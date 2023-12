Cómo preparar lentejas estofadas de forma fácil con el Monsieur Cuisine Plus.

Las lentejas estofadas son uno de los platos estrella del invierno, un ingrediente típico de la dieta mediterránea que nos aporta múltiples beneficios para la salud. Estas riquísimas legumbres tienen un alto valor energético, son ricas en proteínas, hierro e hidratos de carbono y apenas aportan grasas.

[El truco para que las lentejas en olla lenta tengan mucho más sabor]

Hay muchas variedades de lentejas, las más conocidas son la pardina, la verdina, la roja y la azul. También hay diversas formas de cocinarlas: en ensaladas, en guisos, a modo de hummus... En esta ocasión, nos vamos a decantar por las lentejas estofadas, por ser una receta que apetece especialmente en estas fechas de frío y manta. Para elaborarlas, vamos a utilizar el robot de cocina Monsieur Cuisine Plus, ya que con él resulta mucho más cómodo y fácil. A continuación, os dejamos el listo de ingredientes para cocinarlas y un vídeo donde podéis ver todos los pasos explicados.

Ingredientes 850 ml de agua

350 gr de lentejas pardinas

80 ml de vino blanco

3 patatas medianas

1 tomate

1/2 pimiento verde

2 zanahorias

3 dientes de ajo

1/2 cebolla

50 gr de aceite de oliva virgen extra

2 hojas de laurel

1 pizca de pimentón dulce

1 pizca de pimienta negra molida

2 cucharaditas de sal

Cómo hacer lentejas estofadas en el Monsieur Cuisine Plus

Ponemos las lentejas en remojo la noche anterior a su preparación. ponemos en el vaso el tomate, los ajos, la cebolla y el aceite en el vaso. Trituramos durante 6 segundos/velocidad 5. Añadimos la patata, el pimiento verde, la zanahoria, el vino blanco, las lentejas, las hojas de laurel, la sal, el pimentón dulce, la pimienta negra molida, y el agua. Programamos 40 minutos/100 ºC/velocidad 1/marcha atrás. Si se han quedado un poco duras, volvemos a programar 6 minutos/100 ºC/velocidad 1/marcha atrás.

Variante al preparar estas lentejas estofadas

A nosotros, personalmente, nos gustan mucho las lentejas así, pues están muy sabrosas, pero si lo deseas se puede añadir carne a la receta. Por ejemplo, le podéis incorporar chorizo laminado en el paso número 3.

[El trucazo de Arguiñano para hacer las lentejas más rápidas del mundo: con solo 15 minutos de cocción]

Este es uno de los platos que más nos sorprende su resultado, ya que tenemos el concepto de que hay que preparar estas legumbres a fuego lento como hacían nuestras abuelas para que estén sabrosas. Todo lo contrario, cocinarlas con este robot de cocina es todo un acierto, ¡quedan perfectas! Ya no he vuelto a preparar este plato sin Monsieur Cuisine Plus.

Sigue los temas que te interesan