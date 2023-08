Pescado, arroz y hasta callos, seis restaurantes asturianos donde disfrutar lo que queda de verano

La costa asturiana es un destino cada vez más elegido para disfrutar de las vacaciones veraniegas y la verdad es que motivos no le faltan. Esta costa del norte de España cuenta con playas de gran belleza y diversidad, desde playas de arena fina y aguas cristalinas hasta acantilados impresionantes y calas escondidas en estado casi salvaje.

Aunque en otras épocas del año el clima en la costa cantábrica puede ser algo fresco en comparación con otras zonas de España, durante los meses de verano suele es más suave y menos extremo algo que anima a disfrutar de actividades al aire libre sin soportar el calor asfixiante que experimentan otras regiones. Si te gusta este tipo de turismo, la costa de Asturias ofrece una amplia gama de opciones. Senderismo en los caminos costeros o en sus parques naturales, surf en sus famosas playas, kayak en ríos y bahías, o simplemente relajantes caminatas por la playa son solo algunos ejemplos.

Asturias tiene, además, una rica historia y cultura que puede descubrirse visitando sus encantadores pueblos pesqueros, museos y sitios históricos, y participando en tradiciones locales, como las fiestas y festivales típicos del verano. A diferencia de otras zonas turísticas más concurridas, tanto el Principado de Asturias como el resto del Cantábrico suelen ofrecer un ambiente más tranquilo y relajado. Esto puede ser perfecto para aquellos que buscan unas vacaciones tranquilas y apartados del bullicio de las grandes ciudades.

Y, por supuesto, lo que más nos interesa en COCINILLAS, la costa asturiana es famosa por su deliciosa gastronomía, que incluye mariscos frescos, pescados, platos tradicionales y pintxos (tapas). Disfrutar de los sabores únicos de la región es una experiencia culinaria que no querrás perderte.

La costa asturiana en 7 restaurantes

Partiendo de Gijón y recorriendo la costa hacia Santander nos encontramos algunos de los pueblos más famosos de Asturias, Lastres, Ribadesella y Llanes serán las paradas de nuestro viaje por el norte.

Gijón combina las comodidades de una gran ciudad con el encanto de una localidad costera, por eso es el lugar ideal para pasar unos días del verano y perderse por sus calles, pasear por el Muro, el barrio de Cimadevilla y el puerto deportivo, visitar las termas romanas o alguno de sus museos, bañarse en la Playa de San Lorenzo… y por supuesto, disfrutar de su gastronomía.

El Palace

Terraza de El Palace con vistas al 'Pelayo' y al puerto deportivo

Este nuevo espacio 'sin etiquetas' (inaugurado esta primavera) se sitúa en un edificio, junto al Palacio de Revillagigedo -de ahí su nombre-, que data del siglo XVIII, y aspira a convertirse en el lugar de encuentro donde disfrutar durante todo el día desde el vermú hasta la primera copa de la noche, pasando por el aperitivo, una comida, una cena o un tardeo con música en directo.

El último proyecto del bartender Borja Cortina y sus socios, donde la gastronomía y la coctelería internacional se dan la mano, cuenta en la dirección gastronómica con el chef Ricardo Sotres, que firma una carta pensada para compartir, con recetas de siempre y guiños desenfadados, y disponible en todos los rincones del espacio.

Entre las propuestas (todas ellas gluten free al 100%, aunque de una forma natural, no imperativa, ya que no cierran las puertas a incorporar otro tipo de recetas) algunas como la sorprendente Remolacha en tartar con encurtidos, mostaza y ajoblanco de almendra, la Flor de alcachofa con vinagreta de piñones y cebollino, la Coliflor frita con romescu y postres como la Tarta de manzana y vainilla.

Cuenta con varios comedores y privados situados en las distintas estancias del edificio y dos terrazas, una con vistas a la Torre del Reloj y otra con vistas al 'Pelayo' y al Puerto deportivo.

Dirección: Plaza del Marqués, 3. Gijón

Plaza del Marqués, 3. Gijón Teléfono: 985 34 13 68

Varsovia

Cochinita pibil en la terraza Varsovia Amares

Auténtica magia líquida es lo que se puede encontrar en este local que cuenta con varias estancias en su interior y, para los que prefieran deleitarse con disfrutando de sus cócteles al aire libre, podrán disfrutar de su terraza urbana, a los pies del precioso edificio modernista de Manuel del Busto, con vistas al mar.

Entre los creativos cócteles algunos como la Margarita eléctrica, con ingredientes como el vanguardista licor de flor eléctrica Gardeum (elaborado bajo la filosofía perfumista por el bartender Javier Candás y el perfumista Andrea Lorusso, que se han basado en el Arts & Crafts y el Art Noveau para su creación) o Helena o El Mar de Verano, inspirado en la novela homónima de Julian Ayesta, una vuelta a la infancia, a los veranos interminables de playa, tortilla, eucaliptos y el aroma de la sidra escanciada.

Además, en el Hotel NH Gijón, está Varsovia Amares, una terraza pop up que cuenta con increíbles vistas a la bahía de Gijón y a la playa de San Lorenzo y es el lugar perfecto para disfrutar de la mejor coctelería clásica y creativa, firmada por Varsovia On The Road, acompañada de propuestas gastronómicas estilo finger food.

Además, algunos días, cuentan con programación de música en directo que se puede consultar en sus redes sociales.

