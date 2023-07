Este es el restaurante con la mejor carta de vinos según la revista 'Wine Spectator'

El restaurante Dani Brasserie, en la azotea del exclusivo hotel Four Seasons de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol, se ha convertido en un lugar de parada obligatoria para quienes van a visitar la capital. De hecho, hace unos días Penélope Cruz y Bizarrap se dejaron caer por allí y no cabe duda de que veremos a más famosos en sus mesas. Buen ambiente, buena comida, buenas vistas... y también buen vino, según la prestigiosa revista Wine Spectator.

El magazine norteamericano, con más de 30 años de experiencia y referente del panorama vitivinícola, premia cada año la oferta líquida de restaurantes de más de 70 países diferentes a lo largo de todo el mundo. Tres son los galardones que la cabecera otorga: Award of Excellence, Best of Award of Excellence y Grand Award. Además, también reconoce la presentación, diseño de carta y experiencia de los clientes, valorando aquellos restaurantes que muestran un profundo compromiso con el vino, tanto en su bodega como a través de un servicio excelente.

Este año el reconocido chef Dani García, al mando de Dani Brasserie, ha ganado el Best of Award of Excellence 2023. Un reconocimiento a su cuidada carta de vinos de más de 600 referencias en bodega que cuenta con la supervisión del head sommelier Agustín Trapero. "El Best of Award of Excellence es el resultado del intenso trabajo y dedicación por parte de todo el equipo y un reconocimiento a nuestra apuesta por la solidificación de nuestra visión del mundo del vino. Estamos completamente emocionados con esta noticia. Para nosotros es un estímulo y aliciente para seguir con nuestro proyecto”, aseguraba Trapero.

El 'head somellier' del restaurante Dani Brasserie, Agustín Trapero.

Cabe añadir que este verano Dani Brasserie estrena una nueva carta que exhibe una cocina de autor con técnicas innovadoras y centenarias, la cual cuenta con el maridaje perfecto gracias a una amplia gama de vinos nacionales e internacionales de algunas de las grandes regiones vinícolas del mundo: Alsace, Saint-Emilion, Chablis, Mendoza, Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas o Bordeaux, entre otros. Así pues, se pueden degustar vinos y champagnes de alta gama por copa, como Vega Sicilia, La Mondotte, Château d’Yquem, Louis Roederer o Domaine. ¿A qué estáis esperando para probarlos?

