La mallorquina María Solivellas recupera un celler del S.XVII en la isla: cocina tradicional y reivindicación del vino de grifo

Dice María Solivellas que "nada me puede divertir más que crear un concepto y desarrollarlo", por eso cuando apareció esta oportunidad "no me pude resistir. Era la ilusión de mi vida tener un celler".

La cocinera mallorquina, al frente de Ca Na Toneta, uno de los proyectos más queridos de la isla balear, y defensora de la cocina ligada al territorio, se refiere a uno de los proyectos más singulares de su trayectoria que acaba de asumir: la recuperación de un histórico celler del siglo XVII en Inca, en el corazón de Mallorca.

El establecimiento, hoy rebautizado como Celler Tonet, fue durante décadas un referente popular bajo el nombre de Can Marrón. Mucho antes, sin embargo, había sido una auténtica casa de vino. En sus orígenes, los vecinos acudían a comprar vino a granel, compartían conversaciones alrededor de una copa y convertían el espacio en un punto de encuentro social y comercial. “Era un lugar donde se cerraban tratos, donde se reunía la comunidad. Los cellers formaban parte de la vida cotidiana de la isla”, explica Solivellas.

Uno de los rincones de Celler Tonet.

Inca, el corazón comercial de Mallorca

Situada en el centro geográfico de la isla, Inca fue durante siglos un importante núcleo comercial. Nacida alrededor de un antiguo zoco árabe, se convirtió más tarde en epicentro de la industria del calzado y la piel. También fue el territorio donde proliferaron los cellers, "llegaron a existir cerca de una veintena" antes de que los cambios económicos y sociales provocaran su progresiva desaparición.

Para Solivellas, recuperar uno de estos espacios supone también una forma de revitalizar una ciudad que durante años quedó fuera de los focos turísticos. “Inca y Manacor, los dos lugares que muchos consideraban feos, se están convirtiendo en los más interesantes porque conservan una verdad que ya no existe en otros sitios”, sostiene.

El interior de Celler Tonet.

La chef insiste en que su intención no ha sido abrir un restaurante nostálgico. Más bien, plantea una reflexión sobre qué debería ser un celler contemporáneo. Según explica, las cartas tradicionales acabaron concentrando los platos más festivos y contundentes de la cocina mallorquina, recetas que antiguamente solo se consumían en ocasiones especiales. Con el tiempo, esa selección terminó ofreciendo una imagen parcial del recetario insular.

Su propuesta busca recuperar una visión más amplia y fiel de la gastronomía local. Por eso ha reorganizado la carta en torno a platos pensados para compartir, una práctica que considera "profundamente mediterránea". También ha reforzado la estacionalidad de los ingredientes, adaptando continuamente la oferta al ritmo de las cosechas y de las estaciones.

“En primavera comenzamos con una cocina más de guiso. Ahora, con la llegada del calor, aparecen los tomates, el trampó, las sardinas y los pescados a la brasa. La cocina cambia porque el campo también cambia”, resume.

Celler Tonet celebra el formato de los platillos para compartir, como sus raoles de lletuga (buñuelos de lechuga), a la derecha.

El regreso del vino de grifo

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la recuperación de la venta de vino a granel. Lejos de asociarlo a un producto de baja calidad, Solivellas reivindica el vino de grifo como una práctica histórica y sostenible.

Para ello ha establecido colaboraciones con bodegas mallorquinas que trabajan con variedades locales, producción ecológica y mínima intervención. Sus vinos se sirven desde grifos instalados en el restaurante y llegan en formatos de gran capacidad que reducen drásticamente el uso de botellas de vidrio.

Los grifos y jarras de los que sirven vinos a granel de bodegas de la isla.

La escena que más la emociona es, precisamente, una de las más sencillas, "una jarra de vino compartida en el centro de la mesa". “Es una forma muy honesta de relacionarse con el vino. Muy mediterránea. Muy nuestra”, afirma.

Además del componente cultural, la iniciativa tiene una importante dimensión ambiental. La reducción de envases, transporte y procesos de reciclaje encaja con la filosofía que la cocinera lleva años desarrollando junto a su red de productores locales.

Cocinar con fuego

La recuperación de las raíces también ha llegado a los fogones. Solivellas ha incorporado una cocina de leña para trabajar guisos, arroces y elaboraciones tradicionales con el sabor que aportaba antiguamente el fuego directo.

El trabajo de recuperación también ha afectado al propio espacio. El antiguo establecimiento conservaba décadas de objetos acumulados, muebles envejecidos y paredes cargadas de recuerdos. La intervención se ha centrado en "eliminar capas sin borrar la identidad del edificio".

La cocinera mallorquina María Solivellas y sus fessols amb gambes (habas con gamba).

Las mesas y sillas originales se han restaurado en lugar de sustituirse, mientras que los interiores se han simplificado para que la arquitectura histórica recupere protagonismo. El resultado, según la chef, no es una reinterpretación artificial del pasado, sino una forma de "permitir que el edificio vuelva a hablar por sí mismo".

A pesar de las dificultades que atraviesa el sector para formar equipos y garantizar la viabilidad económica de los proyectos gastronómicos, Solivellas reconoce que pocas veces se ha sentido tan estimulada profesionalmente. Quizá porque, más que abrir un nuevo restaurante, siente que está recuperando una forma de vida. Un espacio donde la cocina, el vino, la conversación y la comunidad vuelven a encontrarse alrededor de una misma mesa.