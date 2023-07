SO/Sotogrande, un refugio para celebrar el verano saboreando Andalucía

SO/Sotogrande Spa & Golf Resort es un establecimiento de cinco estrellas ubicado en esta exclusiva zona residencial de la costa de la provincia de Cádiz. Cuenta con dos espacios gastronómicos inspirados en Andalucía para celebrar el verano por todo lo alto, a través del sabor y la tradición.

Cortijo Santa María 1962

Por un lado, Cortijo Santa María 1962 es el restaurante gourmet del hotel, que propone una carta de autor firmada por el chef Leandro Caballero, inspirada en las raíces andaluzas de su localización; un menú homenaje a Andalucía a través de una visión renovada de sus sabores más clásicos.

En su oferta gastronómica destacan producto de proximidad y referencias locales para saborear esta región bocado a bocado. Destaca igualmente su oferta de vinos regionales, perfectos para realzar sabores y texturas.

Además, del 23 al 27 de agosto recibirá la visita del estrellado chef francés Olivier Limousin, que al igual que hizo el cocinero Nicolas Isnard, reinterpretará el producto y la riqueza local con una visión internacional dando forma a un menú gastronómico especial.

Dirección : Avenida Almenara s/n, 11310 Sotogrande (San Roque) Cádiz, Spain

Horario : miércoles a domingo de 20:00 a 00:00 h

: miércoles a domingo de 20:00 a 00:00 h Reservas: 956 922 911

IXO Tapas & Bar

Por otro, IXO Tapas & Bar, es el espacio más vanguardista y vibrante de SO/Sotogrande. Con un ambiente ecléctico y desenfadado, destaca por su coctelería de autor, perfecta para abrir bocado. Estos cócteles signature permiten a visitantes y huéspedes disfrutar de la cultura popular de la región a través de los mejores tragos con vistas al Mediterráneo, reinterpretando los clásicos de la coctelería con referencias y guiños locales como el vino de Jerez o el Sherry Manzanilla.

También sus tapas creativas con gran éxito entre los comensales, que pueden encontrar productos de la zona y recetas típicas, como fritura andaluza, salazones o embutidos y quesos autóctonos, en formato perfecto para compartir.

Dirección : Avenida Almenara s/n, 11310 Sotogrande (San Roque) Cádiz, Spain

Horario : lunes a domingo de 19:00 a 01:00 h

: lunes a domingo de 19:00 a 01:00 h Reservas: 956 582 000

Society Clubhouse

Con dos zonas, una exterior y otra interior, conectadas, es el sitio perfecto para disfrutar de un café con vistas o de un almuerzo tranquilo.

Society Restaurant abre la cocina ininterrumpidamente desde la apertura a una temprana hora de la mañana hasta el cierre tanto para disfrutar in situ como para el servicio take away que ofrece. En la carta encontramos platos tradicionales españoles, pasta, ensaladas, sándwiches, hamburguesas gourmet y una amplia selección de carnes y pescados.

Dirección : Avenida Almenara s/n, 11310 Sotogrande (San Roque) Cádiz, Spain

Horario : lunes a domingo de 07:00 a 18:00 h

: lunes a domingo de 07:00 a 18:00 h Reservas: 956 020 816

MARXA Chiringuito

Un chill out junto a la piscina con las mejores vistas y basado en un concepto gastronómico con la parrilla de carbón y los sabores mediterráneos como protagonistas. Pescado fresco y cortes de carne de calidad, una gran variedad de ensaladas y bebidas refrescantes le esperan. Por la noche, MARXA Chiringuito baja las luces y sube el glamur, con eventos y música en directo habituales.

En la carta, pesca del día cocinada en parrilla de leña al aire libre, calamares, paellas, ensaladas y más para compartir que se completan con cervezas de todo el mundo, cócteles, sangrías y zumos recién exprimidos.

Dirección : Avenida Almenara s/n, 11310 Sotogrande (San Roque) Cádiz, Spain

Horario : lunes a domingo de 14:00 a 22:00 h

: lunes a domingo de 14:00 a 22:00 h Reservas: 956 922 896

