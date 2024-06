Los bocadillos de un chiringuito de Asturias que arrasan en TikTok: son enormes y cuestan 5 euros

Con la llegada del verano viene también el tiempo de la playa, sobre todo, para los amantes del mar y del sol. Y si algo viene de la mano con la playa, sin duda, son los chiringuitos o bares cercanos en los que disfrutar de un buen momento para comer y refrescarse.

Si tus planes de verano incluyen Asturias, sin duda, hay una playa y un bar que no te puedes perder: el Bar Quevedo de la playa de Lago, sin duda, una combinación perfecta de la comida típica asturiana al alcance de los amantes de la playa.

De este bar no te puedes perder sus enormes y exquisitos bocadillos. Muestra de ello es un video de TikTok de @EscapaDos, que enseña un bocadillo gigantesco por tan solo 5 euros.

Bar Quevedo Xagó

La playa de Xagó, situada en el concejo de Gozón, es una de las playas más populares y extensas de la región. Sin duda, si estás pensando en ir durante este verano, deberás tener en cuenta el bar de la playa: Bar Quevedo.

El video anteriormente mencionado habla de "bocatas gigantes en la playa de Xagó" y lo sube la cuenta de TikTok @EscapaDos. Uno de los comentarios respondía "Dios míos. Es más alto que la muchacha", a lo que el creador respondía "le dio para comer, cenar y desayunar al día siguiente".

Sin embargo, el Bar Quevedo Xagó no sólo ofrece estos gigantescos bocadillos a buen precio, sino que además ofrece un servicio basado en una cocina tradicional asturiana, por lo que puedes disfrutar de otras recetas de la región como un plato de huevos, patatas y picadillo o un buen pescado, como un lenguado relleno de marisco.

El lugar es perfecto para comer después de una mañana de playa, sobre todo, porque se encuentra en propio el acceso a la playa de Xagó. Además, dispone de una amplia terraza para disfrutar en verano, así como de comedores interiores para aquellos que prefieran.

Además, en este bar ofrecen una amplia variedad de exquisitos postres, para aquellos que sean más de dulce que de salado. Entre las opciones se encuentra la tarta de la abuela de chocolate, la tarta de queso, la tarta de bizcoche de zanahoria, el flan casero con nata, la tarta de frisuelos rellena de crema pastelera y dulce de leche, el mousse de queso o los frisuelos... Todo ello casero.

Y como no, en el Bar Quevedo no puede faltar la sidra natural de calidad, uno de los manjares asturianos que no se pierden ni los autóctonos, ni los turistas. Así que, si visitas este lugar, no podrás dejar de tomar unos "culines" mientras pruebas la comida del local.

Hay que tener en cuenta que este bar se encuentra en un entorno idílico, puesto que es una joya natural en Asturias perfecta para aquellos que buscan un lugar tranquilo y hermoso para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Resulta un lugar ideal para familias y grupos, sobre todo, por la amplitud de la playa y sus servicios la hacen adecuada para visitas en grupo o familiares, puesto que tiene una longitud de aproximadamente 2 kilómetros, lo que la convierte en una de las playas más largas de Asturias.

Igualmente, la playa de Xagó es una buena opción porque es fácilmente accesible en coche y cuenta con varias zonas de aparcamiento. También cuenta con servicios básicos como duchas y baños.

No sólo esto, sino que la playa de Xagó es muy conocida por sus buenas condiciones para la práctica del surf, el windsurf y el kitesurf, gracias a sus olas y vientos constantes.

Finalmente, cabe destacar que los alrededores de la playa están rodeados de dunas y áreas naturales protegidas, perfectas para paseos y rutas de senderismo.