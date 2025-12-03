María Lo (35), chef: "La mejor sopa de ajo se hace con 100 g de jamón ibérico y 500 ml de caldo de pollo"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2-3

Es tiempo de platos calentitos y reconfortantes. Llegar a casa, enrollarse la manta al cuerpo y tomar una sopa recién hecha es uno de esos placeres de invierno que recomendamos a todo el mundo.

Para hacerlo posible, esta vez os traemos una receta de la mítica sopa de ajo castellana versionada por la cocinera María Lo (Chiclana de la Frontera, 1989), ganadora de la 10ª edición de MasterChef España.

Esta sopa (también llamada sopa de pobre) es un plato tradicional de Castilla y León elaborado a base de ajo laminado, pan duro, pimentón, caldo (de carne o de agua), aceite de oliva y huevos.

"¿Cómo un plato con ingredientes tan sencillos y humildes puede tener tanto sabor y ser tan reconfortante?", se pregunta María. "Además, es que lo tenéis listo en 15 minutos y encima es un plato de aprovechamiento, de no tirar pan, vaya", añade.

Y es que, efectivamente, se trata de una elaboración muy simple, rápida y económica, pero enormemente nutritiva y deliciosa, perfecta para estos días fríos.

Sopa de ajo de María Lo

María elogia la "increíble textura del pan", la cual, según ella, recuerda a "la textura de los callos".

La chef describe esta sopa como "profunda en sabor, cremosa en textura, saladita por el jamón ibérico y melosa gracias a la yema del huevo". En definitiva, "un espectáculo de sabor".

Ingredientes Barra de pan de ayer, 1/2

Dientes de ajo, 5

Huevo, 1 por persona

Aceite de oliva virgen extra, un chorro

Taquitos de jamón ibérico, 100 g

Pimentón de la Vera, 1 cucharadita

Agua, 1 litro

Caldo de pollo, 500 ml (opcional)

Sal, al gusto Paso 1 Pela los dientes de ajo y lamínalos. Corta también las rebanadas de pan del día anterior o duro con un 1 cm de grosor. Reserva. Paso 2 En una olla grande, agrega el AOVE y calienta a fuego medio. Añade los ajos laminados y el jamón ibérico cortado en tacos. Cocina hasta que el ajo empiece a coger algo de color. Paso 3 Agrega las rebanadas de pan a la olla. Luego incorpora el pimentón de la Vera y cocina unos minutos, vigilando que no se queme el pimentón. Rehoga con el agua y el caldo. Paso 4 Corrige la sal y cocina durante unos 10 minutos a fuego medio alto. Remueve con cuidado para no romper en exceso el pan. Paso 5 Una vez la sopa esté cocinada, sirve en un recipiente apto para horno y añade el huevo. Termina la sopa y el huevo en el horno precalentando a 180 ºC hasta que la clara del huevo esté cuajada y la yema líquida. Disfruta.

Trucos para la sopa de ajo perfecta

María Lo comenta que si la barra de pan está demasiado dura, la clave es mojar un poco una servilleta de papel de cocina, envolver la barra de pan en ella y meterla envuelta en el microondas unos segundos. Esto ablandará un poco el pan y permitirá poder cortarlo sin romperlo.

Además, señala que aunque ella le agrega caldo de pollo para darle un poco más de sabor, es algo totalmente opcional y se puede hacer sólo con agua (o sólo con caldo). "Lo que es bestia es que aun haciéndolo sólo con agua, es un plato con un sabor brutal", asegura.

Como alternativa vegana, podemos sustituir el caldo de pollo por caldo vegetal y crear un 'falso huevo' con una cucharada de harina de garbanzo, 3-4 cucharadas de agua o caldo y una pizca de cúrcuma para aportar color.

Asimismo, se puede intercambiar el jamón ibérico por tacos de tofu ahumado, setas shiitake ahumadas o salteadas o tempeh marinado con pimentón y soja.