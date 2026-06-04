El restaurante familiar de San Vicente de la Barquera donde sirven algunos de los mejores pescados de Cantabria

No descubrimos nada si afirmamos que en Cantabria se come de maravilla. En el pueblo que sea y de la forma que sea. Y esta vez hemos aterrizado en uno de sus estandartes: el coqueto San Vicente de la Barquera, una localidad con un buen puñado de restaurantes donde se come muy buen pescado. Muchísimos.

Al fin y al cabo, juegan en territorio cántabro, tienen el puerto delante, la lonja a un paso y un despliegue de terrazas que se llenan en cuanto asoma el primer rayo de sol.

Para toda una generación, este siempre será el pueblo de David Bustamante -que se ha encargado durante décadas de pregonar que es el mejor lugar del mundo al que volver-, pero, más allá del mito Operación Triunfo y de esa vista idílica con el puente cruzando la ría y los Picos de Europa al fondo, lo mejor es que aquí se toman muy en serio eso de ser un pueblo marinero.

Y, como no podía ser de otra forma, eso se traslada a la mesa. En los alrededores abundan los locales de mariscadas -algunas de batalla-, pensados para el turista que busca una ración abundante y rápida. Son sitios que no están mal, pero que juegan a algo diferente.

Precisamente frente a ese bullicio, que empieza a ser de lo más intenso ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, Las Redes propone otra manera de disfrutar del mar. Un restaurante que lleva décadas consagrado como templo del producto. Aquí no hay prisas, sino un comedor moderno de aires marineros, mesas bien vestidas, mantelería de calidad, copas de cristal fino y un servicio de los que últimamente no abundan.

El pulso de una familia junto al muelle viejo

Las Redes abrió sus puertas en 1994, al lado del muelle viejo, aunque la historia de la familia con la hostelería venía ya de largo. Detrás de lo que hoy es el restaurante están José, Susana, Pedro y Mary, una saga que ha ido levantando la casa día a día, apoyándose en algo que en el norte suele funcionar bastante bien, hacerse con el mejor género y tocarlo lo justo.

Las Redes

En cocina, Susana se encarga de los fogones, mientras que su padre, José González, es el responsable de dar el punto exacto a los pescados. Pedro se mueve sobre todo entre la sala y el vino, y Mary completa ese engranaje familiar que hace que todo funcione. A ellos se suma un equipo de camareros pendiente del cliente durante toda la comida.

Así, han conseguido darle al restaurante el alma de esas antiguas casas de comidas que, sin grandes pretensiones, terminan convirtiéndose en un destino imprescindible por méritos propios.

Selección de pescados del día Macarena Escrivá

El espacio está planteado desde el confort. Cuenta con una terraza idónea para los días de sol y un comedor de ambiente familiar donde destaca su ya icónico papel pintado de peces en las paredes. Eso sí, la pista definitiva de lo que se viene a comer aparece nada más cruzar la puerta, un mostrador donde se exponen las piezas salvajes del día y un vivero con bogavantes.

Un prólogo de ría y marisco

Precisamente hacia ahí se van los ojos nada más entrar, a esas piezas hermosas que llegan a diario de lonjas cercanas, concretamente de la propia lonja de San Vicente o de las asturianas de Bustio y Llanes. Pero, antes de entrar en materia y probar alguno de esos pescados, conviene bucear -nunca mejor dicho- por su extensa carta.

Muergos Macarena Escrivá

El festín arranca con el producto local más inmediato, como las ostras de San Vicente, un bocado yodado que procede del único cultivo y vivero de ostras de toda Cantabria. Criadas en las aguas de la ría, son uno de esos aperitivos que explican el lugar sin necesidad de demasiadas palabras. También están las anchoas del Cantábrico de Catalina Reserva, tersas y limpias.

Rabas Macarena Escrivá

Junto a ellas conviven clásicos de las mesas norteñas muy bien ejecutados, como el pudin de anchoas, bonito y pimiento, suave y equilibrado, o un salpicón de rape y langostinos generoso. Según la temporada, también aparecen sus bocartes frescos o el tartar de bonito.

Por supuesto, en este preámbulo no falta el gran clásico cántabro: las rabas de calamar fresco. En una región donde todo el mundo presume de tener las mejores -lo que, en ocasiones, se traduce en rebozados toscos y pesados-, las de Las Redes destacan por su finura. Su rebozado es crujiente y ligerísimo, respeta el calamar y hace que desaparezcan de la mesa antes de que te des cuenta.

La misma filosofía de mínima intervención se aplica a los muergos -las navajas locales- a la plancha, a la almeja fina a la sartén o al pulpo a la plancha con manzana salteada. Otro cantar son los mariscos, siempre al peso y de excelente calidad: cigala de San Vicente viva, bogavante del Cantábrico, nécoras o buey de mar, entre otros.

El festival de las piezas y el punto del grano

Después llega el momento de mirar de frente a los pescados. La propuesta se adapta bien a cada mesa, con raciones individuales y alternativas fabulosas como la merluza de anzuelo, el rape o un soberbio lenguado.

Arroz de almeja fina Macarena Escrivá

Sin embargo, el gran adalid de Las Redes se contempla en sus piezas al peso, pensadas para compartir en el centro entre dos, tres o cuatro personas. Se viene a disfrutar de la textura de la lubina, el San Martín, el machote, el rodaballo salvaje, el codiciado rey o el emblemático besugo de San Vicente.

José González demuestra su veteranía dándole a cada especie el punto perfecto de cocción que exige su grasa. Como acompañamiento, la sencillez más deliciosa, unas patatas fritas en aceite de oliva y una ensalada de lechuga con cebolleta fresca.

Pescados del día Las Redes

En este mismo apartado cobran un protagonismo merecido los arroces, que se elaboran al momento. Tanto el arroz con almeja fina como el imponente arroz con bogavante del Cantábrico y almejas demuestran que detrás hay una gran cocina de fondo. Tan rica que obliga a rebañar hasta el último grano de la cazuela.

Conviene reservar un hueco para el final. Quienes no conciben una comida sin postre encuentran argumentos de peso, desde su flan de higos o su tarta de queso recién horneada hasta el tiramisú casero, la quesada o el lemon pie.

La joya líquida de Pedro González

El broche de oro se sirve en cristalería fina. No es habitual encontrarse una bodega tan seria en un restaurante marinero de perfil tradicional, pero Pedro González ha convertido este apartado en un auténtico parque de atracciones para aficionados -y curiosos- del vino.

Selección de bodega Las Redes

Con más de 250 referencias seleccionadas con mimo, la carta esquiva las marcas industriales de siempre para dar voz a pequeños viticultores, proyectos de mínima intervención y rarezas de producciones limitadas. Pero que nadie se alarme: es una bodega que permite al cliente más clásico beber sobre seguro y, al mismo tiempo, tienta a los más curiosos con botellas que se salen de la norma