocemos o quien es más activo en las redes sociales, ni es una lista de sumilleres en los restaurantes más destacados. Todos los premiados han ganado su posición por sus propios logros, por mérito propio”, añadía Hey.

Agustín Trapero, sumiller y presidente del jurado de Top 100, responsable de traer a España esta iniciativa ya popular en Reino Unido, comentaba: “Lo que buscamos es que este sea el sistema de evaluación más completo y justo, pues garantiza que todos los premiados esta noche son valorados por su labor y gestión diaria al frente de sus proyectos y reconocidos como verdaderos profesionales del sector. Para mí es una alegría enorme poder ver a tantos Top Sommeliers, colegas y compañeros bajo el mismo techo”.

Ceremonia Top 100 Sommeliers España

El jurado de Top 100 Sommeliers, formado por Almudena Alberca MW, Pedro Ballesteros MW, Valeria Gamper y Andreas Kubach MW, aplaudió unánimemente el éxito de todos los sumilleres incluidos en el ranking inaugural, durante una gala en la que se otorgaron otros premios especiales: Inspiration Award, Josep Roca (El Celler de Can Roca); Communicator Award, Ferran Centelles (Sommelier, El Bulli Foundation); Legend Award Custodio López Zamarra (eterno sumiller de Zalacaín).

Una mujer a la cabeza

El Top Nº1 Sommelier de España recaía el lunes en la figura de María José Huertas, una de las primeras mujeres sumilleres que logró ocupar un cargo de responsabilidad en España. Al frente del restaurante Paco Roncero en el Casino de Madrid, galardonado con dos estrellas Michelin, la zamorana, formada en Ingeniería Técnico Agrícola, Premio Nacional de Gastronomía y Premio Mejor Sumiller 2005 por la Academia Internacional de Gastronomía, transmite en cada servicio su pasión por el vino y la armoniza, en sus ratos libre, con su afición por la esgrima.

"No puedo estar más feliz y agradecida, aunque suene a topicazo, por este reconocimiento que he recibidio arropada por mis compañeros, todos ellos buenísimos. He sentido el cariño del resto de los sumilleres y de la profesión", respondía Huertas a Cocinillas tras la ceremonia.

Top 3 Sommeliers España, de izq. a drch.: Diego González, M. José Huertas, David Robledo

“Nuestra profesión sólo se entiende como forma de vida. Hay que apostar por la formación constante, pues el saber es la mejor arma para crecer y afianzarte en cualquier puesto de trabajo y, en el caso de los sumilleres, lo es aún más. La rentabilidad de nuestro trabajo se cuantifica en lo que aporta el vino al éxito de un restaurante. Por eso, elaborar y manejar una excelente carta de vinos es un valor seguro para dar visibilidad y dejar una impronta incuestionable”, explicaba en una entrevista para este medio. “El vino es formación, conocimiento y, sobre todo, muchas horas de catas, viajes y entrenamiento. Para esto tenemos las mismas capacidades hombres y mujeres”, asegura Huertas.

Top 100 Sommeliers 2024: los 50 mejores de España