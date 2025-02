Me he vuelto "adicta" a las berenjenas con esta receta: solo 4 ingredientes y perfecta para el túper o la cena

0 votos

Cualquiera que me conozca un poco sabe que la berenjena es uno de mis ingredientes favoritos. No se me ocurre una forma de cocinarlas que no me parezca apetecible, pero si hay una manera que me resulta adictiva es prepararlas con cualquier receta que tenga toques asiáticos.

Las berenjenas combinan fenomenal con el aceite de sésamo, con el mirin, con la salsa teriyaki, la salsa de ostras, el miso, el jengibre, los chiles, la salsa de soja... todo lo asiático les queda bien para, con pocas cosas más, preparar platos muy suculentos y muy fáciles de hacer.

Una receta sencilla y rápida de hacer

En pocos minutos y con pocos ingredientes, muchas noches para cenar preparo estas berenjenas con puerros y carne picada de pollo que se preparan en un momento. Me gustan no sólo por lo fácil que es prepararlas, sino porque, acompañadas de una ración de arroz basmati, son la comida perfecta para el día siguiente.

Es una receta que aguanta muy bien el recalentado y, con el reposo, se asientan los sabores, por lo que, al día siguiente, las berenjenas salteadas con puerros y carne picada están, si cabe, más ricas que recién hechas.

Una cena rica en fibra y proteínas

Este salteado es una excelente opción para una cena equilibrada y nutritiva. La carne picada de pollo aporta una buena cantidad de proteínas magras, esenciales para la regeneración muscular y el mantenimiento de los tejidos, además de ser una fuente baja en grasas saturadas en comparación con otras carnes.

La berenjena y el puerro, por su parte, ofrecen una combinación de fibra, vitaminas y minerales que favorecen la digestión y ayudan a mantener la saciedad durante la noche, evitando así los picos de hambre antes de dormir. Además, estos vegetales contienen antioxidantes que contribuyen a la protección celular y al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

La salsa teriyaki, aunque aporta algunos azúcares, le da un toque dulce y sabroso al plato. El truco está en que en vez de reducir una gran cantidad de salsa teriyaki para conseguir una salsa espesa, lo que concentraría una gran cantidad de sal y azúcares, se utiliza una pequeña cantidad de fécula de maíz para espesarla sin necesidad de añadir grandes cantidades. Esto permite controlar la cantidad de carbohidratos de la receta, lo que resulta beneficioso para la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre. Con todo esto, tenemos una cena ligera, de fácil digestión y con un buen balance de macronutrientes, que proporciona saciedad sin dejar sensación de pesadez.

Ingredientes para hacer berenjenas con puerros y carne picada Ingredientes principales Puerro, 1 ud

Berenjena, 1 ud

Carne picada de pollo, 250 g

Salsa teriyaki, 4 cucharadas Básicos y condimentos Fécula de maíz, 5 g (es lo que se conoce como Maizena)

Aceite de sésamo o de girasol, 1 cucharada

Ajo, 1 diente

Jengibre fresco, opcional

Semillas de sésamo, opcionales para dar un toque crujiente final

Cebolleta verde o cebollino, opcional para decorar Paso 1 Lavamos el puerro y la berenjena y los secamos muy bien. Cortamos el puerro en rodajas finas y la berenjena en cubos pequeños. Picamos finamente el ajo y, si lo usamos, pelamos el jengibre y lo rallamos. Paso 2 En un cuenco pequeño, disolvemos la fécula de maíz en dos cucharadas de agua y la reservamos. Paso 3 Calentamos el aceite de sésamo en una sartén a fuego medio-alto. Añadimos el ajo y el jengibre y sofreímos durante unos segundos hasta que desprendan su aroma. Paso 4 Incorporamos la carne picada de pollo y la cocinamos durante unos 3-4 minutos, removiendo constantemente, hasta que empiece a dorarse. Paso 5 Agregamos el puerro y la berenjena. Salteamos durante 5-7 minutos, removiendo frecuentemente, hasta que las verduras estén tiernas y la berenjena haya reducido su volumen. Paso 6 Vertemos la salsa teriyaki y mezclamos bien para que todos los ingredientes se impregnen del sabor. Paso 7 Añadimos la mezcla de fécula de maíz y agua. Removemos constantemente durante un par de minutos o hasta que la salsa haya espesado a nuestro gusto. Paso 8 Apagamos el fuego y, opcionalmente, espolvoreamos semillas de sésamo por encima. Servimos caliente y decoramos con cebolleta verde o cebollino picado.

Cómo hacer la receta con lo que tienes en la nevera

Muchas veces caemos en el error de pensar que no podemos preparar una receta si nos falta algún ingrediente y, la mayor parte de las veces, esto no es así. Es cierto que no podremos preparar "berenjenas con carne" si no tenemos berenjenas o no tenemos carne, pero sí podremos emplear esa receta como base para cocinar otros ingredientes análogos que tengamos a mano en ese momento o que se adapten al tipo de dieta que queramos llevar, por ejemplo, sustituir la carne por un ingrediente vegano.

Si se nos antoja esta receta y no tenemos puerro, se puede sustituir por cebolla o cebolleta, que aportarán un sabor similar al plato. La cebolla tiene un sabor más dulce al caramelizarse y la cebolleta aporta matices más frescos y suaves, pero ambas serán una solución magnífica.

En el caso de la berenjena, aunque es el ingrediente principal de la receta, se puede cambiar por calabacín, pimientos o setas que servirán para preparar una nueva receta con los mismos matices de sabor. El calabacín tiene una textura tierna y absorbe muy bien los sabores; los pimientos añadirán un toque ligeramente dulce y crujiente al salteado: y las setas aportarán un extra de umami que siempre funciona con los platos de inspiración asiática.

Para sustituir la carne picada de pollo, es posible usar carne picada de pavo o incluso carne de cerdo magra, que también se integran bien en la receta. Si lo que necesitamos es una opción vegetariana, se puede reemplazar la carne por tofu firme o seitán rallados con un rallador grueso o incluso por champiñones picados, que aportarán una textura similar a la carne picada.

Si no tenemos salsa teriyaki, puede sustituirse por salsa de ostras o se puede preparar fácilmente una versión casera mezclando salsa de soja, miel o azúcar moreno, vinagre de arroz y un poco de ajo y jengibre rallado. Los que no acostumbren a tener en casa fécula de maíz para espesar la salsa, pueden emplear harina de trigo en menor cantidad o incluso dejar la salsa más líquida sin espesar, ajustando la cantidad de líquido en la receta. No es necesario comprar un paquete de fécula de maíz a propósito si solo vamos a usar una cucharadita y no tenemos intención de usarla en más recetas.

Mismos ingredientes principales, distintas recetas

Cocinar es jugar y, de la misma manera que en una receta se pueden cambiar los ingredientes para hacer nuestras propias versiones, se puede jugar con los condimentos y las técnicas de cocción para hacer recetas completamente distintas con los mismos ingredientes. Por ejemplo: