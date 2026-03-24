Osteria Condal, la nueva casa barcelonesa de Paolo Casagrande junto al Grupo Orobianco en el Paral·lel

En el corazón siempre cambiante del Paral·lel barcelonés, estimulado por una constante efervescencia gastronómica renovada, se prepara una apertura de la que se lleva tiempo hablando: la llegada de Paolo Casagrande con un nuevo concepto, Osteria Condal, impulsado por Grupo Orobianco.

Casagrande no necesita presentación en los círculos de la alta cocina. Con más de tres décadas de trayectoria, su nombre ha estado vinculado a la excelencia, al rigor técnico y a una mirada profundamente respetuosa hacia el producto.

Sin embargo, en esta ocasión el chef propone trasladar ese bagaje a un formato más accesible, desenfadado y cercano, sin diluir su identidad culinaria.

El nombre del proyecto, “Osteria”, evoca esa tradición italiana de espacios vividos, donde la comida es excusa para la conversación y el tiempo compartido. “Condal”, por su parte, ancla el concepto en Barcelona, ciudad cosmopolita y abierta, cuya escena gastronómica continúa reinventándose sin perder su carácter.

Lejos de replicar un modelo clásico, Osteria Condal aspira a reinterpretar esa esencia desde una sensibilidad contemporánea. La propuesta busca equilibrio: cocina reconocible pero refinada, servicio cercano pero preciso, y un ambiente pensado para invitar a quedarse… y volver.

Andrea Fiori y Paolo Cassangrande.

Andrea Fiori: continuidad y evolución

Al frente de los fogones estará Andrea Fiori, cuya trayectoria incluye casas de gran exigencia como Lasarte —galardonado con tres estrellas Michelin— o Da Vittorio Shanghai. Su llegada representa la evolución natural de una línea gastronómica tutelada por Casagrande, en la que técnica, producto y sensibilidad dialogan sin estridencias.

Fiori será el encargado de traducir la visión del chef en una propuesta concreta, donde la temporalidad del producto y el respeto por el ingrediente marcarán el ritmo de la carta.

La ubicación no es menor. Osteria Condal se instalará en un enclave histórico del Avinguda del Paral·lel, una arteria que ha sido testigo de la vida cultural de la ciudad durante décadas. El proyecto no pretende borrar esa memoria, sino dialogar con ella.

El diseño, firmado por Estudio Astet, apuesta por una estética mediterránea cálida: materiales naturales, formas orgánicas y una paleta cromática inspirada en el mar que buscan generar una atmósfera acogedora sin artificios.

Con capacidad para 70 comensales en el interior y una terraza de 16 plazas, el espacio se concibe como un punto de encuentro más que como un simple restaurante: un lugar donde la experiencia no se limita al plato, sino que se extiende al entorno y al ritmo de la ciudad.

Aunque aún no se han desvelado todos los detalles de la propuesta culinaria, la filosofía está clara: honestidad, producto y una mirada contemporánea que no renuncia a la tradición. En palabras del propio Casagrande, el proyecto nace con la voluntad de ofrecer “un espacio cercano, honesto y abierto”, donde la gastronomía se viva sin rigidez.