Gioia, el mítico italiano de Madrid, da un salto a la cocina líquida: "En 2006 ya existían el 'tiramiglú' o el 'pizzaglú'"

Poco a poco. Así ha ido transformándose Gioia (C. de San Bartolomé, 23) en el gran restaurante de cocina italiana piamontesa que es hoy. "Empezamos con nada, estábamos bajo cero, tuvimos que sacrificarnos mucho", reconoce el chef y propietario Davide Bonato.

Aunque cueste creer, él y Daniela Rosso, directora del establecimiento, echaron a andar con un menú del día de sólo 10 euros —eran otros tiempos, corría el año 2015—; ahora aparecen en todas las guías gastronómicas y ofrecen un menú degustación a 79 euros, un menú ejecutivo y carta de temporada.

"Fue gracias al periodista Fernando Point, él nos dio a conocer a los grandes", recuerda Davide. Point —seudónimo del ya fallecido Víctor de la Serna— era un gran amante del vitello tonnato, y cuando probó el que preparaban ellos se dio cuenta de que ahí, en esas cuatro paredes, se estaba cocinando "algo más", algo importante.

Para Gioia fue un impulso, un empujón que les ayudó a que la gente conociera la calidad de sus productos y el enorme esfuerzo que hay detrás de su trabajo. Un esfuerzo que aún se mantiene, "sobre todo a día de hoy", puntualiza el cocinero: "Cada vez es más complicado encontrar equipo, formarlo, y que la gente se quede".

Aun así, Davide y Daniela están "encantados" con lo que han conseguido en todo este tiempo; éxitos que se suman a nuevas ideas que les gustaría llevar a cabo para seguir creciendo. "Mi sueño es crear mi propia marca de pasta, dejar una huella", confiesa el chef.

Para este y otros proyectos les ha ayudado mucho el obrador que abrieron en 2020 tras el confinamiento. Está justo en frente del restaurante, en la misma Calle de San Bartolomé, y les ha permitido tener un horario menos caótico y más espacio para elaborar sus pastas artesanales. "Ahora puedo ser más creativo que nunca", asegura Davide.