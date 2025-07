Jordi Cruz, chef con tres estrellas, lo confiesa: "Yo le echo 'brandy' a la bechamel; le da un sabor muy 'guay'"

La pimienta, explica Jordi Cruz, es mejor añadirla al final para no cocinarla mucho, pues durante la cocción se pierden los aromas volátiles de ésta.

Paso 6

Iremos integrando la leche en tandas mientras removemos enérgicamente con unas varillas manuales. No añadimos la siguiente tanda de leche hasta que no se ha incorporado la anterior, haciéndolo así no se formarán grumos.