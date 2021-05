Los bares y tabernas más castizos de Madrid para celebrar San Isidro

Vuelven los chotis, los claveles, las parpusas... Vuelve San Isidro, la fiesta más castiza de la ciudad de Madrid. Tras un año prácticamente de parón, parece que este podremos volver a la Pradera, a recorrer el centro, la Latina y Embajadores.

Si recogíamos otra forma de celebrar el 15 de mayo, a base de rabo de toro, hoy nos vamos a descubrir los bares y tabernas más castizos de la capital, donde celebrar la fiesta como se merece. ¿Cuáles son y qué las hace especiales? ¿Qué pedir en cada una de ellas? Te lo contamos.

Bar Postas

Dirección: Postas, 13

Postas, 13 Horario: Lu-Do 08:00-23:00 Mi cerrado

Lu-Do 08:00-23:00 Mi cerrado Teléfono: 915 211 942

915 211 942 Precio: 3,50 €

Si hay una creación madrileña conocida en todas partes, ese es el bocata de calamares. En los alrededores de la Plaza Mayor, son muchos los locales donde disfrutarlo, pero uno de los que tiene más solera, es el Bar Postas.

Este local típico de la Villa, cada día despacha cientos de bocadillos de calamares y aunque allí se comen otras cosas, es lo que más pide el que les visita. El secreto no es otro que un pan crujiente y unos calamares bien fritos y sin exceso de grasa.

La Freiduría de Embajadores

Dirección: Embajadores, 84

Embajadores, 84 Horario: Ma-Do 13:00-16:00, 20:00-23:00

Ma-Do 13:00-16:00, 20:00-23:00 Teléfono: 915 175 933



915 175 933 Precio: Gallinejas 8,70 € / Entresijos 7,60 €

Habrá escépticos que no se atrevan con la casquería, pero los callos, la oreja, el morro o las mollejas, son platos para disfrutar este San Isidro y no solo se come lo que viene del cerdo, sino también las piezas de cordero.

Gallinejas, entresijos o zarajos, siempre se vendían en estas fiestas castizas en espacios casi ambulantes y de calle. Fue hace casi siete décadas, cuando la familia Domingo se asentó en la Freiduría de Embajadores. Desde entonces, han llevado la casquería al máximo nivel, especializándose cordero lechal, que siguen preparando a la antigua usanza.

La Casa del Abuelo

Dirección: Victoria, 12 /Núñez de Arce, 5 y más direcciones

Victoria, 12 /Núñez de Arce, 5 y más direcciones Horario: Lu-Do 12:00-0:00

Lu-Do 12:00-0:00 Teléfono: 910 000 133

910 000 133 Precio: Ración de gambas a partir de 10,50 €

Corría el año 1906 cuando la familia Ruiz abría las puertas del primer local de la Casa del Abuelo. Cuatro generaciones después y más de 100 años desde aquello, siguen siendo lugar de peregrinaje para todo aquel que quiere descubrir lo que queda del Madrid auténtico de antaño.

¿Su especialidad? Las gambas, bien sea cocidas, a la plancha, en gabardina o al ajillo. Nos quedamos con estas últimas, para mojar bien de pan, siempre acompañadas de vino dulce de la casa, un dúo que les hizo triunfar ya en la posguerra y que les ha traído hasta donde están hoy en día.

Casa Amadeo Los Caracoles

Dirección: Plaza de Cascorro, 18

Plaza de Cascorro, 18 Horario: Lu-Do 09:00-23:00

Lu-Do 09:00-23:00 Teléfono: 913 659 439

913 659 439 Precio: Ración de caracoles 12,50 €

Casa Amadeo es toda una institución e historia viva de Madrid. Desde Burgos y con apenas 10 años, Amadeo Lázaro llegó a la capital. Fue trabajando en diferentes espacios, hasta hacer suyo uno de los platos más castizos, los caracoles.

En un primer momento los preparaban con ajo, perejil y cebolla. No olvidemos que eran tiempos de posguerra, pero cuando la economía y la alegría volvieron a resurgir, empezó a añadir ingredientes a la receta, como jamón o tocino, hasta llegar a la que siguen sirviendo hoy en día. Con 92 años, todavía se le encuentra en su taberna. ¿Lo mejor de la vida para este maestro? "¡La salsa!"

