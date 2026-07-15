Saúl (41), cocinero y campeón olímpico: "La ensalada más rica del verano no lleva lechuga; usa 2 pimientos, bonito y 2 huevos"

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La selección española de fútbol masculino está ya en la final que podría convertirla por segunda vez en campeona del mundo. Mientras tanto, en la receta de hoy queremos recordar a otro gran deportista que ha hecho sonar el himno español en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos.

Saúl Craviotto (Lleida, 1984), el doble campeón de piragüismo que ha hecho ondear en seis ocasiones la bandera española al conseguir otras tantas medallas, es también un campeón en la cocina. Así lo demostró al ganar la segunda edición de MasterChef Celebrity.

Desde entonces, el deportista catalán, afincado desde hace tiempo en Asturias, participa en numerosos eventos gastronómicos y comparte a menudo recetas de cocina como esta deliciosa ensalada de pimientos.

Una ensalada para triunfar

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su perfil de Instagram, donde cuenta con 540.000 seguidores, el piragüista, que es firme defensor de llevar una dieta variada y saludable, explica cómo preparar una ensalada "fresca, llena de sabor y lista en pocos minutos".

Una ensalada sin nada verde que funciona fenomenal como entrante y como comida ligera de verano. Al no llevar lechuga ni otras hojas verdes que, una vez aliñadas, pueden ponerse mustias muy rápido, es una ensalada perfecta para llevar en el táper.

La base de la ensalada son unos pimientos rojos asados, que podrían usarse los de una buena conserva por ahorrar tiempo, pero que, tal como hace el deportista, se pueden preparar en casa sin esfuerzo.

Basta untar dos buenos pimientos rojos con aceite de oliva y asarlos en la freidora de aire durante 25 minutos a 180 ºC. Una vez asados, se pasan a un recipiente y se tapan para que suden. Con esto se consigue que la piel se despegue con facilidad.

Ingredientes Pimientos, 2 ud

Cebolleta, 1 ud

Guindillas vascas (piparras), 3-4 ud

Aceitunas negras laminadas, 1 bote

Bonito en aceite de oliva, ½ bote

Huevos, 2 ud

Anchoas en aceite, 1 lata

Vinagre, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Asamos los pimientos enteros en la freidora de aire a 180 °C durante 25 minutos. Paso 2 Mientras, cocemos los huevos en agua hirviendo unos 10 minutos, los enfriamos, los pelamos y los reservamos. Paso 3 Sacamos los pimientos, los tapamos unos minutos, los pelamos, les retiramos las semillas y los cortamos en tiras. Paso 4 Picamos la cebolleta en juliana fina y la repartimos sobre los pimientos. Paso 5 Añadimos el bonito desmigado, las aceitunas negras laminadas y las piparras. Paso 6 Cortamos los huevos cocidos y los colocamos por encima junto con las anchoas. Paso 7 Aliñamos con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal, y servimos.

La dieta mediterránea en un solo plato

La ensalada que propone Saúl Craviotto es un plato que se ajusta a la perfección al perfil de la dieta mediterránea. Aporta proteínas de calidad procedentes del huevo, el bonito y las anchoas, así como vitamina C y antioxidantes del pimiento y las grasas buenas del aceite de oliva virgen.

Según la base de datos AESAN/BEDCA, considerando 100 gramos de producto, el pimiento rojo crudo aporta unas 29 kcal y destaca por su vitamina C (en torno a 152 mg/100 g); el bonito en aceite ronda las 199 kcal y 24 g de proteína; y el huevo cocido aporta unas 155 kcal, 12,5 g de proteína y 10,5 g de grasa.

Tomando estos datos como referencia, una ración de esta ensalada tan completa aporta unas 380 kcal, 23 gramos de proteína, 9 gramos de carbohidratos y unos 27 gramos de grasas.

El punto a controlar sería el sodio en el caso de personas que deban controlar su consumo. Si fuera el caso, podrían utilizarse conservas bajas en sodio y prescindir de las anchoas.

Otras recetas de ensaladas rápidas para el verano

El hecho de que muchas puedan prepararse sin apenas encender el fuego, hace que las ensaladas sean el perfecto comodín para las comidas y cenas de verano y la guarnición ideal para cualquier comida del año.

El número de opciones puede ser infinito, pero para empezar, aquí te dejamos unas cuantas ideas:

Ensalada de tomate y ventresca. Cortamos un buen tomate de temporada en rodajas gruesas, añadimos ventresca de bonito, cebolleta en juliana, un chorro de aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal.

Ensalada caprese. Alternamos rodajas de tomate y de mozzarella fresca, coronamos con hojas de albahaca, aceite de oliva y un poco de sal. Opcionalmente, unas gotas de vinagre balsámico.

Ensalada de garbanzos. Escurrimos un bote de garbanzos cocidos y los mezclamos con tomate, pepino, cebolla roja y atún. Aliñamos con aceite, vinagre y comino para un plato frío y saciante.

Ensalada de pasta fría. Cocemos pasta corta, la enfriamos y la mezclamos con tomate cherry, aceitunas, maíz y huevo cocido. Aliñamos con una vinagreta hecha con una cucharada de aceite, otra de mostaza y dos de agua.

Ensalada de sandía y queso feta. Mezclamos dados de sandía fría con feta desmenuzado, hojas de menta y un hilo de aceite. Es una de las ensaladas más refrescantes e hidratantes para los días de calor.