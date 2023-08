Este es el restaurante de un hotel de Ibiza que organiza fiestas en la suite de Freddie Mercury.

Queda sólo una semana para que llegue septiembre, pero el verano en Ibiza se mantiene en todo su esplendor en el histórico hotel Pikes, ubicado en las colinas del noroeste de la isla y catalogado como uno de los 100 mejores del mundo por Sunday Times Travel. Por este emblemático edificio han pasado numerosos artistas desde finales de los 70, cuando comenzó a labrarse su fama. En sus habitaciones se han hospedado celebrities de la talla de Freddie Mercury, Grace Jones o George Michael (quien, de hecho, filmó el videoclip de su canción 'Club Tropicana' en la piscina del alojamiento).

No obstante, Pikes Ibiza no es sólo un refugio de famosos y almas bohemias, también es un exquisito destino gastronómico con nombre propio: Pamelas. Se dice que el restaurante rinde homenaje a Pamela, una supuesta ex amante de Tony Pike, el fundador desaparecido del hotel. Es un local sexy y vibrante, de paredes y mesas rosas, con detalles dorados y negros, bolas de discoteca, vegetación abundante e iluminación envolvente. Un sitio donde permanecer durante horas.

El chef británico Tim Payne es el encargado de la oferta gastronómica, en la que sobresalen los productos ibicencos y españoles al tiempo que agrega sabores y estilos internacionales para una clientela cosmopolita. Payne fue alumno del célebre cocinero Marco Pierre White y ha forjado su trayectoria en reconocidos restaurantes de Reino Unido y en lugares icónicos, como el exclusivo pub londinense Paradise By Way Of Kensal Green. En Pamelas adapta los altos vuelos Michelin a un estilo de vida balear más relajado, con el toque de excentricidad inherente a Pikes Ibiza y su brillante historia.

El chef Tim Payne del restaurante Pamelas de Ibiza.

El menú propone platos como el pincho de pulpo y chorizo con salsa de chile ecuatoriano, rollitos de pato y cebolla con salsa hoisin, rape a la brasa con puré de guisantes y pistachos, pierna de cordero al horno o tian de cangrejo y aguacate. Todo ello acompañado por una extensa carta de vinos y una fantástica coctelería de autor. Pamela Pink Lady, Pirate Eyeliner, Sicilian Girl o The Provocateur son algunos de los combinados más destacados con los que finalizar la cena y comenzar a disfrutar de la auténtica noche ibicenca.

El restaurante sugiere continuar la velada en Freddies, un espacio del hotel que en su día fue la suite donde se hospedó el cantante Freddie Mercury y donde celebró su fiesta de cumpleaños número 41. Pikes ha transformado la habitación y ahora es un nightclub con una programación musical excepcional. Durante agosto y septiembre pincharán allí los DJs Steve Lawler, David Morales, Fatboy Slim, Myd, Don Letts, Kittin, Jaguar o Artwork, entre otros.

Uno de los 'brunch' del restaurante Pamelas de Ibiza.

Durante el día, Pamelas ofrece los Love Food Brunch de la mano de la cocinera Tess Prince, un concepto de comida saludable que se sirve diariamente en la piscina del hotel entre las 11 y las 16h. Para el menú la chef emplea productos mediterráneos de temporada con toques exóticos del Medio Oriente al Lejano Oriente. Asimismo, todos los domingos Pamelas organiza los Sunday Roast, de 13 a 17:30h, donde los comensales pueden disfrutar de una selección de las mejores carnes nacionales certificadas y verduras de temporada locales por 55€ por persona.

Las reservas son obligatorias para todas las sesiones del restaurante, no aceptan visitas sin cita previa el mismo día. Aunque permiten que haya niños en el establecimiento, no pueden estar en la zona de la piscina. El gasto mínimo por persona para la cena es de 75€. Pamelas abrirá al mediodía y durante la noche hasta finales de octubre.

