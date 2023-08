Los croissants gigantes de París que arrasan en TikTok: dónde comerlos en España y cuánto cuestan

Es un hecho que la publicidad influye en nuestros deseos, modelándolos a su antojo o amplificándolos, y ocurre lo mismo con lo que vemos en las redes sociales. Las tendencias gastronómicas también afectan a nuestros apetitos, y una prueba de ello son los croissants gigantes parisinos que se han hecho famosos últimamente gracias a TikTok e Instagram. De un tiempo a esta parte, ambas apps se ha llenado de vídeos de personas visitando 'la ciudad del amor' para probar este hojaldre francés.

[Celebra el Día Internacional del Croissant con la mejor receta]

El responsable de esta moda es el chef y repostero francés Philippe Conticini, dueño de la pastelería donde se comercializan estos dulces de casi 40 centímetros de largo y que ha captado la atención de las cámaras de cientos y miles de usuarios de las redes sociales. No obstante, Conticini no fue el primero en hacerlos, aunque sí ha sido el primero en lograr popularizarlos y llevarlos a otros lugares fuera de Francia.

Por ejemplo, Londres, donde el repostero cuenta con su propio local en el que los comercializa. Por su parte, España también se ha subido al carro de los bollos franceses de gran tamaño, aunque aquí ya teníamos nuestra propia versión mucho antes de que se hiciera viral: hace aproximadamente 30 años el pueblo barcelonés de Castellar de n'Hug empezó a vender unos croissants gigantes de hasta 1 kilo que se han convertido en un auténtico reclamo turístico. Aparte de este lugar, os dejamos aquí un listado de otros sitios en la Península donde puedes degustar este dulce francés versión XXL:

El croissant enorme y barato de Madrid

770184207_233850155_1706x2162

En la capital no han podido evitar unirse a esta moda foodie. El bar La Parrilla de Valdemoro (C. París, 4), especializado en carnes a la parrilla, pescados y mariscos, se ha hecho famoso en redes sociales por su fantástico croissant. Y no es para menos: se puede pedir en su carta de desayunos por sólo 2,50€ y es realmente grande. Además, lo puedes tomar en cuatro versiones diferentes: gigante con mermelada por 2,50€, mixto relleno de jamón York y queso por 4'70€, vegetal también por 4,70€ y especial, que incluye todos los ingredientes del mixto y del vegetal por 7,50€.

Dónde tomar un croissant gigante en Barcelona

La pastelería Hofmann, nombrada Mejor Pastelería de Barcelona en 2023 y mejor Pastelería de Catalunya tres años consecutivos, es la encargada de abastecer a los barceloneses de los croissants más monstruosos de toda la Costa Brava. Este dulce lo preparan para consumir entre 4 o 6 pesonas (o individualmente si eres extremadamente goloso, no juzgamos), y se puede pedir de diversos tipos: el clásico (con mantequilla francesa), o relleno de diversos ingredientes, como mascarpone, frambuesa, mango o chocolate. El precio de la versión tradicional es de 30€, mientras que los otros los puedes conseguir por 36€.

[La revolución del croissant: nuevas formas con las que arrasa este clásico de la bollería]

Si quieres probarlos, puedes acudir a su tienda en el barrio del Born (C/ dels Flassaders, 44) o a su nuevo local, al lado del Turó Park (Avenida Pau Casals, 4). También puedes comprarlos a través de su web, pero en ambos casos habrás de avisar por adelantado a la pastelería, ya que, como advierten, tarda 24 horas en cocinarse.

Un croissant XXL de Lotus y Oreo en Valencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forn la beata ines (oficial) (@forn_la_beata_ines)

Si vives en Valencia o alrededores tienes que visitar Cullera, concretamente la pequeña población de Mareny de Sant Llorenç, pues ahí está ubicada La Beata Inés (Avenida Nazaret-Oliva, 3), un horno-pastelería con más de 30 años de historia que sirve dulces gigantescos. Entre sus múltiples postres de tamaño descomunal encontramos, por supuesto, croissants, pero también los típicos fartons valencianos o monas de Pascua. Por lo que respecta al bollo francés, aquí lo preparan relleno de cremas de chocolates de distintos tipos y lo decoran con siropes, galletas estilo Oreo y Lotus, barritas de Kinder Bueno, lacasitos... ¡todo un festín! Su precio es de tan sólo 8 euros y también tiene que encargarse con antelación.

Los descomunales croissants con Kinder Bueno de Castellón

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pastisseria Dama Blanca (@damablanca_cs)

Por último, en Castellón se puede conseguir también uno de estos croissants especiales en la Pastisseria Dama Blanca (Calle Asensi, 19), un obrador artesano de bollería y pastelería que los cocina con crema de Lotus o de Kinder Bueno. También podréis encontrar croissants de tamaño normal de sabores tan originales como pistacho, tiramisú o crema fundida.

Sigue los temas que te interesan