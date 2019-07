Nueve recetas de helados caseros para que no te afecte el "ice cream challenge"

Dice el refrán que cuando el demonio no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo y en este caso el refrán parece que acierta poco, pues al fin y al cabo deshacerse de moscas molestas en esta época del año puede ser una tarea útil y necesaria.

En realidad, el significado del refrán viene a ser que cuando la gente se aburre le da por hacer cosas muy absurdas y ahí sí hay algo más de verdad.

Es llegar la época vacacional y ver cómo el aumento de horas de ocio hace que a la gente se le ocurran las maneras más locas de pasar el rato y, no contentos con eso, lo graban y lo suben a las redes sociales para que quede constancia de la "hazaña".

Y la última gran locura viral en Estados Unidos es lo que ya se conoce como Ice Cream Challenge y consiste en que alguien entra en un supermercado, se acerca a las neveras, abre una tarrina de helado, le da unos lametones, la cierra y la vuelve a dejar en la nevera. Una auténtica guarrada que solo de pensarlo hace que a uno se le quiten las ganas de comprar helados en el supermercado.

Pero que no cunda el pánico, de momento la cosa parece que no ha llegado a España y además aquí la mayoría de las tarrinas de helado vienen precintadas, así que llegado el caso solo habría que desconfiar de las que no tengan los precintos intactos.

Pero con los que no hay desconfianza posible son con los que te proponemos a continuación.

Nueve recetas de helados caseros fáciles de hacer

Hacer helados en casa es muy fácil, de hecho lo que más suele costar es esperar a que se congelen para poder disfrutar de ellos, aunque alguno de los que te propoponemos tiene truco porque se prepara con los ingredientes congelados y te lo puedes comer en el momento.

Helado de vainilla sin heladera

Es la receta más fácil del mundo para disfrutar en casa de un helado de vainilla cremoso que podemos tomar solo o como acompañamiento de otros postres como un flan, un brownie o una tarta Tatin.

Helado ligero de kiwi y plátano

Con muy pocas calorías y muy poco trabajo puedes preparar este helado ligero de kiwi y plátano, con el que podrás repetir cada día sin remordimientos.

Helado rápido de avellanas en Thermomix

Y se llama rápido porque se hace con los ingredientes congelados y en tres minutos ya tienes listo para tomar este cremoso helado de avellanas que sabe como el relleno de los Kinder Bueno. Pura golosina.

Helado de menta y chocolate con Monsieur Cuisine y Thermomix

Combinación ultrarrefrescante en un helado para adultos que hará las delicias de todos los amantes del After Eight. Además, este helado de menta con chocolate puede ser el digestivo perfecto para terminar una comida de adultos.

Si quieres preparar una versión sin alcohol puedes sustituir el licor de menta por unos cuantos caramelos de menta, para incorporarlos no tienes más que calentar la leche y disolver los caramelos en ella, después dejarla enfriar y así tendrás una deliciosa leche mentolada para elaborar tu helado casero.

Helado de chocolate con Monsieur Cuisine

Para comer a cucharadas o en un delicioso corte o sandwich helado, si lo tuyo son los postres de chocolate no dejes de celebrar el verano con este riquísimo helado de chocolate fácil.

Helado de ron con pasas

Es el helado viejuno para mayores por excelencia, pero a nosotros el helado de ron con pasas nos sigue encantando, sobre todo si es tan fácil de hacer como este que no necesita heladera ni nada.

Helado ligero y rápido de fresas sin azúcar

Me declaro muy fan de este helado, porque es otro de esos rápidos que se hacen con fruta congelada y no hay más que darle caña al robot de cocina para tener un helado estupendo en menos de cinco minutos. Si aún no has tenido ocasión de probar este tipo de helados, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Cuando los pruebes repetirás muchas veces.

Puedes hacerlo como este que es un helado de fresas, o puedes hacerlo con melocotón y plátano, mango y plátano queda también delicioso.

Helado de licor café

Si tienes algún amigo gallego alucinará con este helado de licor café, tus amigos no gallegos, cuando lo prueben, querrán venir a Galicia. Y es que en esta tierra, licor café, fiesta y diversión son todo uno. Sin duda otro helado para adultos para disfrutar con amigos.

Helado de fresas y cardamomo

Exótica combinación la de este helado de fresas y cardamomo que conquista a todos los que lo prueban, cremoso sin necesidad de heladera y perfecto para compartir a la hora del postre o de la merienda. También es perfecto para dar un toque especial a un batido de fresas.