Langostinos en salsa con cuscús, una receta completa en 10 minutos

Si hay algo fácil, con lo que todos hemos empezado en la cocina, es cociendo pasta. Basta con seguir las instrucciones del paquete y dejarla cocer el tiempo que indica el mismo. Pues bien, este cuscús es igual de socorrido que la pasta y, al igual que esta, nos puede salvar más de una comida, sirviendo además como plato único si lo acompañamos con la proteína que más nos apetezca. Y además sólo tarda 5 minutos en prepararse.

La única diferencia consiste en que, en vez de incorporar la pasta en el agua hirviendo, es el agua o caldo caliente, lo que se vierte sobre estos granos de sémola de trigo duro, siempre, igualmente, siguiendo las instrucciones del paquete, que no indicará solamente el tiempo de reposo, si no también la proporción de agua a utilizar en función de la cantidad de sémola, pues el cuscús no se escurre para retirar el líquido sobrante.

Cogerle el truco es realmente sencillo y se puede consumir tanto frío como se muestra en el clásico Tabbouleh (la ensalada más famosa de Oriente Medio), como caliente en un cuscús con champiñones al ajillo, jamón y langostinos o también siendo el acompañamiento perfecto como en el caso del salmón con cuscús.

Para este plato salvavidas, sólo harán falta unos langostinos y unos guisantes. Ambos productos, mejor frescos que congelados, pero siempre podemos tenerlos en el congelador para salvarnos de más de un apuro. En el caso de los guisantes, fuera de temporada, los utilizaremos congelados y sin descongelar previamente.

Los langostinos, o las gambas, que también podríamos utilizarlas para esta receta; conviene descongelarlos pasándolos a la nevera unas horas antes pues así podremos añadirlos al final del cocinado y los tendremos listos en apenas unos segundos, igual que si fuesen frescos.

Nos falta una salsa, que hará de esta una receta, no solo que nos apañe el día, sino que queramos repetir en casa. Aprovechando ese recuerdo a Marruecos, por el que seguro todos identificamos el cuscús, haremos, para nuestros langostinos, una salsa cremosa de cúrcuma. Sed libres de cambiarla por otras especias, como el curry en polvo, si os falta cúrcuma en la despensa.

Receta de langostinos con cuscús

Cuscús con gambas Clara Villalón

Ingredientes Para los langostinos Diente de ajo, 1 ud

Perejil picado, 2 cucharadas

Cúrcuma, 1 cucharadita

Harina, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Caldo de cocción de los guisantes, 200 ml

Gambas o langostinos pelados congelados, 400 g

Zumo de limón, 1/2 cucharada Para el cuscús Cuscús, 100 g

Guisantes congelados, 100 g

Caldo de pescado, de verduras o agua, 500 ml

Sal, c/s

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Paso 1

Llevar a ebullición en una olla el caldo que se vaya a utilizar. Ahí mismo, cocer los guisantes durante 4 minutos.

Paso 2

Tras ese tiempo, sacar los guisantes con la ayuda de una espumadera y añadírselos al cuscús seco que tendrá que estar en un bol. Verter también el caldo necesario para cubrir el cuscús con un centímetro de caldo por encima. Tapar y dejar reposar 5 minutos.

Paso 3

Por último, agregar un buen chorro de aceite de oliva, unas gotas de zumo de limón si se quiere y sal también. Remover muy bien y reservar.

Paso 4

Para los langostinos, dorar el diente de ajo pelado y picado muy finamente a fuego suave con un poco de mantequilla o de aceite. Entonces, incorporar la cúrcuma y cocinar un minuto. Agregar entonces la harina y cocinar, siempre a fuego suave, durante 3 minutos para que pierda el sabor a crudo.

Paso 5

Añadir entonces un poco del caldo caliente que haya quedado del cuscús e ir ligando la salsa a fuego más alegre. Ir añadiendo caldo en función de la densidad de la salsa que se quiera.

Paso 6

Picar el perejil finamente y agregarlo también a la salsa, poner a punto de sal y pimienta negra. Agregar el zumo de limón y, cuando ya esté lista salsa, agregar los langostinos y cocinar al mínimo durante un minuto.

Paso 7

Servir los langostinos en salsa encima del cuscús o a un lado para ir comiendo un poco de cada cosa.

