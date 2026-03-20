Tina Wilssen, la empresaria belga detrás de la nueva marca de especias picantes que llega desde Cádiz

España no siempre se ha llevado bien con el picante pero la incursión de otras cocinas y maneras de acercarse a la gastronomía ha expandido horizontes y sobre todo tolerancias. Al catálogo de marcas que santifican el picante como una parte esencial del plato, se suma ahora una nueva firma que irrumpe con acento gaditano y alma viajera.

Sambal Dragón es creación de Tina Wilssen, empresaria belga, chef y consultora gastronómica, cuya trayectoria entre fogones —especialmente en restaurantes mexicanos del sur peninsular— ha terminado cristalizando en una colección de sabores intensos, precisos y sorprendentemente equilibrados.

Fue su hijo Bas quien sembró la semilla del proyecto, compartiendo con su madre una pasión común por el picante y por esa cocina global que entiende el sabor como una experiencia sensorial completa.

A partir de ahí, madre e hijo emprendieron un proceso largo y minucioso de investigación, pruebas y ajustes hasta dar con una identidad propia: un picante con matices, donde lo dulce, lo ácido y lo salado conviven sin estridencias.

El resultado es una colección de cuatro productos que, aunque nacen en Cádiz, recorren el mundo en cada cucharada para acabar en el plato.

El catálogo de productos de Sambal Dragón.

Cuatro universos picantes

Sambal Frito es quizá el más representativo de esa filosofía: una pasta de chile profunda, construida sobre aceite de oliva virgen extra andaluz y vegetales locales, que funciona tanto como base de guisos como toque final en platos de pasta, mariscos o carnes.

En esa misma línea se sitúa Lágrimas del Dragón, un aceite picante que destaca tanto por su perfil —ligeramente ahumado y especiado— como por su formato, presentado con cuentagotas.

Un detalle que revela la intención de Wilssen: el picante no es una prueba de resistencia, sino una herramienta de precisión. Sopas, pizzas, tacos o incluso cócteles encuentran aquí un aliado versátil.

Spicy Olive, un aceite para añadir un punto picante a tu pizza.

Spicy Olive, por su parte, lleva el concepto a un terreno más cotidiano. Es un aceite infusionado que eleva platos aparentemente sencillos —ensaladas, risottos, carpaccios— con una complejidad aromática que no resulta invasiva.

Y, cerrando el cuarteto, el Condimento Especial reúne chiles, especias y sal del Himalaya en una mezcla pensada para adobos, carnes o incluso snacks, con un toque sutil de azúcar de caña que redondea el conjunto.

Más allá del producto, lo que define a Sambal Dragón es su narrativa: una marca que conecta Cádiz con Asia, África y América Latina sin perder de vista el origen. Las materias primas locales conviven con una inspiración global, y el resultado es coherente, honesto y, sobre todo, sabroso.