Sándwich de atún y huevo, receta de cena fácil y rápida

Preparación: 5 min

Cocción: 8 min

Total: 13 min

Comensales: 2

Calorías: 192

Tipo de comida: Sándwich

Tipo de cocina: Rápida

Siempre me he preguntado por qué habiendo tantas posibilidades para preparar un sándwich, en la mayoría de los bares no salen del mixto o el tres en uno. Cuando era pequeña sentía cierta envidia cuando veía que en alguna película americana alguien hablaba de sándwiches de cosas como pastrami, mantequilla de cacahuete,... Cosas que sonaban tan desconocidas como apetecibles.

Ingredientes Pan integral, 4 rebanadas

Mayonesa, 2 cucharadas

Pepino, 1

Brotes verdes (canónigos, rúcula,...)

Atún al natural, 1 lata

Huevo duro, 1

Sal

Pimienta

Cómo hacer un sándwich de atún y huevo

Afortunadamente, con el paso del tiempo, he aprendido a experimentar y en casa me hago sándwiches de un montón de cosas, por eso, los que más me gustan, los comparto con vosotros, para que os sirvan como idea para resolver rápidamente una cena o como inspiración para improvisar algo parecido con lo que tengáis por la nevera.

01: Cocer el huevo

Lo primero que haremos será cocer un huevo duro, poniendo el agua a hervir con una pizca de bicarbonato y una cucharada de vinagre. Cuando hierva el agua echamos el huevo y contamos ocho minutos, lo sacamos, lo metemos en un bol con agua fría y esperamos a que no queme para pelarlo.

02: Preparar los vegetales

Lavamos los canónigos y los secamos bien, pelamos el pepino, lo cortamos en rodajas y reservamos.

03: Tostar el pan

Este paso es opcional, pero tostar ligeramente el pan le va a dar un toque crujiente al sándwich que lo hará mucho más rico.

04: Montar el sándwich de atún y huevo y servir

iko636 iStockPhoto

Untamos una rebanada de pan integral tostada con una cucharada de mayonesa, cubrimos con una capa de rodajas de pepino, encima de este unas hojas de canónigos o de los brotes verdes que más te gusten. Seguimos con la mitad de una lata de atún y medio huevo duro en rodajas. Salpimentamos y cubrimos con la otra rebanada de pan tostado.

Notas

Si no quieres que quede un trozo de pepino dando vueltas por la nevera puedes servirlo con los sándwiches a modo de snack, te ayudará a terminar de saciarte y sin remordimientos, pues el pepino es un alimento con poquísimas calorías.