Bodega La Ardosa

Dirección: Colón, 13

Colón, 13 Horario: Lu-Do 10:00-22:00

Lu-Do 10:00-22:00 Teléfono: 915 214 979

915 214 979 Precio: Pincho de tortilla 4 €

Si uno quiere revivir el genuino ambiente castizo que inunda la ciudad cuando se celebra San Isidro, tiene que poner rumbo a un clásico entre los clásicos, la Bodega La Ardosa. Sigue en pie desde 1892, año de fundación, deleitando a base de tapeo a madrileños y visitantes.

Decidirse aquí por algo concreto resulta complicado, porque bordan variedad de platos. Las croquetas de cabrales, las de carabinero o las de cecina, la tortilla de patata, para la que emplean patatas monalisa que dejan poco cuajada o sus alcachofas confitadas. ¿De beber? Cervezas de importación o vermut de grifo que traen directamente desde Reus.

Las Bravas

Dirección: Álvarez Gato, 3

Álvarez Gato, 3 Horario: Lu-Ju 12:00-17:00, 18:30-23:00 Vi-Do 12:00-23:00

Lu-Ju 12:00-17:00, 18:30-23:00 Vi-Do 12:00-23:00 Teléfono: 915 228 581

915 228 581 Precio: Ración de bravas 4,90 €

No puede haber mayor disfrute que unas bravas. Eso bien lo supieron en este local, que ya en 1933 abría sus puertas a modo de bar de vinos, en el popular Callejón del Gato, donde se situaban los espejos cóncavos y convexos que inspiraron la figura del esperpento a Ramón del Valle-Inclán.

Fue en 1940 cuando empezaron a servir, junto a los vinos, sus célebres patatas bravas, con una salsa picante, tan rica, que fue patentada en 1960. La comanda está prácticamente clara, ¿verdad?

Casa Alberto

Dirección: Huertas, 18

Huertas, 18 Horario: Ju-Sa 13:00-22:00 Do 13:00-16:00

Ju-Sa 13:00-22:00 Do 13:00-16:00 Teléfono: 914 299 356

914 299 356 Precio: A partir de 16 €

En los pisos de arriba del edificio anterior al que ocupa hoy esta taberna con solera, vivió nada más y nada menos que Miguel de Cervantes. Lo suyo es casticismo en estado puro, con una gran barra de mármol, grifería de hace más de 100 años y referencias taurinas, literarias y teatrales.

Esta taberna bicentenaria se ha especializado en platos castizos como el rabo de toro y otros que ya es difícil encontrar en otras casas. La excusa perfecta para visitarles y su mayor reclamo, son sus sabrosos callos a la madrileña elaborados con la receta canónica.

Casa Toni

Dirección: De la Cruz, 14

De la Cruz, 14 Horario: Lu-Do 12:00-16:30, 19:00-23:00

Lu-Do 12:00-16:30, 19:00-23:00 Teléfono: 915 322 580

915 322 580 Precio: A partir de 5 €

Quien es fan de la oreja, lo es para siempre. Otra de las tapas más castizas de la capital, adquiere renombre en Casa Toni, ubicado a pocas calles de la Puerta del Sol. Lo típico en Madrid es cocinarla a la plancha porque de esta forma, mejora y hace mucho más amable su textura.

Además de mollejas, chopitos, calamares o riñones, aquí bordan la oreja, que preparan a la plancha y con un característico sabor a ajillo, que sale con diligencia de su pequeña cocina. ¿El mejor acompañamiento? Con salsa brava.

Casa Revuelta

Dirección: Latoneros, 3

Latoneros, 3 Horario: Ma-Sa 11:00-16:00, 18:30-22:00 Do 11:00-16:00

Ma-Sa 11:00-16:00, 18:30-22:00 Do 11:00-16:00 Teléfono: 913 663 332

913 663 332 Precio: 2,80 €

El bacalao en Madrid se come desde hace siglos y de mil maneras. Lo encontramos desalado, cocinado de forma tradicional o como relleno de buñuelos. Otra de las formas más típicas de comerlo en la capital, es en una tajada, rebozado y frito.

Y Casa Revuelta se ha convertido en estandarte de este sutil bocado, desde que abriera sus puertas en los años 60. Utilizan materia prima de calidad, pero el secreto -a buen recaudo-, está en el rebozado, sutil y fantástico. No hay Madrid castizo, sin su bacalao frito.

*Otro de los imprescindibles en este manjar es Casa Labra, que había formado parte de este reportaje, pero se encuentra cerrado por reformas hasta el próximo junio.