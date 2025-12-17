Dani García (49), chef: "Las cigalas a la plancha se cocinan sin aceite y solo por un lado; no se les da la vuelta"

El chef Dani García en un montaje de El Español E.E.

Faltan exactamente siete días para la Nochebuena, la primera gran cena de las Navidades 2025. A estas alturas, mientras unos aún no han decidido si decantarse por cordero o cochinillo, otros tienen el menú decidido desde hace semanas. Incluso los más previsores han comprado el marisco y lo han congelado antes de que subiera de precio.

Y de marisco hablaremos hoy, concretamente de cigalas y de cómo cocinarlas a la plancha para que queden perfectas, sin elementos que enmascaren su sabor y con la mejor técnica para que su carne quede jugosa.

Si las hemos congelado, el primer paso será descongelarlas correctamente colocándolas en un recipiente amplio en la parte baja de la nevera y dejándolas ahí de 8 a 12 horas. La descongelación lenta mantiene intacta la textura y evita la proliferación de microorganismos.

Cigalas a la plancha perfectas

Gambones a la plancha de Dani García

Dani García, un chef que acumula varias estrellas Michelin a lo largo de su carrera profesional, ha compartido en un vídeo subido a su canal de YouTube todos los trucos y consejos necesarios para cocinar crustáceos a la plancha sacándoles el máximo partido.

También ha aprovechado para despacharse a gusto sobre un error que, según confiesa, a él lo deja "en shock". Para el chef malagueño, cocinar un producto como las gambas o las cigalas exige un respeto máximo, por lo que recomienda usar una técnica que no disfrace sus sabores naturales.

Para ello, Dani García insiste en no utilizar nada de aceite durante la cocción. "Aceite no, por favor, no", apostilla.

Según explica, poner aceite en la plancha a las altas temperaturas que se necesitan para cocinar el marisco, solo provoca que este se queme y dé mal sabor.

"Es sentido común… no lo veo agradable, y creo que se equivocan. Hay que respetar el sabor natural de la gamba blanca, de la gamba roja, de la cigala", afirma. Incluso llega a decir que tiene que estar prohibido usar aceite en este tipo de elaboraciones.

Además, cuando se usa aceite en la plancha, quedan grasientas y resultan mucho más incómodas de comer.

En su lugar, Dani García recomienda para las cigalas una cocción "al unilateral", que aprendió de Santi Santamaría, una figura clave en la alta cocina contemporánea. Fue el primer cocinero catalán en conseguir tres estrellas Michelin con su restaurante Can Fabes.

El procedimiento es muy simple, se separan las pinzas de la cigala y se dejan en la plancha para que se vayan cocinando mientras se prepara la cola abriéndola por el lado de la carne, pero sin llegar a dividirla en dos. Haciéndolo así, nos aseguramos de que las primeras no quedan crudas ni la segunda seca.

Ingredientes Cigalas frescas o descongeladas, cantidad necesaria

Sal gorda, cantidad suficiente Paso 1 Empezamos separando las pinzas de cada cigala. Podemos cocinarlas en la plancha durante más tiempo que el cuerpo o cocerlas en agua para controlar mejor su cocción. Paso 2 A continuación, abrimos cada cigala por la mitad, longitudinalmente, sin separar completamente ambas mitades. Retiramos el intestino si es visible y revisamos que esté limpia por dentro. Paso 3 Calentamos la plancha o sartén a fuego medio-alto sin añadir nada de aceite. Cuando esté bien caliente, esparcimos una capa generosa de sal. Paso 4 Colocamos las cigalas con la carne hacia arriba sobre la cama de sal. Con ayuda de un pulverizador, echamos unas gotas de agua sobre la plancha y cubrimos todo con papel de aluminio para que el marisco se cueza con el vapor. Paso 5 Mientras se cocinan los cuerpos, cocinamos las pinzas aparte. Podemos colocarlas en otra zona de la plancha o en un recipiente con agua hirviendo durante unos minutos, hasta que la carne esté cocida. Paso 6 Sabremos que las cigalas están listas, cuando veamos que ha pasado de translúcida a opaca con un ligero tono perlado, retiramos de la plancha. No debemos darles la vuelta en ningún momento. Paso 7 Disponemos las cigalas en el plato con la carne hacia arriba. Espolvoreamos ligeramente con sal marina al gusto y las acompañamos con las pinzas ya cocinadas.

Proteínas de fiesta

Desde el punto de vista nutricional, cualquier crustáceo como la cigala a la plancha es una opción ligera y saludable para una persona sana. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y bajo contenido en grasas.

Además, si se cocinan sin aceite, tal como recomienda Dani García, se evita sumar calorías, respetando al máximo el perfil nutricional del alimento.

Las cigalas, además, aportan minerales como el fósforo, el zinc, el yodo y el selenio, así como vitamina B12 y niacina, nutrientes relevantes para el metabolismo celular, la función tiroidea y el sistema inmunológico.