Dirección : Calle Cabrales, 18. (Varsovia) y Hotel NH Gijón. Paseo Doctor Fleming, 71 (Varsovia Amares). Gijón. Asturias

: Calle Cabrales, 18. (Varsovia) y Hotel NH Gijón. Paseo Doctor Fleming, 71 (Varsovia Amares). Gijón. Asturias Teléfono: 984 19 68 42 (Varsovia)

Dejando atrás Gijón, llegamos a la villa marinera de Lastres, perteneciente al concejo -ayuntamiento- de Colunga. Esta localidad ostenta oficialmente la distinción de Pueblo más Bonito de España, así como la de Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que la Fundación Princesa de Asturias le otorgó en 2010.

Este pueblo marinero de la costa oriental asturiana, aparte de por su singular belleza, es famoso por su incansable actividad pesquera, que atesora siglos de tradición, y por su excelente gastronomía de pescados y mariscos.

Casa Eutimio

El Restaurante Eutimio nació en el pequeño local situado en frente del que ahora ocupa. Entonces se llamaba Restaurante Miramar. Corría el año 1964 cuando Rafael Eutimio Busta Otero, un joven emprendedor natural de Luces, un pequeño pueblo próximo a Lastres, cuya actividad única se centraba en la agricultura y ganadería, decidió, junto a su esposa Aída, ganarse la vida con un pequeño restaurante.

En 2008, Eutimio y Aida pasaron el relevo a su hija María, que se hace cargo de los fogones y a su hijo Rafael que dirige la sala.

Además de sus especialidades de toda la vida como el Besugo a la espalda, la Merluza al estilo Eutimio o los postres caseros como el arroz con leche, hay que añadir nuevos platos que han gustado mucho entre sus clientes como la ensalada de rape, setas y gambas o el Cacholetus, premiado como mejor cachopo a nivel nacional durante el 2017.

Dirección : Calle San Antonio s/n 33330 Lastres-Colunga Asturias

: Calle San Antonio s/n 33330 Lastres-Colunga Asturias Teléfono: 985 85 00 12

Continuamos viaje y ponemos rumbo a Ribadesella, situada también en la costa oriental de Asturias, fue uno de los principales puertos del siglo XIX. Conocida por el famoso Descenso Internacional del Sella y por la Cueva de Tito Bustillo, cuenta con innumerables atractivos como el paisaje, la historia, la naturaleza y, por supuesto, la gastronomía.

Quince nudos

Arroz con zamburiñas

El restaurante de Bruno Lombán, situado al lado del acceso a la playa de Santa Marina, es el lugar ideal para disfrutar de un exquisito arroz y es que este es uno de los grandes fuertes del chef y por el que acuden personas de todo el país e incluso extranjeros que llegan recomendados. Y es que realmente cuando uno prueba, repite.

Sus arroces se dividen entre Los Clásicos y Los Gastronómicos y pueden ser secos -como el Arroz a banda con vieiras-, melosos -como el Arroz con carrilleras de ibérico- o caldosos -como el Arroz con bogavante del Cantábrico-.

Pero si uno prefiere disfrutarlo en casa, es posible gracias a su última propuesta que, con unos sencillos pasos, garantiza un arroz espectacular listo en menos de 20 minutos (se terminan al horno y tan solo es necesario tener una paellera de las de toda la vida, aunque, si fuese necesario, también te la envían a casa.

Cuenta con comedor interior y terraza al aire libre y cubierta.

Dirección : Calle Avelina Cerra, 6. Ribadesella. Asturias.

: Calle Avelina Cerra, 6. Ribadesella. Asturias. Teléfono: 984 11 20 73

La última parada de esta ruta por la costa oriental de Asturias es el pueblo de Llanes. Este precioso concejo, con capital del mismo nombre, cuenta con una costa privilegiada repleta de impresionantes acantilados y con más de 30 playas. Es, sin duda, uno de los lugares más visitados en verano. Su casco histórico, su folclore y tradiciones, la gastronomía, el mar y la montaña y un sinfín de atractivos más lo convierten en una auténtica joya para el turismo.

El Retiro

Guiso de morros y oreja asturcelta con carabinero en dos servicios

Con 1 estrella Michelin y 2 soles Repsol, el restaurante del chef Ricardo Sotres es un lugar único para deleitarse con creaciones soberbias como la Ostra aliñada con un vinagre envejecido de sidra, la Cococha de salmón con escabeche azafranado de perdiz y coliflor o uno de los preferidos de los clientes: el Guiso de morros y oreja de cerdo asturcelta con carabinero en dos servicios.

Todos ellos se pueden disfrutar tanto en la sala como en el reservado o la pequeña terraza exterior.

Dirección : Pancar s/n, Llanes, Asturias.

: Pancar s/n, Llanes, Asturias. Teléfono: 985 40 02 40

El Casino de Llanes

Callos tradicionales

Pocas cosas tienen más encanto que un espacio histórico impregnado de personalidad y sabor. Aquí, esos dos ingredientes se funden en un cóctel que puede ser disfrutado en uno de los edificios más emblemáticos de la villa, El Casino, construido en 1910.

Con el chef Iván Álvarez, como jefe de cocina, en este bistró con cocina de mercado se pueden disfrutar propuestas como Ensaladilla rusa y ventresca, el Steak tartar a las tres mostazas, la Terrina de foie con crema de manzana o algunos más contundentes como los magníficos Callos caseros con patatas o la Lengua de ternera guisada.

Cuenta con distintas salas interiores y también terraza.

Dirección : Castillo, 3, Llanes, Asturias.

: Castillo, 3, Llanes, Asturias. Teléfono: 985 40 35 75

